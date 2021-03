Groupe-conseil TDA joint les rangs de CIMA+

MONTRÉAL, QC, le 15 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le Groupe-conseil TDA, basé à Baie-Comeau, est fier d'annoncer qu'il se joint à CIMA+, l'une des plus importantes firmes privées de génie-conseil au Canada. Cette acquisition du groupe-conseil TDA, qui regroupe plus de 70 employés dont des ingénieurs, des techniciens et des cadres supérieurs, porte ainsi le nombre total d'employés de CIMA+ à plus de 2 400.

« Par cette transaction, Groupe-conseil TDA fera désormais partie d'une firme d'envergure qui lui permettra de bonifier son offre de services auprès de ses précieux clients », mentionne Jacques Parent, Président de Groupe-conseil TDA.

« Nous accueillons à bras ouverts nos nouveaux collègues au sein de l'équipe CIMA+ et sommes impatients de combiner nos expériences et connaissances pour fournir un travail de qualité à nos clients dans tout le Québec. » ajoute François Plourde, Président et Chef de la direction de CIMA+.

L'équipe de CIMA+ est fière d'unir ses ressources à celles de Groupe-conseil TDA pour propulser la firme et offrir une diversification d'expertises à ses clients du Québec et plus spécifiquement dans la région de la Côte-Nord. L'accroissement et le maintien d'une équipe compétente et qualifiée est un gage de stabilité et de soutien au développement socio-économique de la région.

« Nous sommes heureux d'accueillir le Groupe-conseil TDA dans la famille CIMA+. En évaluant le mérite de la fusion des deux entreprises, nous avons immédiatement constaté que celles-ci partagent une culture et des valeurs communes. La qualité des services offerts, la diversité des expertises ainsi que la satisfaction des clients étant au cœur des priorités de TDA, nous sommes confiants que la fusion créera de la valeur pour les employés, les clients et les actionnaires des deux entreprises. », commente Steeve Fiset, Chef de la direction stratégique, chez CIMA+.

Les bureaux actuels de TDA de Baie-Comeau et Sept-Îles et conserveront les mêmes coordonnées, sous l'enseigne CIMA+.

À propos de CIMA+

CIMA+ fournit une variété de services d'ingénierie, notamment dans les domaines de l'ingénierie des bâtiments, des infrastructures, des transports, de l'énergie et des ressources, de même qu'en gestion de projet, en environnement et en systèmes de communication.

Avec une présence toujours croissante dans l'Est du Québec, l'équipe de CIMA+ s'appuie sur des décennies d'expérience dans tout le Canada pour offrir l'excellence dans les projets d'ingénierie.

La recherche de l'excellence fait partie de notre ADN depuis notre fondation en 1990. Cet engagement a permis à CIMA+ de se hisser au rang des plus grandes firmes de génie-conseil au Canada. Aujourd'hui, avec 30 bureaux à travers le Canada, CIMA + emploie 2 400 personnes, dont plus de la moitié sont actionnaires de l'entreprise.

Chez CIMA +, nous croyons que l'ingénierie existe pour améliorer et bonifier la vie qui nous entoure. Les solutions durables inspirées de l'ingénierie permettent de relever les nombreux défis d'aujourd'hui et de demain. Parce que lorsque vous concevez pour les gens, vous créez également un monde meilleur. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.cima.ca.

À propos du Groupe-conseil TDA

Dans un souci constant de recherche de qualité et de satisfaction du client, Groupe-conseil TDA s'assure d'être toujours à la fine pointe du développement technologique en matière de génie-conseil. Possédant une expertise maintes fois constatée, chaque membre de l'équipe de Groupe-conseil TDA n'hésite pas à acquérir le perfectionnement nécessaire à l'utilisation des nouvelles technologies reconnues.

La réputation de Groupe-conseil TDA est aussi attribuable au fait que la majorité de ses employés résident sur la Côte-Nord et connaissent bien les besoins du milieu. Ceci cadre bien avec la philosophie de notre groupe visant à maximiser les retombées économiques dans le milieu et offrir un service rapide et efficace.

Groupe-conseil TDA assure à sa nombreuse clientèle des services maintenus à un haut niveau de qualité et est le bureau de génie-conseil chef de file en Côte-Nord.

