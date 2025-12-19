MONTRÉAL, le 19 déc. 2025 /CNW/ - Groupe HD, Capital Property Developments (CPD) et Kastello annoncent le développement d'un projet résidentiel locatif de 525 unités au 550, boulevard Roland-Therrien, dans l'arrondissement du Vieux-Longueuil. Porté par une densité résidentielle élevée et une superficie constructible de plus de 450 000 pi², le site fera l'objet d'un redéveloppement d'envergure visant à renouveler l'offre d'habitation dans un secteur en pleine évolution.

Groupe HD, Capital Property Developments (CPD) et Kastello annoncent le développement d’un projet résidentiel locatif de 525 unités dans le Vieux-Longueuil. (Groupe CNW/Groupe HD)

Le projet s'inscrit dans les orientations du Programme particulier d'urbanisme (PPU) de la Ville de Longueuil, qui vise la transformation résidentielle de ce secteur stratégique. Sa localisation, à proximité immédiate de pôles d'emplois et de savoir majeurs tels que Pratt & Whitney Canada, qui regroupe plus de 5 000 emplois, ainsi que le Cégep Édouard Montpetit, fréquenté quotidiennement par près de 7 000 étudiants, en fait un site particulièrement porteur. Cette implantation favorise la création de milieux de vie durables, bien connectés et harmonieusement intégrés à leur environnement urbain.

Pour Groupe HD, ce projet s'aligne pleinement avec sa stratégie de diversification et sa vision intégrée du développement immobilier. Comme le souligne Thomas Dufour, co-président de Groupe HD, « ce site s'inscrit dans notre ambition de développer des projets sur des emplacements à fort potentiel, offrant une localisation stratégique et un contexte urbain en évolution. Cette approche nous permet de réaliser des projets durables et porteurs pour les communautés ».

La force de ce redéveloppement repose autant sur le potentiel du site que sur la vision partagée par les partenaires, notamment en ce qui concerne la revitalisation du boulevard Roland-Therrien. « Ce projet s'appuie sur une vision claire : créer un ensemble résidentiel ambitieux, bien ancré et aligné sur les besoins réels du marché. Notre collaboration repose sur une volonté commune d'investir dans des emplacements prometteurs et de générer de la valeur à long terme », indique Alexandra Kau, présidente de Capital Property Developments (CPD).

Dans un contexte de croissance soutenue du marché locatif sur la Rive-Sud, Kastello souhaite contribuer de façon structurante à la bonification de l'offre résidentielle du Grand Longueuil. Le projet de 525 unités vient répondre aux besoins actuels du marché en proposant des milieux de vie modernes et bien conçus. « Kastello s'engage à bâtir des projets innovants et responsables, qui reflètent la vitalité de la région et contribuent à son rayonnement », affirme Éric Fortin, président de Kastello.

Situé à proximité de services, d'axes de transport collectif et de pôles d'activité majeurs, le futur complexe contribuera à l'évolution résidentielle du Vieux-Longueuil. Le début de la construction est prévu en 2026 et les travaux seront réalisés par Construction Praxis, la division construction de Groupe HD.

Résumé du projet

Investissement total : 200 millions de dollars

Développeur : Groupe HD

Partenaires financiers : Capital Property Developments et Kastello

Prêteur : MCAP

Entrepreneur général : Construction Praxis

Architectes : NEUF Architectes

À propos de Groupe HD

Groupe HD est une entreprise québécoise spécialisée dans l'investissement, le développement, la construction et la gestion immobilière. Elle a pour ambition de redéfinir l'habitation de demain en concevant et en réalisant des projets d'envergure qui répondent aux besoins des communautés et des municipalités. À ce jour, l'entreprise est engagée dans une vingtaine de projets totalisant plus de 9 500 unités résidentielles, réparties entre copropriétés, immeubles multi-locatifs et résidences privées pour aînés. Groupe HD repense et adapte en permanence ses méthodes afin de créer des espaces de vie intégrés pour les générations d'aujourd'hui et de demain. Forte d'une équipe de 75 professionnels, l'entreprise compte actuellement plus de 3.5 milliards d'actifs sous gestion. Pour plus d'informations, consultez groupehdimmobilier.ca.

À propos de CPD Developments

CPD est une société immobilière privée en pleine croissance, qui développe, acquiert et gère des centres commerciaux dans la grande région de Montréal, ainsi qu'à Ottawa et à Toronto. Forte d'une expérience de plus de 40 ans, CPD a débuté en tant que détaillant avant de se transformer en développeur et investisseur immobilier. Avec son siège social situé à Montréal, CPD détient aujourd'hui un portefeuille diversifié. En plus de son expertise dans les centres commerciaux, CPD agit également comme un ''family office'' immobilier, investissant stratégiquement dans des projets résidentiels locatifs. Cette approche permet à l'entreprise de gérer ses actifs avec une vision patrimoniale, tout en générant une croissance durable. Pour plus d'informations, consultez cpd-developments.com.

À propos de Kastello

Kastello est une société d'investissement familiale dotée d'une expertise en développement immobilier. Elle a été fondée en 2018 par la famille Fortin de Couche-Tard, un nom bien ancré dans le paysage entrepreneurial du Québec. Sa filiale Kastello Immobilier se spécialise dans l'investissement immobilier résidentiel, plus spécifiquement dans l'acquisition, le développement en partenariat avec des développeurs immobiliers et la gestion de ses immeubles résidentiels locatifs. Son parc immobilier se constitue principalement d'immeubles résidentiels locatifs avec un objectif de détention à long terme. Pour plus d'informations, consultez kastello.ca.

Pour plus d'informations sur cette transaction et sur les projets futurs, veuillez contacter :

Isabelle Drolet

Vice-Présidente Marketing et Commercialisation

(514) 775-4758

[email protected]

Groupe HD

1751, rue Richardson, Suite 5.109, Montréal, Qc H3K 1G6

groupehdimmobilier.ca

SOURCE Groupe HD