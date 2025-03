Les jeunes filles sélectionnées pourront s'entraîner dans les installations féminines du FC Barcelone en Espagne et rencontrer Aitana Bonmati.

Cette initiative réaffirme le dévouement de Grupo Bimbo à soutenir les jeunes et les sports à l'échelle mondiale.

MEXICO, 5 mars 2025 /CNW/ - Grupo Bimbo, un leader mondial de l'industrie de la boulangerie, et sa marque BIMBO®, un partenaire mondial du FC Barcelone et partenaire principal du FC Barcelona Women, sont à la recherche de 49 jeunes filles de différents pays pour participer à la deuxième édition du rêve de Bimbo. L'entreprise a lancé un processus de sélection dans 22 pays pour choisir 42 jeunes filles âgées de 10 à 13 ans. De plus, BIMBO® invitera sept jeunes filles de ses programmes sociaux, soit Dream Champions en Amérique centrale et Futbolito Bimbo en Amérique du Sud, à participer à l'initiative.

Les personnes sélectionnées pour l'appel et les programmes sociaux auront l'occasion de s'entraîner et de jouer au football pendant quatre jours dans les installations du FC Barcelone en Espagne. Ils auront également l'occasion de rencontrer Aitana Bonmatí, la meilleure joueuse au monde, et de découvrir son parcours en tant que milieu de terrain star de l'équipe d'Azulgrana.

Le rêve 2025 de Bimbo est proposé aux jeunes filles dans les pays suivants : Canada, États-Unis, Mexique, Colombie, Costa Rica, Équateur, Salvador, Honduras, Nicaragua, Panama, Venezuela, Argentine, Paraguay, Uruguay, Chili, Brésil, Maroc, Portugal, Roumanie, Espagne et Royaume-Uni. Les lignes directrices sont disponibles sur le site Web www.suenobimbo.com et la date limite pour présenter une demande est le 7 avril 2025.

Pour participer au rêve de Bimbo, les parents ou les tuteurs des jeunes filles intéressées doivent charger une vidéo sur les réseaux sociaux du concours et la partager sur le site Web officiel. Dans la vidéo, les candidates doivent se présenter, expliquer pourquoi elles souhaitent participer à l'événement et manifester leur passion pour le football.

Chaque pays aura un jury interne pour sélectionner les gagnantes qui se rendront à Barcelone pour cette expérience unique. Le jury déterminera si les exigences suivantes ont été respectées : inscription appropriée sur le site Web, chargement d'un tutoriel vidéo, réponses aux questionnaires sur le site Web, obtention d'un visa ou d'un permis, le cas échéant, et passeport valide pour se rendre à Barcelone, jouer au football au moins quatre heures par semaine pour garantir un niveau semi-professionnel.

Alberto Levy, vice-président du marketing mondial de Bimbo, a déclaré : « Chez Grupo Bimbo, nous sommes ravis de lancer cette nouvelle édition du rêve de Bimbo, qui inspire 49 jeunes filles à poursuivre leurs rêves. Grâce à cette initiative mondiale, nous donnons du pouvoir aux talents féminins tout en faisant la promotion d'habitudes alimentaires saines, en enseignant à ces jeunes filles à créer des sandwichs délicieux et nutritifs qui stimulent leur performance physique. »

Depuis 2022, Bimbo est devenue le partenaire mondial du FC Barcelone et le partenaire principal du FC Barcelona Women. Grâce à ce partenariat, l'entreprise vise à développer les talents féminins et l'égalité entre les sexes, tout en faisant la promotion de la nutrition et de modes de vie sains, et en encourageant les jeunes, garçons et filles, et les jeunes passionnés par le sport à poursuivre leurs rêves. Au cours de sa première année, le rêve de Bimbo a réuni 55 jeunes filles de 22 pays.

