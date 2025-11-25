THETFORD MINES, QC, le 25 nov. 2025 /CNW/ - Groupe KDA inc. (TSXV : KDA) (« KDA » ou la « Société »), leader en solutions technologiques innovantes destinées aux professionnels de la santé, a le plaisir d'annoncer qu'elle a conclu aujourd'hui, en date du 25 novembre 2025, une convention de transfert d'actions avec la société ERxpert inc. afin d'acquérir la participation de vingt pour cent (20%) des actions émises et en circulation de sa filiale Groupe Technologique KDA inc. (« GTK ») que détient la société ERxpert inc. (les « Actions transférées »).

ERxpert s'est engagé à transférer les Actions transférées à KDA en contrepartie de trente-cinq millions (35 000 000) d'actions du capital-actions de KDA (les « Actions émises »).

« L'acquisition de la participation minoritaire de 20 % dans GTK marque une étape stratégique importante pour KDA. En consolidant notre position, nous renforçons notre engagement envers le développement et la mise en marché de solutions technologiques innovantes destinées aux professionnels de la santé. Cette décision reflète notre confiance dans l'expertise de GTK et notre volonté d'accélérer la création de valeur pour nos partenaires et clients. Nous sommes convaincus que cette intégration complète favorisera une croissance durable et un impact positif sur le futur de notre Société », a déclaré Marc Lemieux, chef de la direction et président du conseil d'administration de KDA.

Monsieur Yves Marmet est un actionnaire minoritaire, administrateur et dirigeant de ERxpert et madame Marie-Hélène Pinard, est une actionnaire minoritaire de ERxpert inc. et ils sont également dirigeants de GTK. Monsieur Marmet et madame Pinard ne contrôlent pas ERxpert et n'ont aucune action de GTK.

Aucun honoraire d'intermédiation n'est payable dans le cadre de la transaction. KDA était l'actionnaire de contrôle de GTK détenant quatre-vingts pour cent (80%) des actions émises et en circulation de celle-ci et détient maintenant cette filiale en propriété exclusive. GTK se spécialise dans le développement et la mise en marché de solutions technologiques destinées aux professionnels de la santé.

La transaction demeure sujette à l'approbation de la Bourse de croissance TSX, les Actions émises seront émises à ERxpert en vertu des dispenses de prospectus des lois sur les valeurs mobilières et seront assujetties à une période de restriction de quatre mois et un jour à compter de la date de leur émission, conformément à la règlementation sur les valeurs mobilières.

À PROPOS DU GROUPE KDA

Groupe KDA est un leader en innovations technologiques et de solutions spécialisées en logiciel (SaaS - Software as a Service) pour le marché des professionnels de la santé. KDA est une société qui offre des produits de haute qualité et possède une expertise reconnue et respectée par les différents acteurs du secteur pharmaceutique et médical. Les produits technologiques développés par KDA ont comme objectifs, entre autres, l'accélération de la transformation numérique des soins de santé, et sont disponibles pour le marché canadien et international. Des informations supplémentaires sur la Société sont disponibles au www.groupkda.com et sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué concernant Groupe KDA contient des énoncés prospectifs. Les déclarations prospectives sont généralement identifiées par les mots hypothèse, but, orientation, objectif, perspective, stratégie, cible et autres expressions similaires. Les mots viser, anticiper, croire, prévoir, s'attendre à, projeter, estimer, avoir l'intention de, planifier, rechercher et s'efforcer de même que l'emploi du futur ou du conditionnel ainsi que de mots et d'expressions similaires dénotent généralement des déclarations prospectives. De par leur nature, les énoncés prospectifs requièrent que nous fassions des estimations et des hypothèses et que nous exprimions des opinions basées sur les conditions actuelles et les développements anticipés, de même que d'autres facteurs que la direction estime appropriés dans les circonstances. Ces estimations, opinions et hypothèses sont nécessairement assujetties de façon inhérente à des incertitudes et à des risques importants, notamment sur les plans commercial, économique et concurrentiel, et sont, en tant que telles, susceptibles de changer. Groupe KDA ne peut garantir que ces estimations, opinions et hypothèses s'avéreront.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence du présent communiqué.

SOURCE Groupe KDA inc.

RENSEIGNEMENTS : Marc Lemieux, Chef de la direction, 514 622-7370, [email protected]