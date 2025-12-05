MONTRÉAL, le 5 déc. 2025 /CNW/ - Birks Group inc. (la « société » ou « Groupe Birks ») (NYSE American: BGI) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour la période de vingt-six semaines terminée le 27 septembre 2025.

Faits saillants financiers

Tous les chiffres figurant dans les présentes sont en dollars canadiens.

Pour la période de vingt-six semaines terminée le 27 septembre 2025 (« exercice 2026 »), la société a déclaré des ventes nettes de 93,1 millions de dollars, soit une augmentation de 13,0 millions de dollars, ou 16,2 %, par rapport à la période correspondante précédente terminée le 28 septembre 2024 (« exercice 2025 »). Les ventes comparables pour la période de vingt-six semaines terminée le 27 septembre 2025 ont augmenté de 6,3 %, comparativement à la même période de l'exercice 2025. L'augmentation des ventes nettes est en partie attribuable à l'acquisition des activités de vente au détail de montres et de bijoux de luxe d'European Boutique (« European ») ainsi qu'à une augmentation des ventes de montres de marques tierces, de bijoux de la marque Birks et de bijoux de marques tierces. La société a déclaré un bénéfice brut de 36,5 millions de dollars, soit une augmentation de 5,2 millions de dollars, ou 16,7 %, comparativement à la période comparable de l'exercice 2025, en raison d'une augmentation des ventes au détail à la suite de l'acquisition d'European et de la forte croissance des ventes de montres de marques tierces. La marge brute en pourcentage des ventes était de 39,2 % pour la période de vingt-six semaines terminée le 27 septembre 2025, comparativement à une marge brute en pourcentage des ventes de 39,0 % pour la période de vingt-six semaines terminée le 28 septembre 2024.

M. Niccolò Rossi di Montelera, Président exécutif du conseil d'administration et chef de la direction par intérim, a déclaré : « Nos ventes nettes, notre marge brute et nos ventes des magasins comparables pour le premier semestre de l'exercice 2026 sont supérieures à celles de la même période de l'exercice 2025, en partie grâce à l'acquisition d'European, mais aussi grâce à notre solide performance dans le domaine de la vente au détail, qui témoigne de la force de notre offre de produits, tant en ce qui concerne les produits Birks, que les montres et les bijoux de marques tierces. »

M. Rossi di Montelera a ajouté : « Je tiens à remercier nos équipes pour leur dévouement et leur travail acharné. La croissance enregistrée au cours du premier semestre de l'exercice 2026 témoigne de notre engagement envers nos clients, et je suis reconnaissant à l'ensemble de nos employés pour leurs efforts inlassables qui ont contribué à ces résultats ainsi qu'à l'intégration réussie des boutiques European. »

Sommaire financier de la période de vingt-six semaines terminée le 27 septembre 2025

Les ventes nettes de la période de vingt-six semaines terminée le 27 septembre 2025 se sont établies à 93,1 millions de dollars, une augmentation de 13,0 millions de dollars ou 16,2 %, comparativement à 80,1 millions de dollars pour la période de vingt-six semaines terminée le 28 septembre 2024. L'augmentation des ventes nettes est en partie attribuable à l'acquisition d'European, ainsi qu'à une augmentation des ventes de montres de marques tierces et à une augmentation des ventes de bijoux de marque Birks et de bijoux de marques tierces. L'augmentation des ventes au détail a été soutenue par une augmentation du nombre d'unités vendues ainsi que par une augmentation de la valeur moyenne des transactions de vente.





Les ventes des magasins comparables ont augmenté de 6,3 % au cours de la période de vingt-six semaines terminée le 27 septembre 2025, comparativement à la période de vingt-six semaines terminée le 28 septembre 2024. L'augmentation des ventes des magasins comparables est principalement attribuable à la vigueur des ventes dans toutes les catégories de produits, en particulier les montres de marques tierces, mais aussi les bijoux de marque Birks et les bijoux de marques tierces. L'augmentation des ventes des magasins comparables a également été soutenue par une augmentation du nombre d'unités vendues ainsi que par une augmentation de la valeur moyenne des transactions de vente.





