Les actionnaires voteront sur la nomination des nouveaux auditeurs lors de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires.

MONTRÉAL, le 9 sept. 2025 /CNW/ - Groupe Birks inc. (la « Société » ou « Groupe Birks ») (NYSE American : BGI) a annoncé aujourd'hui que le conseil d'administration de la Société (le « Conseil ») a recommandé la nomination de Grant Thornton S.E.N.C.R.L. (« Grant Thornton ») au poste d'auditeurs de la Société pour l'année financière se terminant le 28 mars 2026 (« l'exercice financier 2026 »).

KPMG LLP (« KPMG ») était les auditeurs indépendants de la Société depuis le 25 janvier 2000. Le 29 juillet 2025, à la suite de la publication du rapport d'audit de KPMG sur les états financiers consolidés de la Société pour l'exercice terminé le 29 mars 2025, la Société a lancé un processus concurrentiel de demande de propositions (« DP »), invitant KPMG ainsi que d'autres cabinets qualifiés à soumettre leur candidature afin d'évaluer et de sélectionner les auditeurs (les « Auditeurs sélectionnés ») pour l'exercice financier 2026, lesquels exerceront leurs fonctions jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires, selon la rémunération qui pourra être fixée par le Conseil. Depuis le lancement du processus de DP, la Société a travaillé assidûment à l'examen des différentes propositions reçues, ce qui a conduit à la nomination par le Conseil de Grant Thornton à titre d'Auditeurs sélectionnés.

Conformément à la circulaire de sollicitation de procurations de la direction de la Société en date du 27 août 2025 (la « Circulaire »), lors de la prochaine assemblée générale annuelle (l' « Assemblée ») des détenteurs d'actions avec droit de vote de catégorie A et d'actions à droit de vote multiple de catégorie B de la Société (collectivement, les « Actionnaires »), qui se tiendra le 18 septembre 2025, il sera demandé aux Actionnaires de nommer les Auditeurs sélectionnés à titre de auditeurs de la Société pour l'exercice financier 2026, afin qu'ils exercent leurs fonctions jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires ou jusqu'à la nomination d'un successeur, et d'autoriser le Conseil à fixer leur rémunération. Le présent communiqué constitue un avis aux Actionnaires que le Conseil a recommandé Grant Thornton à titre d'Auditeurs sélectionnés. En conséquence, lors de l'Assemblée, il sera demandé aux Actionnaires d'approuver la nomination de Grant Thornton à titre d'auditeurs et d'autoriser le Conseil à fixer leur rémunération.

La Société ne remettra pas aux Actionnaires un nouveau formulaire de procuration ni un nouveau formulaire d'instructions de vote en lien avec l'Assemblée. Les Actionnaires qui votent par procuration avant l'Assemblée concernant la nomination des Auditeurs sélectionnés à titre d'auditeurs de la Société doivent savoir qu'ils votent en faveur de la nomination de Grant Thornton et de l'autorisation donnée au Conseil de fixer leur rémunération.

À propos de Groupe Birks inc.

Groupe Birks est un chef de file dans la création de joaillerie, de montres et de cadeaux de luxe ainsi qu'un exploitant de magasins de bijouterie de luxe au Canada. La société exploite dix-sept (17) boutiques sous la bannière Maison Birks réparties dans la plupart des grands centres urbains au Canada, une boutique Birks à Montréal, une boutique TimeVallée à Montréal, une boutique Brinkhaus à Calgary, une boutique à Vancouver sous la marque Graff, une boutique à Vancouver sous la marque Patek Philippe, quatre boutiques Breitling à Laval, Ottawa et Toronto, quatre boutiques à Toronto sous la marque European Boutique, une boutique sous la marque Omega à Toronto et une boutique sous la marque Montblanc à Toronto. Fondée en 1879, Birks est devenue au fil des ans la référence au Canada en création et vente au détail de joaillerie, de montres et de cadeaux de luxe. Pour en savoir plus, consultez le site Web de Birks au www.birks.com.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives qui peuvent être identifiées par l'utilisation de mots tels que « prévoit », « s'attend à », « croit », « va », « anticipe », « a l'intention de », « projette », « évalue », « pourrait », « planifie », « objectif » et d'autres mots ayant une signification similaire. Toutes les déclarations portant sur des attentes, des possibilités ou des projections concernant l'avenir, y compris, mais sans s'y limiter, les déclarations relatives aux conditions économiques anticipées, à la création de valeur pour l'actionnaire et à nos stratégies de croissance, à nos facteurs de performance, à nos plans d'expansion, nos sources ou la suffisance de nos capitaux, nos dépenses et nos résultats financiers sont des déclarations prospectives.

