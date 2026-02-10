MONTRÉAL, le 10 févr. 2026 /CNW/ - Groupe Birks inc. (la « Société » ou « Groupe Birks ») (NYSE American : BGI) a annoncé aujourd'hui que Katia Fontana, vice-présidente et chef des affaires financières, a décidé de prendre sa retraite à compter du 1er avril 2026. Au cours des six dernières années, Madame Fontana a été un membre essentiel de l'équipe de direction, contribuant à guider la Société à travers des transformations stratégiques et des défis externes avec professionnalisme et leadership constant.

Groupe Birks est également heureuse d'annoncer que Monsieur Aldo Battista rejoindra la Société le 11 février 2026. Pendant la période de transition, Monsieur Battista exercera initialement les fonctions de vice-président, comptabilité et trésorerie, travaillant aux côtés de Madame Fontana pour assurer un transfert fluide et ordonné des responsabilités financières et comptables avant d'assumer le rôle de vice-président et chef des affaires financières le 2 avril 2026.

Monsieur Battista est un comptable professionnel agréé (CPA) et possède plus de 25 ans d'expérience en finance et comptabilité. Il a passé 16 ans de sa carrière dans l'industrie du commerce de détail chez Reitmans (Canada) Limited, un détaillant de vêtements, de 2008 à 2024, à divers postes, y compris vice-président des finances. Il a commencé sa carrière en tant qu'auditeur externe chez Deloitte de 1991 à 1995. Il est titulaire d'un Executive Master in Business Administration (EMBA) de l'Université Queen's, d'un baccalauréat en commerce de l'Université Concordia et d'un titre de comptable professionnel agréé de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec.

Niccolò Rossi di Montelera, président exécutif du conseil d'administration et chef de la direction par intérim, a commenté : « Katia a été un membre estimé de notre équipe de direction et a apporté des contributions significatives à Groupe Birks depuis son arrivée en 2020. Son leadership, ses conseils et son engagement ont été essentiels pour naviguer à travers des périodes difficiles y compris la pandémie de Covid-19. Au nom de Monsieur Davide Barberis Canonico, président et chef d'exploitation par intérim, et de l'ensemble du conseil d'administration, je tiens à remercier sincèrement Katia pour son dévouement et ses contributions à Groupe Birks, et à lui souhaiter une retraite épanouissante." Monsieur Rossi di Montelera a poursuivi : "Nous sommes également très heureux que Katia reste avec nous pour assurer une transition fluide alors que nous accueillons Aldo Battista en tant que nouveau chef des affaires financières. Aldo apporte une vaste expérience en finance, comptabilité et dans le secteur de la vente au détail, et nous sommes convaincus que son expertise sera un atout précieux pour la Société."

Katia Fontana, vice-présidente et chef des affaires financières, a déclaré : "Cela a été profondément gratifiant et un privilège de servir Groupe Birks au cours des six dernières années. Je suis reconnaissante pour le dévouement, la passion et la résilience de nos équipes. Je suis heureuse de soutenir une transition en douceur et, alors que je commence le prochain chapitre de ma vie, je me réjouis de voir la Société continuer à poursuivre ses initiatives stratégiques sous une nouvelle direction financière et j'encouragerai l'équipe à mesure que la Société évolue.

À propos de Group Birks inc.

Groupe Birks est un chef de file dans la création de joaillerie et un exploitant de magasins de joaillerie, de montres et de cadeaux de luxe au Canada. La Société exploite dix-sept (17) boutiques sous la bannière Maison Birks dans la plupart des grands centres urbains au Canada, une boutique Birks à Montréal, une boutique TimeVallée à Montréal, une boutique Brinkhaus à Calgary, une boutique Graff à Vancouver, une boutique Patek Philippe à Vancouver, quatre boutiques Breitling à Laval, Ottawa et Toronto, quatre boutiques à Toronto sous la bannière European Boutique, une boutique Omega à Toronto et une boutique Montblanc à Toronto. Fondée en 1879, Birks est devenue au fil des ans la référence au Canada en création et vente au détail de joaillerie, de montres et de cadeaux de luxe. Pour en savoir plus, consultez le site Web de Birks au www.birks.com.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives qui peuvent être identifiées par l'utilisation de mots tels que « prévoit », « s'attend à », « croit », « va », « anticipe », « a l'intention de », « projette », « évalue », « pourrait », « planifie », « objectif » et d'autres mots ayant une signification similaire. Toutes les déclarations portant sur des attentes, des possibilités ou des projections concernant l'avenir, y compris, mais sans s'y limiter, les déclarations relatives aux conditions économiques anticipées, à nos stratégies de croissance, ainsi qu'à nos plans d'expansion, nos sources ou la suffisance de nos capitaux, nos dépenses et nos résultats financiers, sont des déclarations prospectives.

