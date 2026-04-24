MONTRÉAL, le 24 avril 2026 /CNW/ - Groupe HD annonce le développement d'un nouveau projet résidentiel d'envergure au cœur du centre-ville de Montréal, au 1355, boulevard René-Lévesque Ouest, sur le site de l'ancien bâtiment du YWCA - Young Women's Christian Association. Ce redéveloppement contribuera à la requalification d'un site stratégique et à l'évolution du secteur.

Projet 1355 René-Lévesque Ouest - Image à titre représentatif seulement. Crédit image Groupe HD. (Groupe CNW/Groupe HD)

Le projet prévoit la construction d'un immeuble résidentiel locatif de plus de 400 unités, réparties sur 30 étages, intégrant également une composante commerciale au rez-de-chaussée. L'ensemble représente un investissement de plus de 200 millions de dollars.

Un positionnement assumé au centre-ville

Dans un contexte où plusieurs projets résidentiels se déploient en périphérie, Groupe HD fait le choix d'investir au centre-ville de Montréal, en misant sur son rôle structurant et son potentiel à long terme.

« Le centre-ville demeure un pôle névralgique de Montréal. Nous croyons en sa capacité d'évolution et à l'importance d'y maintenir une offre résidentielle de qualité. Ce projet s'inscrit dans une vision à long terme visant à contribuer activement à sa vitalité », souligne Thomas Dufour, co-président de Groupe HD.

Cette initiative repose sur une stratégie d'opportunité, appuyée par un contexte de stabilité des prix des terrains dans le Mille Carré Doré, un secteur emblématique du centre-ville de Montréal, permettant de développer ce site en habitation locative et d'en faire un projet phare au cœur de l'arrondissement Ville-Marie. Ce développement s'inscrit également dans une optique de diversification des actifs financiers et immobiliers des partenaires de Groupe HD.

Requalification d'un site stratégique

Le projet implique la démolition du bâtiment existant, devenu complètement désuet, à la suite de la relocalisation des activités du YWCA dans l'est de la ville en avril 2025. Cette intervention permettra de redévelopper un site déjà desservi et d'y implanter un projet mieux adapté aux réalités actuelles.

Sur le plan architectural, le projet prévoit une implantation en continuité avec les bâtiments existants sur rue, avec une base commerciale alignée au cadre bâti et une tour résidentielle en retrait. Cette approche permet d'assurer une intégration cohérente au secteur tout en optimisant la densité du site. L'intégration d'espaces commerciaux au rez-de-chaussée contribuera également à l'animation du domaine public.

« Ce projet repose sur des fondamentaux solides, notamment un emplacement central et une excellente accessibilité, au cœur d'un centre-ville en évolution. Il s'inscrit dans une vision d'investissement à long terme et de création de valeur durable », souligne Alexandra Kau, présidente de Capital Property Developments (CPD).

Un projet TOD au cœur d'un secteur stratégique

Situé à proximité immédiate de la station de métro et de la gare Lucien-L'Allier, véritable pôle de transport stratégique du centre-ville, le projet s'inscrit dans une logique de développement orienté vers le transport collectif (TOD). Cette localisation favorise un accès rapide aux réseaux de mobilité urbaine, aux principaux pôles d'emploi ainsi qu'aux services du centre-ville.

Le site bénéficie par ailleurs d'un environnement immédiat de grande qualité, à proximité des bureaux corporatifs de grandes institutions financières telles que la Banque TD et la Banque Laurentienne du Canada, d'hôtels de prestige, dont le Holiday Inn & Suites et Warwick Le Crystal, ainsi que de plusieurs pavillons de l'Université Concordia.

Par son emplacement, sa hauteur et sa vocation résidentielle, ce projet contribuera au renouvellement de l'habitation au centre-ville, plus précisément dans le secteur Ville-Marie, et participera activement à la transformation de ce pôle urbain stratégique. Il témoigne également de la volonté de Groupe HD de s'inscrire durablement dans le développement et l'évolution du centre-ville de Montréal.

La démolition du bâtiment existant est pleinement approuvée, permettant ainsi d'amorcer les travaux de construction du nouveau projet dès l'automne 2026.

Résumé du projet

Investissement total : 200 millions de dollars

Développeur : Groupe HD

Partenaires financiers : Capital Property Developments

Prêteur : Desjardins, Groupe Financement Immobilier

Entrepreneur général : Construction Praxis

Architectes : NEUF Architectes

À propos de Groupe HD

Groupe HD est une entreprise québécoise spécialisée dans l'investissement, le développement, la construction et la gestion immobilière. Elle a pour ambition de redéfinir l'habitation de demain en concevant et en réalisant des projets d'envergure qui répondent aux besoins des communautés et des municipalités. À ce jour, l'entreprise est engagée dans une vingtaine de projets totalisant près de 10,000 unités résidentielles, réparties entre copropriétés, immeubles multi-locatifs et résidences privées pour aînés. EspacesHD repense et adapte en permanence ses méthodes afin de créer des espaces de vie intégrés pour les générations d'aujourd'hui et de demain. Forte d'une équipe de 80 professionnels, l'entreprise compte actuellement plus de 4.0 milliards d'actifs sous gestion. Pour plus d'informations, consultez groupehdimmobilier.ca.

À propos de CPD Developments

CPD est une société immobilière privée en pleine croissance, qui développe, acquiert et gère des centres commerciaux dans la grande région de Montréal, ainsi qu'à Ottawa et à Toronto. Forte d'une expérience de plus de 40 ans, CPD a débuté en tant que détaillant avant de se transformer en développeur et investisseur immobilier. Avec son siège social situé à Montréal, CPD détient aujourd'hui un portefeuille diversifié. En plus de son expertise dans les centres commerciaux, CPD agit également comme un ''family office'' immobilier, investissant stratégiquement dans des projets résidentiels locatifs. Cette approche permet à l'entreprise de gérer ses actifs avec une vision patrimoniale, tout en générant une croissance durable. Pour plus d'informations, consultez cpd-developments.com.

SOURCE Groupe HD

Pour plus d'informations sur cette transaction et sur les projets futurs, veuillez contacter : Isabelle Drolet, Vice-Présidente Marketing et Commercialisation, (514) 775-4758, [email protected]; Groupe HD, 1751, rue Richardson, Suite 5.109, Montréal, Qc H3K 1G6, groupehdimmobilier.ca