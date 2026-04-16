Nouvelles fournies parGroupe ADF Inc.
16 avr, 2026, 07:00 ET
FAITS SAILLANTS
- Produits de 258,7 millions de dollars.
- Résultat net de 26,3 millions de dollars ou 0,93 $ par action de base et dilué.
- Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles de 49,4 millions de dollars pour l'exercice clos le 31 janvier 2026.
- Carnet de commandes ([1]) record qui se chiffrait à 561,1 millions de dollars au 31 janvier 2026, dont 57 % du carnet est composé de projets canadiens.
- Amélioration de la position d'encaisse, et ce, même après l'acquisition de Groupe LAR Inc. finalisée le 18 septembre 2025.
TERREBONNE, QC, le 16 avril 2026 /CNW/ - GROUPE ADF INC. (« ADF » ou la « Société ») (TSX: DRX) a clos l'exercice 2026 avec des produits (revenus) de 258,7 millions de dollars comparativement à 339,6 millions de dollars lors de l'exercice précédent.
La marge brute, en pourcentage des produits (1), est passée de 31,6 % au cours de l'exercice clos le 31 janvier 2025 à 23,1 % pour l'exercice clos le 31 janvier 2026. Cette variation est en ligne avec la baisse des produits et s'explique, en grande partie, par l'impact des tarifs américains.
La baisse des produits a obligé ADF à mettre en place un programme de Travail partagé à son usine à Terrebonne lors du premier trimestre clos le 30 avril 2025. Ce programme a permis à la Société de mitiger les impacts négatifs de la baisse des heures de fabrication, mais pas entièrement. Les tarifs ont aussi eu un impact négatif indirect sur les marges de la Société ; impact causé par la hausse du prix de l'acier établit par les aciéries américaines.
Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement ajusté (2) (BAIIA ajusté) de l'exercice clos le 31 janvier 2026 s'établit à 43,5 millions de dollars, comparativement à 91,3 millions de dollars, un an plus tôt.
Pour l'exercice clos le 31 janvier 2026, ADF affiche un résultat net de 26,3 millions de dollars (0,93 $ par action de base et dilué) comparativement à un résultat net de 56,8 millions de dollars (1,84 $ par action de base et dilué) un an plus tôt.
Au 31 janvier 2026, la Société disposait d'un fonds de roulement (1) de 104,8 millions de dollars, soit 4,4 millions de dollars plus bas qu'à pareille date un an plus tôt. De plus, la Société a généré des flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles totalisant 49,4 millions de dollars au cours de l'exercice clos le 31 janvier 2026. La Société a ainsi terminé l'exercice clos le 31 janvier 2026 avec des liquidités de 62,7 millions de dollars comparativement à 60,0 millions de dollars pour l'exercice précédent, et ce, incluant le rachat et annulation d'actions, totalisant 9,0 millions de dollars au cours de l'exercice clos le 31 janvier 2026, et l'acquisition de Groupe LAR inc. totalisant 16,4 millions de dollars.
Le carnet de commandes (1) de la Société a atteint un sommet historique pour la Société se chiffrant à 561,1 millions de dollars au 31 janvier 2026, comparativement à 293,1 millions de dollars au 31 janvier 2025. Le carnet de commandes de la Société au 31 janvier 2026 inclut les commandes de Groupe LAR, qui totalisaient 138,2 millions de dollars, et n'inclut pas l'option de prolongation de cinq (5) ans du contrat annoncé le 23 juillet 2025.
La majorité des projets en main au 31 janvier 2026, seront réalisés progressivement d'ici la fin de l'exercice qui se clôturera le 31 janvier 2028.
|
(1)
|
Le carnet de commandes, la marge brute en pourcentage des produits et le fonds de roulement sont des mesures financières supplémentaires. Vous référer à la rubrique « Mesures financières non conformes aux IFRS et autres mesures financières » ci-après pour la définition de ces indicateurs.
|
(2)
|
Le BAIIA ajusté est une mesure financière non conforme aux IFRS. Voir la rubrique « Mesures financières non conformes aux IFRS et autres mesures financières » ci-après pour la définition de cet indicateur.
Faits saillants financiers
|
Exercices clos les 31 janvier
|
2026
|
2025
|
(En milliers de dollars canadiens et en dollars par action)
|
$
|
$
|
Produits
|
258 736
|
339 632
|
BAIIA ajusté (1)
|
43 501
|
91 289
|
Résultat avant charge d'impôts sur le résultat
|
35 793
|
78 407
|
Résultat net de l'exercice
|
26 311
|
56 790
|
|
0,93
|
1,84
|
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
|
49 417
|
55 056
|
(En milliers)
|
Nombre
|
Nombre
|
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation (de base et dilué)
|
28 426
|
30 852
|
(1)
|
Le BAIIA ajusté est une mesure financière non conforme aux IFRS. Voir la rubrique « Mesures financières non conformes aux IFRS et autres mesures financières » ci-après pour la définition de cet indicateur.
