Une première pelletée de terre marquant le début d'un important milieu de vie dans l'Est de Montréal

MONTRÉAL, le 25 mai 2026 /CNW/ - Groupe HD et Fondaction ont procédé, mercredi dernier, le 20 mai, à la première pelletée de terre de Laurea - Quartier d'ambition, un important projet résidentiel situé au 5505, rue Chauveau, au cœur du quartier Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

L'événement a réuni partenaires, collaborateurs et professionnels ayant contribué à la conception et au développement du projet, soulignant le lancement de ce milieu de vie d'envergure qui accueillera à terme près de 1200 unités résidentielles dans un environnement connecté au Quartier Olympique.

De gauche à droite : Mejda Bendelloul, responsable de l’investissement immobilier durable, Fondaction, Chad Ruel, directeur principal, investissements immobiliers, Fondaction, Alain Lafrance, directeur de portefeuille immobilier, Fondaction, Thomas Dufour, co-président Groupe HD, Jean-Philippe Hébert, co-président Groupe HD, François Beaulieu, président Praxis, Danny Galimi, chef de la direction financière Groupe HD, et Gabriel Desrochers, chef de la direction financière Praxis. (Groupe CNW/Groupe HD)

Développé par Groupe HD, en partenariat avec Fondaction, le projet représente un investissement de plus de 425 millions de dollars et proposera une offre résidentielle diversifiée comprenant des condominiums, des maisons de ville et des unités locatives. Le développement intégrera également plus de 15 % d'unités abordables et visera la certification environnementale LEED Or.

« Cette première pelletée de terre représente une étape importante pour l'ensemble des partenaires et collaborateurs impliqués dans ce projet ambitieux. Nous sommes fiers de concrétiser cette vision aux côtés de Fondaction et de nombreuses firmes et professionnels qui participent à la création d'un milieu de vie structurant pour le secteur », souligne Thomas Dufour, co-président de Groupe HD.

« Chez Fondaction, nous croyons que les projets immobiliers doivent avant tout contribuer positivement aux communautés dans lesquelles ils s'insèrent. En collaboration avec Groupe HD, nous sommes fiers de soutenir un projet qui mise sur la mixité résidentielle, la qualité des milieux de vie et le développement d'un quartier pensé pour les besoins actuels et futurs de ses résidents », ajoute Chad Ruel, Directeur de portefeuille principal, Immobilier à Fondaction.

Avec cette première pelletée de terre, Groupe HD, Fondaction et l'ensemble des collaborateurs amorcent officiellement la réalisation de Laurea - Quartier d'ambition. Les travaux seront exécutés par Construction Praxis, la division construction de Groupe HD, marquant le début concret de ce projet appelé à transformer durablement le secteur.

« Le lancement des travaux de Laurea - Quartier d'ambition marque le début d'un chantier majeur qui mobilisera plusieurs expertises au sein de Construction Praxis. Nos équipes sont déjà à pied d'œuvre afin d'assurer une exécution rigoureuse et une coordination efficace à chaque étape du projet », précise François Beaulieu, président de Construction Praxis.

À propos de Groupe HD

Groupe HD est une entreprise québécoise spécialisée dans l'investissement, le développement, la construction et la gestion immobilière. Elle a pour ambition de redéfinir l'habitation de demain en concevant et en réalisant des projets d'envergure qui répondent aux besoins des communautés et des municipalités. À ce jour, l'entreprise est engagée dans une vingtaine de projets totalisant près de 10,000 unités résidentielles, réparties entre copropriétés, immeubles multi-locatifs et résidences privées pour aînés. Groupe HD repense et adapte en permanence ses méthodes afin de créer des espaces de vie intégrés pour les générations d'aujourd'hui et de demain. Forte d'une équipe de 80 professionnels, l'entreprise compte actuellement plus de 4.0 milliards d'actifs sous gestion. Pour plus d'informations, consultez groupehdimmobilier.ca ou notre page LinkedIn.

À propos de Fondaction

Précurseur depuis près de 30 ans, Fondaction, c'est le fonds d'investissement de celles et ceux qui se mobilisent pour la transformation positive de l'économie québécoise. Pour rendre notre économie plus équitable, plus inclusive, plus verte et plus performante. En tant que fonds de travailleurs, créé à l'initiative de la CSN, Fondaction représente des dizaines de milliers d'épargnants et des centaines d'entreprises engagées pour faire progresser le Québec. Il gère un actif net qui totalise plus de 4,25 milliards de dollars au 30 novembre 2025 investis en grande partie dans des centaines d'entreprises et sur les marchés financiers, en privilégiant des investissements qui génèrent des impacts économiques, sociaux et environnementaux positifs en plus d'un rendement financier. Fondaction participe au maintien et à la création d'emplois, à la réduction des inégalités et à la lutte contre les changements climatiques. Pour plus d'informations, consultez fondaction.com ou notre page LinkedIn.

SOURCE Groupe HD

Pour plus d'informations sur cette transaction et sur les projets futurs, veuillez contacter : Isabelle Drolet, Vice-Présidente Marketing et Commercialisation, (514) 775-4758, [email protected]; Groupe HD, 1751, rue Richardson, Suite 5.109, Montréal, Qc H3K 1G6, groupehdimmobilier.ca