MONTRÉAL, le 26 août 2025 /CNW/ - Groupe Birks inc. (la « Société » ou « Groupe Birks »), (NYSE American : BGI), a annoncé aujourd'hui que Jean-Christophe Bédos, Président et directeur général et administrateur de la Société, quitte ses fonctions à compter du 29 août 2025. Il continuera d'accompagner la Société à titre consultatif pendant la transition de direction. Cette décision intervient alors que la Société se repositionne dans la perspective d'assurer sa stabilité et sa croissance à long-terme.

Une recherche de cadres pour un nouveau président et chef de la direction aura lieu en temps voulu. Dans l'intervalle, M. Niccolò Rossi di Montelera, en plus d'être Président exécutif du conseil d'administration de la Société, a été nommé chef de la direction par intérim. M. Rossi di Montelera a été élu au conseil d'administration de la Société en septembre 2010 et a occupé le poste de Vice-président du conseil d'administration de la Société de juin 2015 jusqu'à sa nomination au poste de Président exécutif du conseil d'administration en janvier 2017. Par ailleurs, M. Davide Barberis Canonico, membre du conseil d'administration de la Société, a été nommé Président et chef des opérations par intérim. Fort de 12 années de service au sein du conseil d'administration de la Société, M. Barberis Canonico apporte une vaste expérience en leadership, ayant occupé des postes de président et chef de la direction dans plusieurs entreprises. M. Barberis Canonico assumera les responsabilités de direction au quotidien.

M. Niccolò Rossi di Montelera, Président exécutif du conseil d'administration, a déclaré : « Au nom de l'ensemble du conseil d'administration, je tiens à remercier Jean-Christophe pour son leadership et son dévouement durant ses 13 années au sein de Groupe Birks. Sous sa direction, Groupe Birks a développé la marque de produits Birks, noué des partenariats avec des marques mondiales de renom et a su traverser des périodes difficiles, notamment la pandémie de COVID. » M. Rossi di Montelera a ajouté : « Nous sommes reconnaissants à Jean-Christophe pour son dévouement tout au long de ses 13 années de mandat. La transition à la tête de la Société est une étape importante dans le recentrage des priorités de la Société ». M. Rossi di Montelera a ajouté : « Je tiens également à remercier Jean-Christophe d'avoir choisi de rester à titre de conseiller. Cette continuité contribuera à assurer une transition harmonieuse et permettra à la Société d'aller de l'avant avec confiance et clarté. »

« Ce fut un honneur d'occuper le poste de président et directeur général de Groupe Birks. Je tiens à remercier la famille Rossi di Montelera, ainsi que le conseil d'administration et chacun des employés de la compagnie pour leur confiance et leur soutien durant les 13 dernières années », a déclaré M. Bédos. « Diriger Groupe Birks à travers les succès et les défis a été une expérience profondément enrichissante. Je suis fier de l'engagement et de la résilience de l'équipe, ainsi que de ce qu'elle a accompli au cours des 13 dernières années, y compris pendant des périodes difficiles. Je demeure confiant dans la capacité de l'équipe à mener la Société vers un avenir plus solide. » M. Bédos a poursuivi : « Bien que Groupe Birks ait dû faire face à d'importants défis sectoriels et à une performance plus faible que prévu ces dernières années, la Société reste engagée envers la discipline opérationnelle, l'excellence du service à la clientèle et la création de valeur pour ses actionnaires. Après mûre réflexion, je crois que le moment est venu d'assurer une transition à la direction et je me réjouis de continuer à soutenir la Société à titre de conseiller alors qu'elle entre dans une nouvelle phase. »

M. Barberis Canonico a commenté : « Je suis honoré et reconnaissant envers le conseil d'administration de m'avoir donné l'occasion de diriger la Société. Je tiens également à remercier Jean-Christophe pour son dévouement au cours des 13 dernières années. Je me réjouis de collaborer étroitement avec nos équipes pour améliorer la performance grâce à une concentration rigoureuse sur l'excellence opérationnelle et à la création d'une valeur exceptionnelle pour nos clients. »

À propos de Groupe Birks inc.

