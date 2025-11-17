THETFORD MINES, QUÉBEC, le 17 nov. 2025 /CNW/ - Groupe KDA inc. (TSXV : KDA) (« KDA » ou la « Société »), leader en solutions technologiques innovantes destinées aux professionnels de la santé, a le plaisir d'annoncer l'ouverture officielle de sa filiale américaine afin de lancer, dès 2026, la commercialisation de Medherize, sa plateforme de suivi thérapeutique spécialisée en oncologie. Cette expansion stratégique positionne KDA sur l'un des plus importants marchés mondiaux des médicaments de spécialité, évalué à plus de 243 milliards de dollars américains en 20231.

Aux États-Unis, les médicaments spécialisés représentent désormais près de 40 % des revenus de délivrance des ordonnances, comparativement à 24 % il y a dix ans, et le segment des pharmacies spécialisées est dominé par quelques grands acteurs générant entre 4,6 milliards et 73 milliards de dollars américains par année1. Ce marché, plusieurs fois plus important que celui du Canada, connaît une croissance soutenue, portée par l'essor des traitements d'oncologie orale administrés à domicile.

Les médicaments de spécialité oraux, distribués à travers un réseau de pharmacies communautaires et de spécialité, comptent parmi les produits thérapeutiques les plus coûteux au monde. Le coût annuel par patient peut atteindre plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de dollars pour certaines thérapies ciblées ou traitements innovants. L'opportunité de valeur ajoutée pour les solutions de gestion et d'adhérence est considérable. Ces médicaments, essentiels pour les patients atteints de cancers, de maladies rares ou de troubles chroniques graves, représentent un enjeu économique et clinique majeur pour les sociétés pharmaceutiques et les payeurs publics.

Medherize répond précisément à ce besoin : une plateforme SaaS (Software as a Service) qui améliore l'observance thérapeutique, la coordination interprofessionnelle et la collecte de données cliniques en vie réelle. Déjà utilisée au Centre hospitalier universitaire de Québec - Université Laval (CHU de Québec), Hôpital Saint-Sacrement, la solution a démontré son efficacité dans le suivi des traitements oraux complexes et la réduction des abandons.

La nouvelle filiale américaine de KDA permettra d'adapter Medherize aux infrastructures de santé locales, notamment grâce à l'analyse en cours d'intégration avec les systèmes de laboratoires américains, dans la continuité de l'intégration réussie avec le Dossier Santé Québec (DSQ).

« Notre présence directe aux États-Unis constitue une étape charnière dans notre expansion internationale », a déclaré Marc Lemieux, chef de la direction et président du conseil d'administration de KDA.

« Medherize répond à une problématique universelle : la gestion et le suivi efficaces des traitements oraux de spécialité, dont le marché américain est plusieurs fois plus vaste que le nôtre. Nous y voyons un levier majeur pour faire rayonner notre technologie et nos partenariats pharmaceutiques à l'échelle nord-américaine », a ajouté M. Lemieux.

À PROPOS DU GROUPE KDA

Groupe KDA est un leader en innovations technologiques et de solutions spécialisées en logiciel (SaaS - Software as a Service) pour le marché des professionnels de la santé. KDA est une société qui offre des produits de haute qualité et possède une expertise reconnue et respectée par les différents acteurs du secteur pharmaceutique et médical. Les produits technologiques développés par KDA ont comme objectifs, entre autres, l'accélération de la transformation numérique des soins de santé, et sont disponibles pour le marché canadien et international. Des informations supplémentaires sur la Société sont disponibles au www.groupkda.com et sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca.

RÉFÉRENCE

1- Specialty Pharmacy : The Trends Shaping Best Practices -

https://www.pharmaceuticalcommerce.com/view/specialty-pharmacy-trends-shaping-best-practices.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué concernant Groupe KDA contient des énoncés prospectifs. Les déclarations prospectives sont généralement identifiées par les mots hypothèse, but, orientation, objectif, perspective, stratégie, cible et autres expressions similaires. Les mots viser, anticiper, croire, prévoir, s'attendre à, projeter, estimer, avoir l'intention de, planifier, rechercher et s'efforcer de même que l'emploi du futur ou du conditionnel ainsi que de mots et d'expressions similaires dénotent généralement des déclarations prospectives. De par leur nature, les énoncés prospectifs requièrent que nous fassions des estimations et des hypothèses et que nous exprimions des opinions basées sur les conditions actuelles et les développements anticipés, de même que d'autres facteurs que la direction estime appropriés dans les circonstances. Ces estimations, opinions et hypothèses sont nécessairement assujetties de façon inhérente à des incertitudes et à des risques importants, notamment sur les plans commercial, économique et concurrentiel, et sont, en tant que telles, susceptibles de changer. Groupe KDA ne peut garantir que ces estimations, opinions et hypothèses s'avéreront.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence du présent communiqué.

SOURCE Groupe KDA inc.

RENSEIGNEMENTS : Marc Lemieux, Chef de la direction, 514 622-7370, [email protected]