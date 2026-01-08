MONTRÉAL, le 8 janv. 2026 /CNW/ - Groupe HD annonce le développement d'un nouveau projet résidentiel locatif situé au 14700, boulevard Pierrefonds, dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, à Montréal, en partenariat avec Société Financière Bourgie.

Groupe HD et Société Financière Bourgie misent sur le boul. Pierrefonds pour un nouveau projet résidentiel locatif de 175 unités. (CNW Group/Groupe HD) (Groupe CNW/Groupe HD)

Érigé sur un terrain d'une superficie d'environ 125 000 pi², le projet prévoit la construction d'un immeuble résidentiel de 5 étages, totalisant plus de 175 logements locatifs. Le site prend place dans un secteur à vocation principalement résidentielle, caractérisé par une trame urbaine bien établie et une accessibilité directe. Il se distingue également par la rareté de nouveaux projets d'habitation en développement, renforçant ainsi son positionnement stratégique dans l'ouest de l'île de Montréal.

« Le boulevard Pierrefonds représente un choix stratégique pour Groupe HD. Il s'agit d'un secteur mature, bien desservi et reconnu pour la qualité de son cadre de vie. L'acquisition de ce terrain s'inscrit dans une logique d'investissement disciplinée, axée sur des axes porteurs où la demande résidentielle est soutenue et où le développement peut s'intégrer de façon durable et cohérente au quartier », souligne Thomas Dufour, co-président de Groupe HD.

Le site bénéficie notamment de la proximité du Sportplexe Pierrefonds, du parc Cyril-W.-McDonald et de la Rivière des Prairies. Il s'inscrit au cœur d'un environnement résidentiel complet, offrant un accès direct aux services essentiels, aux établissements scolaires, aux infrastructures sportives et aux équipements culturels du quartier. Cet ensemble d'éléments contribue à l'attractivité locative du site et a constitué un facteur déterminant dans la décision d'investissement des partenaires.

« Nous sommes fiers de nous associer à Groupe HD pour un projet qui repose sur un choix de site réfléchi et porteur. Ce partenariat s'inscrit dans notre approche d'investissement axée sur des projets bien situés, répondant aux besoins actuels du marché locatif et présentant un potentiel durable », ajoute Pierre Bourgie, Président de Société Financière Bourgie.

Le projet s'appuie sur une vision à long terme partagée par les partenaires, fondée sur la qualité de l'emplacement, la stabilité du secteur et le potentiel durable du marché locatif dans l'ouest de l'île de Montréal. La construction est prévue à l'été 2026 et sera réalisée par Construction Praxis, la division construction de Groupe HD, assurant une cohérence entre le développement et l'exécution du projet.

Résumé du projet

Investissement total : 65 millions de dollars

Développeur : Groupe HD

Partenaires financiers : Société Financière Bourgie

Prêteur : Banque Laurentienne

Entrepreneur général : Construction Praxis

Architectes : NEUF Architectes

À propos de Groupe HD

Groupe HD est une entreprise québécoise spécialisée dans l'investissement, le développement, la construction et la gestion immobilière. Elle a pour ambition de redéfinir l'habitation de demain en concevant et en réalisant des projets d'envergure qui répondent aux besoins des communautés et des municipalités. À ce jour, l'entreprise est engagée dans une vingtaine de projets totalisant plus de 9 500 unités résidentielles, réparties entre copropriétés, immeubles multi-locatifs et résidences privées pour aînés. Groupe HD repense et adapte en permanence ses méthodes afin de créer des espaces de vie intégrés pour les générations d'aujourd'hui et de demain. Forte d'une équipe de 75 professionnels, l'entreprise compte actuellement plus de 3.5 milliards d'actifs sous gestion. Pour plus d'informations, consultez groupehdimmobilier.ca .

Société Financière Bourgie

Société Financière Bourgie (SFB) est la société de gestion de patrimoine privée « family office » de l'homme d'affaire Pierre Bourgie dont la mission est de gérer un portefeuille de placements diversifiés. SFB prône un style de gestion proactif et entrepreneurial de ses investissements, tant au niveau de ses placements privés que de ses placements immobiliers.

Pour plus d'informations sur cette transaction et sur les projets futurs, veuillez contacter : Isabelle Drolet, Vice-Présidente Marketing et Commercialisation, (514) 775-4758, [email protected], Groupe HD, 1751, rue Richardson, Suite 5.109, Montréal, Qc , H3K 1G6, groupehdimmobilier.ca