Le bénéfice brut total s'est élevé à 36,5 millions de dollars, soit 39,2 % des ventes nettes, pour la période de vingt-six semaines terminée le 27 septembre 2025, comparativement 31,3 millions de dollars, soit 39,0 % des ventes nettes, pour la période de vingt-six semaines terminée le 28 septembre 2024. L'augmentation de 5,2 millions de dollars du bénéfice brut total résulte principalement de l'augmentation du volume des ventes au détail après l'acquisition d'European et l'augmentation des ventes de montres de marques tierces. L'augmentation de 0,2 % de la marge brute s'explique principalement par un gain de change de 0,8 million de dollars, comparativement à une perte au cours de la période de vingt-six semaines terminée le 28 septembre 2024, compensée partiellement par la composition des produits vendus. En outre, les coûts liés aux emballages, aux provisions et aux autres coûts ont été d'environ 0,6 million de dollars supérieurs à ceux de la période de vingt-six semaines terminée le 28 septembre 2024.





Les frais de vente et frais généraux et administratifs se sont établis à 33,0 millions de dollars, soit 35,4 % des ventes nettes, pour la période de vingt-six semaines terminée le 27 septembre 2025, comparativement à 27,8 millions de dollars, soit 34,7 % des ventes nettes, pour la période de vingt-six semaines terminée le 28 septembre 2024, soit une augmentation de 5,2 millions de dollars. L'un des facteurs qui a contribué à cette augmentation est l'acquisition d'European, qui a généré 2,6 millions de dollars de frais supplémentaires. Dans l'ensemble, la rémunération a augmenté de 1,3 million de dollars, en raison de la hausse du volume des ventes et de l'augmentation des effectifs. Les frais liés aux transactions par carte de crédit ont augmenté de 0,7 million de dollars, en raison de la hausse des ventes. Les coûts d'occupation ont augmenté de 1,2 million de dollars en raison de l'ouverture de nouveaux magasins. Les coûts de transaction liés à l'acquisition d'European se sont élevés à 0,4 million de dollars, tandis que les coûts de licenciement ont totalisé 0,9 million de dollars, principalement en lien avec la transition du PDG. Les honoraires professionnels et autres dépenses ont augmenté de 0,6 million de dollars, et la rémunération à base d'actions a augmenté de 0,2 million de dollars, principalement en raison des fluctuations du cours de l'action. Ces augmentations ont été partiellement compensées par une baisse des coûts de marketing, qui ont diminué de 0,2 million de dollars grâce à des mesures de réduction des coûts, notamment la réduction des dépenses liées aux événements et aux campagnes. En pourcentage des ventes, frais de vente et frais généraux et administratifs pour la période de vingt-six semaines terminée le 27 septembre 2025 ont augmenté de 0,7 %, comparativement à la période de vingt-six semaines terminée le 28 septembre 2024.





Le BAIIA (1) de la société pour la période de vingt-six semaines terminée le 27 septembre 2025 s'est chiffré à 4,8 millions de dollars, soit une augmentation de 0,1 million de dollars, par rapport au BAIIA (1) de 4,7 millions de dollars pour la période de vingt-six semaines terminée le 28 septembre 2024.





de la société pour la période de vingt-six semaines terminée le 27 septembre 2025 s'est chiffré à 4,8 millions de dollars, soit une augmentation de 0,1 million de dollars, par rapport au BAIIA de 4,7 millions de dollars pour la période de vingt-six semaines terminée le 28 septembre 2024. La société a déclaré une perte d'exploitation de 0,2 million de dollars pour la période de vingt-six semaines terminée le 27 septembre 2025, soit une baisse de 0,1 million de dollars, comparativement à une perte d'exploitation déclarée de 0,3 million de dollars pour la période de vingt-six semaines terminée le 28 septembre 2024.