Groupe Birks est un chef de file dans la création de joaillerie, de montres et de cadeaux de luxe ainsi qu'un exploitant de magasins de bijouterie de luxe au Canada. La Société exploite dix-sept (17) boutiques sous la bannière Maison Birks réparties dans la plupart des grands centres urbains au Canada, une boutique Birks à Montréal, une boutique TimeVallée à Montréal, une boutique Brinkhaus à Calgary, une boutique à Vancouver sous la marque Graff, une boutique à Vancouver sous la marque Patek Philippe, quatre boutiques Breitling à Laval, Ottawa et Toronto, quatre boutiques à Toronto sous la marque European Boutique, une boutique sous la marque Omega à Toronto et une boutique sous la marque Montblanc à Toronto. Fondée en 1879, Birks est devenue au fil des ans la référence au Canada en création et vente au détail de joaillerie, de montres et de cadeaux de luxe. Pour en savoir plus, consultez le site Web de Birks au www.birks.com.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives qui peuvent être identifiées par l'utilisation de mots tels que « prévoit », « s'attend à », « croit », « va », « anticipe », « a l'intention de », « projette », « évalue », « pourrait », « planifie », « objectif » et d'autres mots ayant une signification similaire. Toutes les déclarations portant sur des attentes, des possibilités ou des projections concernant l'avenir, y compris, mais sans s'y limiter, les déclarations relatives aux conditions économiques anticipées, à la création de valeur pour l'actionnaire et à nos stratégies de croissance, à nos facteurs de performance, à nos plans d'expansion, nos sources ou la suffisance de nos capitaux, nos dépenses et nos résultats financiers sont des déclarations prospectives.

Ces déclarations sont assujetties à des risques et à des incertitudes divers qui font en sorte que les résultats réels peuvent différer considérablement des résultats prévus dans les déclarations prospectives, et aucune assurance ne peut être donnée que la Société obtiendra les résultats prévus dans les déclarations prospectives. Par conséquent, le lecteur ne doit pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent, sans y être limités : (i) une baisse des dépenses de consommation ou une détérioration de la situation financière des consommateurs; (ii) les conditions économiques, politiques et de marché, y compris les économies du Canada et des États-Unis, et l'influence de l'inflation sur les dépenses de consommation, qui pourraient avoir une incidence négative sur les activités, les résultats d'exploitation ou la situation financière de la Société, y compris ses revenus et sa rentabilité, en raison de l'impact des changements sur les marchés immobiliers, des changements sur les marchés des actions et des baisses de confiance des consommateurs et des changements connexes dans les dépenses de consommation des consommateurs, l'impact sur l'achalandage en magasin, le tourisme et les ventes, ainsi que les tarifs récemment imposés (et les mesures de rétorsion), les modifications éventuelles de ceux-ci et les autres restrictions commerciales; (iii) l'impact des fluctuations des taux de change, l'augmentation des prix des produits de base et des coûts d'emprunt ainsi que leurs incidences connexes sur les coûts et les dépenses de la Société; (iv) la capacité de la Société de maintenir et d'obtenir des sources de liquidités suffisantes pour financer ses activités, d'atteindre ses objectifs en matière de ventes, de marge brute et de bénéfice net, de maintenir ses coûts à un bas niveau, de mettre en œuvre sa stratégie d'affaires, d'entretenir ses relations avec ses principaux fournisseurs, de s'approvisionner de produits de base, d'atténuer les effets des fluctuations sur la disponibilité et les prix de sa marchandise, de concurrencer d'autres joailliers, de réussir ses initiatives de marketing (y compris en ce qui concerne les produits de marque Birks), et d'assurer le succès de son programme de service à la clientèle; (v) le plan de la Société visant à évaluer la productivité des magasins existants, à fermer les magasins non productifs et à ouvrir de nouveaux magasins dans de nouveaux emplacements de vente au détail de premier choix, et à investir dans son site Web et sa plateforme de commerce électronique; (vi) la capacité de la Société à réaliser sa vision stratégique; (vii) la capacité de la Société à investir dans des dépenses d'investissement et à les financer; (viii) la capacité de la Société à maintenir son inscription à la cote de la bourse NYSE American ou de faire inscrire ses actions à la cote d'une autre bourse nationale de valeurs mobilière; (ix) la capacité de la Société à poursuivre ses activités; et * la capacité de la Société à identifier un nouveau président et chef de la direction.

Des renseignements sur les facteurs qui pourraient faire différer considérablement les résultats réels des prévisions sont donnés aux rubriques portant sur les facteurs de risque et l'analyse et les perspectives opérationnelles et financières et ailleurs dans le rapport annuel de la Société, sur le formulaire 20-F déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 25 juillet 2025, et dans les documents déposés par la suite auprès de la SEC. La Société n'assume aucune obligation de mises à jour ni de publication de révisions quelconques de ces déclarations prospectives, que ce soit afin de refléter des événements ou des circonstances survenus après la date du présent communiqué ou afin de refléter des événements imprévus, sauf dans la mesure prévue par la loi.

Personne-ressource :

Katia Fontana

Vice-présidente et chef des affaires financières

514 397-2592

Pour toute question concernant les

relations avec la presse et les médias, veuillez communiquer avec :

[email protected]

SOURCE Groupe Birks Inc.