Groupe HD et Groupe Patrimoine s'associent pour développer de nouvelles résidences pour aînés à Montréal

Ce partenariat stratégique réunit l'expertise immobilière de Groupe HD et le savoir-faire opérationnel de Groupe Patrimoine pour développer des milieux de vie adaptés aux aînés, dans une région où la demande est en forte croissance.

MONTRÉAL, le 17 août 2026 /CNW/ -- Groupe HD, développeur immobilier québécois, et Groupe Patrimoine, exploitant reconnu dans les milieux de vie pour aînés, annoncent aujourd'hui la conclusion d'un partenariat stratégique afin de concevoir et de réaliser une nouvelle génération de résidences privées pour aînés à Montréal, pensées pour s'adapter aux réalités et aux besoins évolutifs des personnes qui y habitent.

De gauche à droite : Justine Audet, Directrice ventes et marketing de Groupe Patrimoine, Laura-Jeanne Audet, Coordonnatrice aux opérations de Groupe Patrimoine, Thomas Dufour, Co-président de Groupe HD, François Audet, Président de Groupe Patrimoine, Isabelle Vachon, Co-propriétaire de Groupe Patrimoine et Marilou Audet, Chargée de projets rénovation et design de Groupe Patrimoine De gauche à droite : François Audet, président de Groupe Patrimoine et Thomas Dufour, co-président de Groupe HD

Cette collaboration, combinant l'expertise de Groupe HD en développement immobilier et le savoir-faire opérationnel de Groupe Patrimoine, compte déjà plusieurs projets en planification, dont un premier de 415 unités sur l'île de Montréal qui sera annoncé prochainement.

« Ce partenariat avec Groupe Patrimoine s'inscrit dans notre volonté de collaborer avec des opérateurs reconnus, qui possèdent une expertise concrète et éprouvée en gestion de résidences pour aînés. Dès les premiers échanges, il est apparu clair que nous partagions une même exigence et une vision commune du développement, ce qui en fait un partenaire naturel pour assurer le succès de nos projets » -- Thomas Dufour, co-président de Groupe HD

Une complémentarité d'expertises

Dans le cadre de ce partenariat, Groupe HD assure le codéveloppement immobilier et la construction des projets, tandis que Groupe Patrimoine prend en charge l'exploitation et la gestion des résidences, tout en participant également au codéveloppement des propriétés. Cette approche permet d'intégrer, dès les premières étapes de conception, une réflexion sur les usages, les habitudes de vie et les besoins concrets des futurs résidents.

Chef de file dans son secteur, Groupe Patrimoine se distingue par son expertise approfondie en matière de soins et de services aux aînés, ainsi que par la qualité des milieux de vie qu'il conçoit et fait évoluer, principalement dans la région de Québec. Avec ce partenariat, Groupe Patrimoine accélère sa croissance à Montréal, une étape marquante de son développement qui l'amène à déployer des résidences pour aînés de plus grande envergure.

Pour Groupe HD, cette collaboration s'inscrit parallèlement dans la continuité du lancement de sa division dédiée aux résidences privées pour aînés, avec l'objectif de s'entourer de partenaires spécialisés afin d'assurer une exécution adaptée aux réalités du secteur.

Un partenariat structurant pour le marché des RPA

Dans un contexte où la demande pour des milieux de vie adaptés aux aînés est en croissance à Montréal, cette alliance repose sur une vision commune : développer des projets durables, sécuritaires, bien intégrés à leur environnement et répondant à des standards élevés en matière de qualité, de services et d'expérience résidentielle.

« Entreprise familiale depuis plus de 30 ans, présidée par Nathalie Paré, Groupe Patrimoine conçoit des milieux de vie en partant des besoins réels des personnes qui y habitent, pour qu'ils soient pleinement vécus au quotidien. Ce partenariat avec Groupe HD s'inscrit naturellement dans cette approche, avec une équipe pour qui nous ressentons une réelle affinité, tant dans les valeurs que dans le niveau d'exigence. Et nous sommes très fiers de poursuivre notre croissance à Montréal, avec l'espoir que nos résidences feront une réelle différence dans le quotidien de nombreuses personnes. » -- François Audet, président de Groupe Patrimoine

Les premiers projets issus de cette collaboration seront développés dans différents secteurs de Montréal.

À propos de Groupe HD

Groupe HD est une entreprise québécoise spécialisée dans l'investissement, le développement, la construction et la gestion immobilière. Elle a pour ambition de redéfinir l'habitation de demain en concevant et en réalisant des projets d'envergure qui répondent aux besoins des communautés et des municipalités. À ce jour, l'entreprise est engagée dans une trentaine de projets totalisant près de 10,000 unités résidentielles, réparties entre copropriétés, immeubles multi-locatifs et résidences privées pour aînés. Groupe HD repense et adapte en permanence ses méthodes afin de créer des espaces de vie intégrés pour les générations d'aujourd'hui et de demain. Forte d'une équipe d'une centaine de professionnels, l'entreprise compte actuellement plus de 4 milliards d'actifs sous gestion. Pour plus d'informations, consultez groupehdimmobilier.ca.

À propos de Groupe Patrimoine

Groupe Patrimoine est une entreprise familiale québécoise qui conçoit et gère des milieux de vie humains depuis plus de 30 ans. Présent à Québec, Montréal, Longueuil et Warwick, le Groupe réunit des résidences bien ancrées dans leur communauté depuis plus de 30 ans ainsi que des projets novateurs comme Humanitæ et Le Marc-Aurèle. Au fil des années, l'organisation a su faire évoluer ses milieux de vie afin de répondre aux besoins changeants des personnes qu'elle accompagne, de la vie autonome à l'accompagnement plus spécialisé. Aujourd'hui, plus de 720 employés accompagnent quotidiennement plus de 2 500 résidents au sein de ses résidences entre Montréal et Québec. Pour plus d'informations, consultez groupepatrimoine.ca.

SOURCE Groupe HD

Renseignements : Isabelle Drolet, Vice-Présidente Marketing et Commercialisation, (514) 775-4758, [email protected], Groupe HD, 1751, rue Richardson, Suite 5.109, Montréal, Qc H3K 1G6, groupehdimmobilier.ca