Les intérêts débiteurs et autres coûts de financement comptabilisés par la société au cours de la période de vingt-six semaines terminée le 27 septembre 2025 se sont élevés à 3,7 millions de dollars, soit une baisse de 0,3 million de dollars par rapport aux intérêts débiteurs et autres coûts de financement comptabilisés de 4,0 millions de dollars au cours de la période de vingt-six semaines terminée le 28 septembre 2024. Cette baisse résulte principalement d'une augmentation de 0,9 million de dollars du gain de change sur la dette libellée en dollars américains, due à l'affaiblissement du dollar américain par rapport au dollar canadien au cours des périodes respectives, contrebalancée par une augmentation du solde moyen impayé sur la facilité de crédit modifiée et le prêt à terme modifié.





La société a déclaré une perte nette de 2,6 millions de dollars, soit (0,13 $) dollar par action, pour la période de vingt-six semaines terminée le 27 septembre 2025, comparativement à une perte nette de 3,1 millions de dollars, soit (0,16 $) dollar par action, pour la période de vingt-six semaines terminée le 28 septembre 2024.

(1) Il s'agit d'une mesure financière non conforme aux PCGR définie ci-dessous dans la section « Mesures non conformes aux PCGR » et accompagnée d'un rapprochement avec la mesure financière conforme aux PCGR la plus directement comparable.

À propos de Groupe Birks inc.

Groupe Birks est un chef de file dans la création de joaillerie et un exploitant de magasins de joaillerie de montres et de cadeaux de luxe au Canada. La société exploite dix-sept (17) boutiques sous la bannière Maison Birks dans la plupart des grands centres urbains au Canada, une boutique Birks à Montréal, une boutique TimeVallée à Montréal, une boutique Brinkhaus à Calgary, deux boutiques des marques Graff et Patek Philippe à Vancouver, quatre boutiques Breitling à Laval, Ottawa et Toronto, quatre boutiques à Toronto sous la marque European Boutique, une boutique Omega à Toronto et une boutique Montblanc à Toronto. Fondée en 1879, Birks est devenue au fil des ans la référence au Canada en création et vente au détail de joaillerie, de montres et de cadeaux de luxe. Pour en savoir plus, consultez le site Web de Birks au www.birks.com.

MESURES NON CONFORMES AUX PCGR

La société présente ses informations financières selon les principes comptables généralement reconnus des États-Unis (les « PCGR des États-Unis »). Son rendement est surveillé et évalué en fonction de diverses mesures en matière de ventes et de bénéfice qui sont ajustées pour inclure ou exclure des montants afférents aux mesures les plus directement comparables calculées selon les PCGR (les « mesures non conformes aux PCGR »). La société présente ces mesures non conformes aux PCGR au moment de divulguer ses résultats financiers afin de faciliter la prise de décisions commerciales et de fournir des informations clés sur le rendement à la direction générale. La société estime que ces informations supplémentaires fournies aux investisseurs et autres parties prenantes externes leur permettront d'évaluer les résultats d'exploitation de la société à l'aide des mêmes mesures financières et paramètres dont elle se sert pour évaluer son rendement. La société n'utilise pas ces mesures non conformes aux PCGR isolément, ni comme substitut aux informations financières préparées selon les PCGR des États-Unis et elle n'encourage pas les investisseurs et autres parties prenantes externes à le faire. Ces mesures non conformes aux PCGR peuvent ne pas être comparables à d'autres mesures similaires présentées par d'autres entreprises. En plus de nos résultats établis conformément aux PCGR des États-Unis, nous utilisons des mesures non conformes aux PCGR, notamment « BAIIA » et « BAIIA ajusté ».

BAIIA

« BAIIA » est défini comme le bénéfice net (perte nette) découlant des activités poursuivies avant les intérêts débiteurs et autres coûts de financement, les impôts (recouvrement) sur le bénéfice et la dépréciation et l'amortissement.

