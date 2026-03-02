THETFORD MINES, QC, le 2 mars 2026 /CNW/ - Groupe KDA inc. (TSXV : KDA) (« KDA » ou la « Société »), leader en solutions technologiques innovantes destinées aux professionnels de la santé, annonce la nomination de monsieur Jean-Marc Léveillé à titre de président et chef de la direction par intérim et président du conseil d'administration de KDA et administrateur et président de sa filiale Groupe Technologique KDA inc. (« GTK »), le tout effectif en date du 27 février 2026.

La Société annonce le départ de son ancien président et chef de direction, monsieur Marc Lemieux qui demeure administrateur de la Société jusqu'à la prochaine assemblée des actionnaires. Monsieur Lemieux quitte également ses fonctions d'administrateur de GTK, filiale de KDA.

« En mon nom, et au nom de nous tous chez KDA, nous remercions Marc, fondateur de la Société, pour sa vision, son ardeur et sa détermination au sein de KDA, ainsi que pour son engagement au cours des dix (10) dernières années à diriger les activités de la Société. Nous souhaitons à Marc tout le succès possible dans ses projets futurs » a déclaré monsieur Léveillé.

Monsieur Léveillé est administrateur de KDA depuis le 20 février 2025 et possède l'expérience et le leadership nécessaire pour assurer la transition de la Société de la phase de développement de ses produits technologiques destinés au marché de la santé à la phase de commercialisation à grande échelle. Jean‑Marc Léveillé, est Fellow CRIA, et possède un parcours marqué par la transformation organisationnelle, la gouvernance moderne et la gestion stratégique des talents dans des secteurs hautement spécialisés. Ancien membre de la direction et responsable des ressources humaines chez Marine Industrie (division Vickers) dans le secteur naval et chez Héroux‑Devtek dans l'aéronautique, il a contribué à la réorganisation et à la transformation de ces entreprises vers des standards de classe mondiale, où les compétences techniques et spécialisées étaient au cœur des stratégies d'affaires.

À titre de président d'Élitis Pharma, de Dotemtex Recherche de cadres, de Dotemtex Transition et de Prosygma, monsieur Léveillé a accompagné pendant plus de vingt ans des organisations publiques, privées et parapubliques dans la modernisation de leur gouvernance, l'optimisation de leur performance et la gestion de la relève stratégique. Il a également dirigé l'Orchestre Philharmonique du Québec.

Finalement, la Société a annoncé le 25 novembre 2025 et 24 décembre 2025 avoir conclu une convention de transfert d'actions afin d'acquérir la participation de vingt pour cent (20%) des actions émises et en circulation de sa filiale GTK que détient présentement la société ERxpert inc. (la « Transaction »).

Aux termes de cette convention, ERxpert s'est engagé à transférer les actions de la filiale GTK qu'elle détient à KDA en contrepartie de trente-cinq millions (35 000 000) d'actions du capital-actions de KDA.

KDA a reçu l'approbation conditionnelle de la Bourse de croissance TSX à la Transaction en date du 18 décembre 2025.

L'approbation finale de la Bourse de croissance TSX est conditionnelle au dépôt de certains documents et informations demandés par la Bourse de croissance TSX, qui sera effectué sous peu, et l'acceptation finale de celle-ci sera émise après un examen satisfaisant des documents et informations requis.

À PROPOS DU GROUPE KDA

Groupe KDA est un leader en innovations technologiques et de solutions spécialisées en logiciel (SaaS - Software as a Service) pour le marché des professionnels de la santé. KDA est une société qui offre des produits de haute qualité et possède une expertise reconnue et respectée par les différents acteurs du secteur pharmaceutique et médical. Les produits technologiques développés par KDA ont comme objectifs, entre autres, l'accélération de la transformation numérique des soins de santé, et sont disponibles pour le marché canadien et international. Des informations supplémentaires sur la Société sont disponibles au www.groupkda.com et sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué concernant Groupe KDA contient des énoncés prospectifs. Les déclarations prospectives sont généralement identifiées par les mots hypothèse, but, orientation, objectif, perspective, stratégie, cible et autres expressions similaires. Les mots viser, anticiper, croire, prévoir, s'attendre à, projeter, estimer, avoir l'intention de, planifier, rechercher et s'efforcer de même que l'emploi du futur ou du conditionnel ainsi que de mots et d'expressions similaires dénotent généralement des déclarations prospectives. De par leur nature, les énoncés prospectifs requièrent que nous fassions des estimations et des hypothèses et que nous exprimions des opinions basées sur les conditions actuelles et les développements anticipés, de même que d'autres facteurs que la direction estime appropriés dans les circonstances. Ces estimations, opinions et hypothèses sont nécessairement assujetties de façon inhérente à des incertitudes et à des risques importants, notamment sur les plans commercial, économique et concurrentiel, et sont, en tant que telles, susceptibles de changer. Groupe KDA ne peut garantir que ces estimations, opinions et hypothèses s'avéreront.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence du présent communiqué.

SOURCE Groupe KDA inc.

RENSEIGNEMENTS : Jean-Marc Léveillé, Chef de la direction, 514 622-7370, [email protected]