Ces déclarations sont assujetties à des risques et à des incertitudes divers qui font en sorte que les résultats réels peuvent différer considérablement des résultats prévus dans les déclarations prospectives, et aucune assurance ne peut être donnée que la société obtiendra les résultats prévus dans les déclarations prospectives. Par conséquent, le lecteur ne doit pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent, sans y être limités : (i) une baisse des dépenses de consommation ou une détérioration de la situation financière des consommateurs; (ii) les conditions économiques, politiques et de marché, y compris les économies du Canada et des États-Unis, et l'influence de l'inflation sur les dépenses de consommation, qui pourraient avoir une incidence négative sur les activités, les résultats d'exploitation ou la situation financière de la société, y compris ses revenus et sa rentabilité, en raison de l'impact des changements sur les marchés immobiliers, des changements sur les marchés des actions et des baisses de confiance des consommateurs et des changements connexes dans les dépenses de consommation des consommateurs, l'impact sur l'achalandage en magasin, le tourisme et les ventes, ainsi que les tarifs récemment imposés (et les mesures de rétorsion), les modifications éventuelles de ceux-ci et les autres restrictions commerciales; (iii) l'impact des fluctuations des taux de change, l'augmentation des prix des produits de base et des coûts d'emprunt ainsi que leurs incidences connexes sur les coûts et les dépenses de la société; (iv) la capacité de la société de maintenir et d'obtenir des sources de liquidités suffisantes pour financer ses activités, d'atteindre ses objectifs en matière de ventes, de marge brute et de bénéfice net, de maintenir ses coûts à un bas niveau, de mettre en œuvre sa stratégie d'affaires, d'entretenir ses relations avec ses principaux fournisseurs, de s'approvisionner de produits de base, d'atténuer les effets des fluctuations sur la disponibilité et les prix de sa marchandise, de concurrencer d'autres joailliers, de réussir ses initiatives de marketing (y compris en ce qui concerne les produits de marque Birks), et d'assurer le succès de son programme de service à la clientèle; (v) le plan de la société visant à évaluer la productivité des magasins existants, à fermer les magasins non productifs et à ouvrir de nouveaux magasins dans de nouveaux emplacements de vente au détail de premier choix, et à investir dans son site Web et sa plateforme de commerce électronique; (vi) la capacité de la société à réaliser sa vision stratégique; (vii) la capacité de la société à investir dans des dépenses d'investissement et à les financer; et (viii) la capacité de la société à maintenir son inscription à la cote de la bourse NYSE American ou de faire inscrire ses actions à la cote d'une autre bourse nationale de valeurs mobilière; et (ix) la capacité de la société à poursuivre ses activités.

Des renseignements sur les facteurs qui pourraient faire différer considérablement les résultats réels des prévisions sont donnés aux rubriques portant sur les facteurs de risque et l'analyse et les perspectives opérationnelles et financières et ailleurs dans le rapport annuel de la société, sur le formulaire 20-F déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 25 juillet 2025, et dans les documents déposés par la suite auprès de la SEC. La société n'assume aucune obligation de mises à jour ni de publication de révisions quelconques de ces déclarations prospectives, que ce soit afin de refléter des événements ou des circonstances survenus après la date du présent communiqué ou afin de refléter des événements imprévus, sauf dans la mesure prévue par la loi.

Personne-ressource :

Katia Fontana

Vice-présidente et chef des affaires financières

(514) 397-2592

Pour toute question concernant les relations avec la presse et les médias, veuillez communiquer avec :

[email protected]