Ces déclarations sont assujetties à des risques et à des incertitudes divers qui font en sorte que les résultats réels peuvent différer considérablement des résultats prévus dans les déclarations prospectives, et aucune assurance ne peut être donnée que la Société obtiendra les résultats prévus dans les déclarations prospectives. Par conséquent, le lecteur ne doit pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent, sans y être limités : (i) une augmentation de la pression inflationniste et des taux d'intérêt, une baisse des dépenses discrétionnaires de consommation, une augmentation du coût des emprunts ou une détérioration de la situation financière des consommateurs; (ii) la capacité de la Société à maintenir sa cotation au NYSE American ou à coter ses titres sur une autre bourse nationale; (iii) les conditions économiques, politiques et de marché, y compris les économies du Canada et des États-Unis, qui pourraient avoir une incidence négative sur les activités, les résultats d'exploitation ou la situation financière de la Société, y compris ses revenus et sa rentabilité, en raison de l'impact des changements sur les marchés immobiliers, des changements sur les marchés des actions et des baisses de confiance des consommateurs et des changements connexes dans les dépenses de consommation des consommateurs, l'impact sur l'achalandage en magasin, le tourisme et les ventes, ainsi que les tarifs douaniers (et les mesures de rétorsion), les modifications éventuelles de ceux-ci et les autres restrictions commerciales; (iv) l'impact des fluctuations des taux de change, l'augmentation des prix des produits de base et des coûts d'emprunt ainsi que leurs incidences connexes sur les coûts et les dépenses de la Société; (v) la capacité de la Société de maintenir et d'obtenir des sources de liquidités suffisantes pour financer ses activités, d'atteindre ses objectifs en matière de ventes, de marge brute et de bénéfice net, de maintenir ses coûts à un bas niveau, de mettre en œuvre sa stratégie d'affaires, d'entretenir ses relations avec ses principaux fournisseurs, de s'approvisionner de produits de base, d'atténuer les effets des fluctuations sur la disponibilité et les prix de sa marchandise, de concurrencer d'autres joailliers, de réussir ses initiatives de marketing (y compris en ce qui concerne les produits de marque Birks), et d'assurer le succès de son programme de service à la clientèle; (vi) le plan de la Société visant à évaluer la productivité des magasins existants, à fermer les magasins non productifs et à ouvrir de nouveaux magasins dans de nouveaux emplacements de vente au détail de premier choix, à rénover les magasins existants et à investir dans son site Web et sa plateforme de commerce en ligne; (vii) la capacité de la Société à réaliser sa vision stratégique; (viii) la capacité de la Société à investir dans des dépenses d'investissement et à les financer; et (ix) la capacité de la Société à poursuivre ses activités.

Des informations concernant les facteurs de risque mentionnés ci-dessus et d'autres facteurs qui pourraient faire différer considérablement les résultats réels des prévisions sont donnés aux rubriques portant sur les facteurs de risque et l'analyse et les perspectives opérationnelles et financières et ailleurs dans le rapport annuel de la Société, sur le formulaire 20-F déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 25 juillet 2025 et dans les documents déposés par la suite auprès de la SEC. La Société n'assume aucune obligation de mises à jour ni de publication de révisions quelconques de ces déclarations prospectives, que ce soit afin de refléter des événements ou des circonstances survenus après la date du présent communiqué ou afin de refléter des événements imprévus, sauf dans la mesure prévue par la loi.