BAIIA

(en milliers)



Pour la période de vingt-six semaines terminée le

27 septembre 2025 28 septembre 2024





Revenu net (Perte nette) (mesures PCGR) $ (2 558) $ (3 081) en pourcentage des ventes nettes -2,7 % -3,8 % Ajouter l'impact de :



Frais d'intérêt et autres frais de financement 3 694 4 034 Dépréciation et amortissement 3 690 3 701





BAIIA (mesures non conformes aux PCGR) $ 4 826 $ 4 654 en pourcentage des ventes nettes 5,2 % 5,8 %

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives qui peuvent être identifiées par l'utilisation de mots tels que « prévoit », « s'attend à », « croit », « va », « anticipe », « a l'intention de », « projette », « évalue », « pourrait », « planifie », « objectif » et d'autres mots ayant une signification similaire. Toutes les déclarations portant sur des attentes, des possibilités ou des projections concernant l'avenir, y compris, mais sans s'y limiter, les déclarations relatives aux conditions économiques anticipées, à la disponibilité de notre convention de crédit modifiée et de notre prêt à terme modifié, à la distribution prévue des bénéfices, ainsi qu'à nos stratégies de croissance, à nos plans d'expansion, nos sources ou la suffisance de nos capitaux, nos dépenses et nos résultats financiers, sont des déclarations prospectives.

Ces déclarations sont assujetties à des risques et à des incertitudes divers qui font en sorte que les résultats réels peuvent différer considérablement des résultats prévus dans les déclarations prospectives, et aucune assurance ne peut être donnée que la société obtiendra les résultats prévus dans les déclarations prospectives. Par conséquent, le lecteur ne doit pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent, sans y être limités : (i) une augmentation de la pression inflationniste et des taux d'intérêt, une baisse des dépenses discrétionnaires de consommation, une augmentation du coût des emprunts ou une détérioration de la situation financière des consommateurs; (ii) la capacité de la société à maintenir sa cotation au NYSE American ou à coter ses titres sur une autre bourse nationale; (iii) les conditions économiques, politiques et de marché, y compris les économies du Canada et des États-Unis, qui pourraient avoir une incidence négative sur les activités, les résultats d'exploitation ou la situation financière de la société, y compris ses revenus et sa rentabilité, en raison de l'impact des changements sur les marchés immobiliers, des changements sur les marchés des actions et des baisses de confiance des consommateurs et des changements connexes dans les dépenses de consommation des consommateurs, l'impact sur l'achalandage en magasin, le tourisme et les ventes, ainsi que les tarifs récemment imposés (et les mesures de rétorsion), les modifications éventuelles de ceux-ci et les autres restrictions commerciales; (iv) l'impact des fluctuations des taux de change, l'augmentation des prix des produits de base et des coûts d'emprunt ainsi que leurs incidences connexes sur les coûts et les dépenses de la société; (v) la capacité de la société de maintenir et d'obtenir des sources de liquidités suffisantes pour financer ses activités, d'atteindre ses objectifs en matière de ventes, de marge brute et de bénéfice net, de maintenir ses coûts à un bas niveau, de mettre en œuvre sa stratégie d'affaires, d'entretenir ses relations avec ses principaux fournisseurs, de s'approvisionner de produits de base, d'atténuer les effets des fluctuations sur la disponibilité et les prix de sa marchandise, de concurrencer d'autres joailliers, de réussir ses initiatives de marketing (y compris en ce qui concerne les produits de marque Birks), et d'assurer le succès de son programme de service à la clientèle; (vi) le plan de la société visant à évaluer la productivité des magasins existants, à fermer les magasins non productifs et à ouvrir de nouveaux magasins dans de nouveaux emplacements de vente au détail de premier choix, à rénover les magasins existants et à investir dans son site Web et sa plateforme de commerce en ligne; (vii) la capacité de la société à réaliser sa vision stratégique; (viii) la capacité de la société à investir dans des dépenses d'investissement et à les financer; et (ix) la capacité de la société à poursuivre ses activités.