Perspectives
« Bien que les résultats de l'exercice clos le 31 janvier 2026 soient en recul sur les résultats exceptionnels de l'exercice précédent, nous pouvons assurément être plus que satisfaits des performances financière et opérationnelle et de l'acquisition Groupe LAR que nous avons été en mesure de mener à bien » a indiqué M. Jean Paschini, Président du conseil d'administration et chef de la direction.
« L'augmentation du carnet de commandes, incluant l'inclusion de Groupe LAR à la suite de son acquisition finalisée le 18 septembre 2025, de même qu'une répartition plus neutre dudit carnet de commandes entre les projets américains et canadiens place ADF dans une situation beaucoup plus adéquate face à cette nouvelle réalité tarifaire avec nos voisins du sud » a conclu M. Paschini.
Dividende
Le 15 avril 2026, le conseil d'administration de Groupe ADF a approuvé le versement d'un dividende semestriel de 0,02 $ par action, qui sera payé le 15 mai 2026 aux actionnaires inscrits en date du 27 avril 2026.
Conférence téléphonique avec les investisseurs
Un appel conférence avec les investisseurs se tiendra le 16 avril 2026 à 10 h (heure de Montréal) afin de discuter des résultats de l'exercice clos le 31 janvier 2026.
Pour joindre la conférence téléphonique sans l'assistance de l'opérateur, vous pouvez vous inscrire avec votre numéro de téléphone sur https://emportal.ink/4brhmzo pour recevoir un rappel automatique instantané.
Vous pouvez également joindre l'appel par un opérateur en composant le 1-800-990-4777 quelques minutes avant le début de l'appel.
Une réécoute de l'enregistrement de cet appel sera disponible à compter de 13 h le 16 avril 2026, jusqu'au 23 avril 2026, en composant le 1-888-660-6345, suivi du code d'accès 40793 #.
L'appel conférence (audio) sera également disponible au www.adfgroup.com. Les membres des médias sont invités à se joindre en mode écoute.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2026
L'assemblée annuelle des actionnaires de Groupe ADF Inc. aura lieu le :
|
Date :
|
Le 9 juin 2026
|
Heure :
|
11 h
|
Endroit :
|
Siège social de Groupe ADF inc.
Les résultats du premier trimestre se clôturant le 30 avril 2026 seront également dévoilés lors de cette assemblée annuelle.
À propos de Groupe ADF inc. | Groupe ADF inc. est un chef de file nord-américain dans la conception et l'ingénierie de connexions, la fabrication, incluant l'application de revêtements industriels, le montage de charpentes métalliques complexes, de composantes assemblées lourdes en acier, ainsi que de métaux ouvrés et architecturaux, pour le secteur des infrastructures non résidentielles. Groupe ADF Inc. est l'un des rares intervenants de l'industrie apte à réaliser des mégaprojets commerciaux, institutionnels, industriels et publics caractérisés par un très haut niveau de complexité technologique et des échéanciers accélérés. La Société exploite aujourd'hui deux usines de fabrication et deux ateliers de peinture; au Canada et aux États-Unis, de même qu'une division « Construction » aux États-Unis, qui se spécialise dans le montage de charpentes métalliques et autres produits connexes.
À propos de Groupe LAR inc. | Fondé en 1942 et basé à Métabetchouan Lac-à-la-Croix dans la région du Lac-Saint-Jean, au Québec, le Groupe LAR inc. exerce des activités dans le domaine de l'usinage, de la soudure et de la mécanique industrielle. Groupe LAR est un chef de file canadien dans la conception, la fabrication et l'installation de structures en acier mécano-soudées. Principalement axée sur le marché en pleine expansion de l'hydroélectricité à grande échelle, l'entreprise propose également des solutions de ponts roulants sur mesure pour l'industrie lourde.
Déclarations prospectives | Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui reflètent les objectifs et les attentes d'ADF. Ces déclarations sont identifiées par les verbes tels que « s'attend à ce que » ainsi que par l'utilisation des temps de verbe futur et conditionnel. De par leur nature, ces déclarations comportent des risques et des incertitudes. Par conséquent, les faits réels peuvent différer des attentes d'ADF.
