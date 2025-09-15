MONTRÉAL, le 15 sept. 2025 /CNW/ - Groupe HD, acteur majeur du développement immobilier au Québec, annonce la mise en place d'une nouvelle ligne d'affaires spécialisée dans le développement de Résidences Privées pour Aînés (RPA).

Après plus de cinq ans exclusivement consacrés au développement résidentiel locatif et en copropriété, l'entreprise franchit une nouvelle étape en diversifiant ses activités et en ajoutant ce secteur afin de mieux répondre aux besoins des aînés en matière de milieux de vie adaptés, sécuritaires et de qualité.

Fort de son expertise interne en développement et en construction résidentielle, et appuyé par des partenaires stratégiques pleinement engagés, Groupe HD dispose de tous les leviers nécessaires pour assurer le succès de cette nouvelle orientation. Fidèle à sa stratégie, l'entreprise vise à collaborer avec des gestionnaires et propriétaires expérimentés dans le domaine des RPA pour assurer la gestion et l'exploitation des résidences.

Cinq projets totalisant plus de 2 000 unités sont déjà en planification en collaboration avec les municipalités concernées. Ces initiatives illustrent la volonté du Groupe de contribuer activement à l'enrichissement de l'offre résidentielle destinée aux aînés.

« Avec cette nouvelle ligne d'affaires, nous élargissons notre champ d'action pour répondre à un besoin réel et pressant, tout en maintenant les standards de qualité qui caractérisent déjà nos réalisations immobilières », souligne Thomas Dufour, co-président de Groupe HD.

Avec cette annonce, Groupe HD poursuit une trajectoire claire : développer et livrer des projets immobiliers qui anticipent les besoins de la société d'aujourd'hui et de demain, en plaçant toujours les personnes et la qualité de vie au cœur de ses actions.

À propos de Groupe HD

Groupe HD est une entreprise québécoise spécialisée dans l'investissement, le développement, la construction et la gestion immobilière. Elle a pour ambition de redéfinir l'habitation de demain en concevant et en réalisant des projets d'envergure qui répondent aux besoins des communautés et des municipalités. À ce jour, l'entreprise est engagée dans une vingtaine de projets totalisant plus de 8,500 unités résidentielles, réparties entre copropriétés, immeubles multi-locatifs et résidences privées pour aînés. Groupe HD repense et adapte en permanence ses méthodes afin de créer des espaces de vie intégrés pour les générations d'aujourd'hui et de demain. Forte d'une équipe de 60 professionnels, l'entreprise compte actuellement plus de 3.5 milliards d'actifs sous gestion.

Pour plus d'informations, consultez groupehdimmobilier.ca.

