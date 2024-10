Pour dresser cette liste, Forbes et Statista ont interrogé plus de 300 000 employés dans plus de 50 pays, qui travaillent pour des sociétés multinationales comptant plus de 1 000 employés et qui exercent leurs activités dans au moins deux des six régions continentales du monde.

MEXICO, 10 octobre 2024 /CNW/ - Grupo Bimbo, la plus grande entreprise de boulangerie au monde, a été reconnue pour la première fois comme l'un des meilleurs employeurs au monde en 2024. La liste a été dressée par l'édition mondiale du magazine Forbes et la société de recherche Statista. Grupo Bimbo figure au 744 e rang parmi les 850 entreprises figurant sur la liste de cette année.

Les meilleurs employeurs au monde en 2024 ont été sélectionnés en fonction d'enquêtes indépendantes organisées dans plus de 50 pays, ce qui a donné lieu à plus de 300 000 évaluations. Les entreprises cotées en bourse représentent des sociétés multinationales qui accordent la priorité au bien-être des employés, font la promotion de la diversité, de l'équité et de l'inclusion, offrent des possibilités de croissance et assurent un équilibre sain entre le travail et la vie personnelle.

Juan Muldoon, chef du personnel chez Grupo Bimbo, a déclaré : « Notre entreprise a un avantage concurrentiel unique, qui est notre philosophie humaine. Chez Grupo Bimbo, nous considérons la personne comme une fin, et non comme un moyen. Nous souhaitons que nos 152 000 associés trouvent les outils et les occasions pour réaliser tout leur potentiel dans chacun de nos différents milieux de travail. En accordant toujours la priorité aux gens, nous travaillons à bâtir une entreprise durable, très productive et profondément humaine. »

Dans le cadre de sa stratégie de développement durable et conformément à son objectif de nourrir un monde meilleur, l'initiative stratégique « For Life » de Grupo Bimbo met l'accent sur son approche à l'égard du bien-être de son personnel. Grupo Bimbo accorde la priorité aux initiatives pour la sécurité, la santé et le bien-être de ses associés, en créant un environnement de travail diversifié, inclusif et équitable qui favorise le perfectionnement personnel et professionnel.