Mesures financières non conformes aux IFRS et autres mesures financières | Mesures financières non conformes aux IFRS et autres mesures financières | Sont des mesures tirées principalement des états financiers consolidés, mais ne sont pas des mesures financières normalisées selon le référentiel d'information financière appliqué pour établir les états financiers de la Société. Par conséquent, le lecteur doit se garder de les confondre avec les mesures du rendement établies conformément aux IFRS ou de les substituer à celles-ci. En outre, il doit éviter de comparer ces mesures non conformes aux IFRS aux mesures portant un nom similaire que fournissent ou utilisent d'autres émetteurs. La définition de ces indicateurs et leur rapprochement avec les mesures comparables des Normes internationales d'information financière publiées par l'International Accounting Standards Board (« Normes IFRS de comptabilité ») est comme suit :
BAIIA ajusté
Le BAIIA ajusté indique dans quelle mesure la Société génère des bénéfices à même ses opérations d'exploitation sans tenir compte des éléments suivants :
- charges financières nettes ;
- charge d'impôts sur le résultat ;
- frais connexes au regroupement d'entreprise ;
- gains ou pertes sur change, et
- amortissement des immobilisations corporelles, incorporelles et des actifs au titre de droits d'utilisation.
Le tableau suivant fait le rapprochement entre le résultat net et le BAIIA ajusté :
|
Exercices clos les 31 janvier
|
2026
|
2025
|
(En milliers de dollars canadiens)
|
$
|
$
|
Résultat net
|
26 311
|
56 790
|
Charge d'impôts sur le résultat
|
9 482
|
21 617
|
Charges financières nettes
|
827
|
1 116
|
Amortissement
|
6 920
|
6 160
|
Frais connexes au regroupement d'entreprise
|
2 109
|
-
|
Perte (gain) sur change
|
(2 148)
|
5 606
|
BAIIA ajusté
|
43 501
|
91 289
Marge brute en pourcentage des produits
L'indicateur de la marge brute en pourcentage des produits est utilisé par la Société afin d'évaluer le niveau de profitabilité pour une période donnée en fonction du mixte de projet pour cette même période. Cet indicateur est sujet aux fluctuations des prix des projets et aussi de l'efficacité opérationnelle de la Société. L'indicateur de la marge brute en pourcentage des produits résulte de la division de la marge brute par les produits.
Carnet de commandes
Le carnet de commande est une mesure utilisée par la Société afin de d'évaluer le niveau à venir des produits. Le carnet de commandes inclut les commandes fermes obtenues par la Société, soit par l'entremise d'un contrat ferme ou d'un avis officiel de procéder confirmé par le client. Le carnet de commandes divulgué par la Société inclut donc la portion non mise en fabrication des contrats ainsi confirmés.
Fonds de roulement
L'indicateur du fonds de roulement est utilisé par la Société pour évaluer si les actifs courants sont suffisants pour acquitter les passifs courants. Le fonds de roulement représente l'excédent des actifs courants sur les passifs courants.
Site Internet : www.adfgroup.com
ÉTATS CONSOLIDÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE
|
Aux 31 janvier
|
2026
|
2025
|
(En milliers de dollars canadiens)
|
$
|
$
|
ACTIF
|
Actifs courants
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie
|
62 729
|
59 983
|
Débiteurs
|
73 259
|
83 910
|
Actifs d'impôts exigibles courants
|
5 278
|
1 586
|
Actifs sur contrat
|
22 158
|
26 491
|
Stocks
|
19 568
|
13 489
|
Instruments financiers dérivés
|
465
|
―
|
Charges payées d'avance
|
3 822
|
3 095
|
Actifs détenus en vue de la vente
|
836
|
―
|
Autres actifs courants
|
3 451
|
1 010
|
Total des actifs courants
|
191 566
|
189 564
|
Actifs non courants
|
Immobilisations corporelles
|
106 306
|
91 886
|
Actifs au titre de droits d'utilisation
|
20 579
|
22 119
|
Immobilisations incorporelles
|
8 345
|
4 328
|
Goodwill
|
97
|
―
|
Actifs d'impôt différé
|
