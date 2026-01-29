MONTRÉAL, le 29 janv. 2026 /CNW/ - Groupe Birks inc. (la « société » ou « Groupe Birks ») (NYSE American: BGI) a annoncé aujourd'hui ses résultats de ventes pour la période intermédiaire de huit (8) semaines se terminant le 27 décembre 2025 (la « période des Fêtes de l'exercice 2026 »), enregistrant une hausse de 11,8 % des ventes nettes par rapport à la période correspondante de l'exercice 2025. Les ventes des magasins comparables pour la période des Fêtes de l'exercice 2026 ont augmenté de 2,5 % par rapport à la période correspondante de l'exercice 2025.

La hausse de 11,8 % du chiffre d'affaires net pour la période des Fêtes de l'exercice 2026, par rapport à la période comparable de l'exercice 2025, est en partie attribuable à l'acquisition des magasins de montres et de bijoux de luxe European Boutique ainsi qu'à une augmentation des ventes de montres de marques et de bijoux de la marque Birks, tant dans le commerce de détail que dans le commerce en ligne. La hausse de 2,5 % du chiffre d'affaires des magasins comparables au cours de la période des Fêtes de l'exercice 2026 par rapport à la période comparable de l'exercice 2025 est également attribuable à la performance des montres de marques et des bijoux de la marque Birks.

M. Niccolò Rossi di Montelera, président exécutif du conseil d'administration et chef de la direction par intérim de Groupe Birks, a déclaré : « Nos équipes ont obtenu de bons résultats pendant la période des Fêtes par rapport à la période comparable de l'an dernier, en partie grâce à l'acquisition des magasins European Boutique, mais aussi grâce à la solide performance dans le commerce de détail et le commerce en ligne. Nous nous concentrons à capitaliser sur cet élan et sur l'excellence du service à la clientèle. Je tiens à remercier sincèrement tous nos employés pour leur persévérance et leur dévouement. »

Ventes des magasins comparables

Les ventes des magasins comparables constituent un indicateur de rendement clé pour notre société. Le chiffre d'affaires des magasins comparables comprend les magasins qui étaient ouverts pendant une même période pour l'exercice considéré et l'exercice précédent et comprennent les ventes en ligne. Les résultats des magasins figurent dans le calcul des ventes de magasins comparables lors de leur treizième mois d'exploitation sous notre propriété. Chaque magasin qui a été redimensionné ou relocalisé est évalué afin de déterminer s'il s'agit, sur le plan fonctionnel, du même magasin ou d'un nouveau magasin et, selon le cas, ses résultats sont inclus ou exclus des ventes de magasins comparables. Les ventes de magasins comparables mesurent la variation en pourcentage des ventes nettes des magasins comparables d'une période donnée par rapport à celles de la période correspondante de l'exercice précédent. Dans le cas où un magasin comparable n'était pas ouvert durant la totalité de ces deux périodes, les ventes de magasins comparables calculent la variation des ventes nettes pour le nombre de jours de ces périodes respectives au cours desquels le magasin était ouvert. Nous sommes d'avis que cette mesure financière donne des renseignements utiles sur notre performance et nos résultats d'exploitation. Toutefois, nous avisons les lecteurs que cette mesure financière n'a pas été normalisée et qu'elle n'est pas nécessairement comparable à d'autres mesures similaires présentées par d'autres entreprises.

À propos de Group Birks inc.

Groupe Birks est un chef de file dans la création de joaillerie et un exploitant de magasins de joaillerie, de montres et de cadeaux de luxe au Canada. La société exploite dix-sept (17) boutiques sous la bannière Maison Birks dans la plupart des grands centres urbains au Canada, une boutique Birks à Montréal, une boutique TimeVallée à Montréal, une boutique Brinkhaus à Calgary, une boutique Graff à Vancouver, une boutique Patek Philippe à Vancouver, quatre boutiques Breitling à Laval, Ottawa et Toronto, quatre boutiques à Toronto sous la bannière European Boutique, une boutique Omega à Toronto et une boutique Montblanc à Toronto. Fondée en 1879, Birks est devenue au fil des ans la référence au Canada en création et vente au détail de joaillerie, de montres et de cadeaux de luxe. Pour en savoir plus, consultez le site Web de Birks au www.birks.com.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives qui peuvent être identifiées par l'utilisation de mots tels que « prévoit », « s'attend à », « croit », « va », « anticipe », « a l'intention de », « projette », « évalue », « pourrait », « planifie », « objectif » et d'autres mots ayant une signification similaire. Toutes les déclarations portant sur des attentes, des possibilités ou des projections concernant l'avenir, y compris, mais sans s'y limiter, les déclarations relatives aux conditions économiques anticipées, à nos stratégies de croissance, ainsi qu'à nos plans d'expansion, nos sources ou la suffisance de nos capitaux, nos dépenses et nos résultats financiers, sont des déclarations prospectives.