Des renseignements sur les facteurs qui pourraient faire différer considérablement les résultats réels des prévisions sont donnés aux rubriques portant sur les facteurs de risque et l'analyse et les perspectives opérationnelles et financières et ailleurs dans le rapport annuel de la société, sur le formulaire 20-F déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 25 juillet 2025 et dans les documents déposés par la suite auprès de la SEC. La société n'assume aucune obligation de mises à jour ni de publication de révisions quelconques de ces déclarations prospectives, que ce soit afin de refléter des événements ou des circonstances survenus après la date du présent communiqué ou afin de refléter des événements imprévus, sauf dans la mesure prévue par la loi.

GROUPE BIRKS INC.

ÉTATS CONSOLIDÉS DES RÉSULTATS

(en milliers, sauf les montants par action)



Pour la période de vingt-six semaines terminée le

27 septembre 2025 28 septembre 2024 Ventes nettes $ 93 117 $ 80 118 Coûts des produits vendus 56 651 48 859 Bénéfice brut 36 466 31 259 Frais de vente et frais généraux et administratifs 32 958 27 827 Dépréciation et amortissement 3 690 3 701 Total des frais d'exploitation 36 648 31 528 (Perte) bénéfice d'exploitation (182) (269) Frais d'intérêt et autres frais de financement 3 694 4 034 (Perte) bénéfice avant impôts et participation aux bénéfices de la coentreprise Charge (économie) d'impôt sur le résultat (3 876) - (4 303) - Participation aux bénéfices d'une coentreprise, nette d'impôts 1 318 1 222 (Perte nette) bénéfice net, après impôt $ (2 558) $ (3 081)











Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation : De base 19 595 19 226 Dilué 19 595 19 226 (Perte nette) bénéfice net par action ordinaire :



De base $ (0,13) $ (0,16) Dilué (0,13) (0,16)

GROUPE BIRKS INC.

BILANS CONSOLIDÉS

(en milliers)



En date du

27 septembre 20 25

29 mars 202 5 Actif





Actif à court terme :





Trésorerie et équivalents de trésorerie $ 2 172

$ 1 509 Débiteurs et autres montants à recevoir 5 774

6 608 Stocks 123 461

116 277 Charges payées d'avance et autres éléments 1 913

2 072 Total de l'actif à court terme 133 320

126 466 Créances à long terme 1 372

1 084 Participation dans une coentreprise 6 487

5 169 Immobilisations et équipements 24 936

25 380 Droit d'utilisation de l'actif des contrats de location 43 677

34 964 Actifs incorporels et autres actifs 2 725

3 017 Écart d'acquisition 677

-- Total de l'actif à long terme 79 874

69 614 Total de l'actif $ 213 194

$ 196 080







Total du passif et des capitaux propres (déficit)





Passif à court terme :





Dette bancaire $ 73 513

$ 73 630 Créditeurs 56 947

58 114 Charges à payer 7 490

6 053 Tranche de la dette à long terme échéant à moins d'un an 4 959

4 860 Partie courante du passif des contrats de location 9 215

6 929 Total du passif à court terme 152 124

149 586 Dette à long terme 35 514

21 374 Partie du passif à long terme des contrats de location 43 772

38 629 Autres éléments de passif à long terme 2 319

4 502 Total du passif à long terme 81 605

64 505 Passif et capitaux propres (déficit) Actions ordinaires de catégorie A : sans valeur nominale, nombre illimité autorisé, 11 876 717 actions émises et en circulation 42 854

42 854 Actions ordinaires de catégorie B : sans valeur nominale, nombre illimité autorisé, 7 717 970 actions émises et en circulation 57 755

57 755 Actions privilégiées : sans valeur nominale nombre illimité autorisé, aucune émission --

-- Surplus d'apport 19 719

19 719 Déficit cumulé (140 853)

(138 295) Cumul des autres éléments du résultat global (perte) (10)

(44) Total des capitaux propres (déficit) (20 535)

(18 011) Total du passif et des capitaux propres (déficit) $ 213 194

$ 196 080