Ces déclarations sont assujetties à des risques et à des incertitudes divers qui font en sorte que les résultats réels peuvent différer considérablement des résultats prévus dans les déclarations prospectives, et aucune assurance ne peut être donnée que la société obtiendra les résultats prévus dans les déclarations prospectives. Par conséquent, le lecteur ne doit pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent, sans y être limités : (i) une augmentation de la pression inflationniste et des taux d'intérêt, une baisse des dépenses discrétionnaires de consommation, une augmentation du coût des emprunts ou une détérioration de la situation financière des consommateurs; (ii) la capacité de la société à maintenir sa cotation au NYSE American ou à coter ses titres sur une autre bourse nationale; (iii) les conditions économiques, politiques et de marché, y compris les économies du Canada et des États-Unis, qui pourraient avoir une incidence négative sur les activités, les résultats d'exploitation ou la situation financière de la société, y compris ses revenus et sa rentabilité, en raison de l'impact des changements sur les marchés immobiliers, des changements sur les marchés des actions et des baisses de confiance des consommateurs et des changements connexes dans les dépenses de consommation des consommateurs, l'impact sur l'achalandage en magasin, le tourisme et les ventes, ainsi que les tarifs douaniers (et les mesures de rétorsion), les modifications éventuelles de ceux-ci et les autres restrictions commerciales; (iv) l'impact des fluctuations des taux de change, l'augmentation des prix des produits de base et des coûts d'emprunt ainsi que leurs incidences connexes sur les coûts et les dépenses de la société; (v) la capacité de la société de maintenir et d'obtenir des sources de liquidités suffisantes pour financer ses activités, d'atteindre ses objectifs en matière de ventes, de marge brute et de bénéfice net, de maintenir ses coûts à un bas niveau, de mettre en œuvre sa stratégie d'affaires, d'entretenir ses relations avec ses principaux fournisseurs, de s'approvisionner de produits de base, d'atténuer les effets des fluctuations sur la disponibilité et les prix de sa marchandise, de concurrencer d'autres joailliers, de réussir ses initiatives de marketing (y compris en ce qui concerne les produits de marque Birks), et d'assurer le succès de son programme de service à la clientèle; (vi) le plan de la société visant à évaluer la productivité des magasins existants, à fermer les magasins non productifs et à ouvrir de nouveaux magasins dans de nouveaux emplacements de vente au détail de premier choix, à rénover les magasins existants et à investir dans son site Web et sa plateforme de commerce en ligne; (vii) la capacité de la société à réaliser sa vision stratégique; (viii) la capacité de la société à investir dans des dépenses d'investissement et à les financer; et (ix) la capacité de la société à poursuivre ses activités.

Des renseignements sur les facteurs qui pourraient faire différer considérablement les résultats réels des prévisions sont donnés aux rubriques portant sur les facteurs de risque et l'analyse et les perspectives opérationnelles et financières et ailleurs dans le rapport annuel de la société, sur le formulaire 20-F déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 25 juillet 2025 et dans les documents déposés par la suite auprès de la SEC. La société n'assume aucune obligation de mises à jour ni de publication de révisions quelconques de ces déclarations prospectives, que ce soit afin de refléter des événements ou des circonstances survenus après la date du présent communiqué ou afin de refléter des événements imprévus, sauf dans la mesure prévue par la loi.

Personne-ressource :

Katia Fontana

Vice-présidente et chef des affaires financières

514 397-2592

Pour toute question concernant les relations avec la presse et les médias, veuillez communiquer avec :

[email protected]