1 647
|
―
|
Autres actifs non courants
|
135
|
―
|
Total de l'actif
|
328 675
|
307 897
|
PASSIF
|
Passifs courants
|
Créditeurs et autres passifs courants
|
58 130
|
50 236
|
Passifs d'impôts exigibles courants
|
1 634
|
6 454
|
Passifs sur contrat
|
21 838
|
11 484
|
Instruments financiers dérivés
|
―
|
7 198
|
Partie courante des obligations locatives
|
893
|
821
|
Partie courante de la dette à long terme
|
4 272
|
4 177
|
Total des passifs courants
|
86 767
|
80 370
|
Passifs non courants
|
Dette à long terme
|
34 425
|
38 208
|
Obligations locatives
|
2 038
|
2 423
|
Passifs d'impôts différés
|
21 715
|
17 449
|
Autres passifs non courants
|
125
|
135
|
Total du passif
|
145 070
|
138 585
|
CAPITAUX PROPRES
|
Capital-actions
|
62 541
|
61 754
|
Surplus d'apport
|
5 958
|
6 179
|
Cumul des autres éléments du résultat global
|
8 705
|
15 536
|
Résultats non distribués
|
106 401
|
85 843
|
Total des capitaux propres
|
183 605
|
169 312
|
Total du passif et des capitaux propres
|
328 675
|
307 897
ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT
|
Exercices clos les 31 janvier
|
2026
|
2025
|
(En milliers de dollars canadiens, sauf le nombre d'actions et les montants par action)
|
$
|
$
|
Produits
|
258 736
|
339 632
|
Coût des marchandises vendues
|
198 964
|
232 391
|
Marge brute
|
59 772
|
107 241
|
Frais de vente et d'administration
|
23 191
|
22 112
|
Charges financières nettes
|
827
|
1 116
|
Frais connexes au regroupement d'entreprise
|
2 109
|
―
|
(Gain) perte sur change
|
(2 148)
|
5 606
|
23 979
|
28 834
|
Résultat avant charge d'impôts sur le résultat
|
35 793
|
78 407
|
Charge d'impôts sur le résultat
|
9 482
|
21 617
|
Résultat net de l'exercice
|
26 311
|
56 790
|
Résultat par action
|
|
0,93
|
1,84
|
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation de base et dilué (en milliers)
|
28 426
|
30 852
ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT GLOBAL
|
Exercices clos les 31 janvier
|
2026
|
2025
|
(En milliers de dollars canadiens)
|
$
|
$
|
Résultat net de l'exercice
|
26 311
|
56 790
|
Autres éléments du résultat global:
|
Écarts de change sur conversion des établissements à l'étranger (a)
|
(6 831)
|
7 253
|
Résultat global de l'exercice
|
19 480
|
64 043
|
(a)
|
Seront ultérieurement reclassés au résultat net.
ÉTATS CONSOLIDÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES
|
Capital-actions
|
Surplus d'apport
|
Cumul des autres
|
Résultats non
|
Total
|
(En milliers de dollars canadiens)
|
$
|
$
|
$
|
$
|
$
|
Solde au 1er février 2024
|
68 127
|
6 435
|
8 283
|
79 285
|
162 130
|
Résultat net de l'exercice
|
―
|
―
|
―
|
56 790
|
56 790
|
Autres éléments du résultat global
|
―
|
―
|
7 253
|
―
|
7 253
|
Résultat global de l'exercice
|
―
|
―
|
7 253
|
56 790
|
64 043
|
Rachat et annulation d'actions
|
(6 373)
|
(256)
|
―
|
(49 308)
|
(55 937)
|
Dividendes
|
―
|
―
|
―
|
(924)
|
(924)
|
Solde au 31 janvier 2025
|
61 754
|
6 179
|
15 536
|
85 843
|
169 312
|
Capital-actions
|
Surplus d'apport
|
Cumul des autres
|
Résultats non
|
Total
|
(En milliers de dollars canadiens)
|
$
|
$
|
$
|
$
|
$
|
Solde au 1er février 2025
|
61 754
|
6 179
|
15 536
|
85 843
|
169 312
|
Résultat net de l'exercice
|
―
|
―
|
―
|
26 311
|
26 311
|
Autres éléments du résultat global
|
―
|
―
|
(6 831)
|
―
|
(6 831)
|
Résultat global de l'exercice
|
―
|
―
|
(6 831)
|
26 311
|
19 480
|
Rachat et annulation d'actions
|
(2 907)
|
(221)
|
―
|
(4 591)
|
(7 719)
|
Émission d'action
|
3 694
|
―
|
―
|
(16)
|
3 678
|
Dividendes
|
―
|
―
|
―
|
(1 146)
|
(1 146)
|
Solde au 31 janvier 2026
|
62 541
|
5 958
|
8 705
|
106 401
|
183 605
ÉTATS CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE
|
Exercices clos les 31 janvier
|
2026
|
2025
|
(En milliers de dollars canadiens)
|
$
|
$
|
ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
|
Résultat net de l'exercice
|
26 311
|
56 790
|
Éléments sans effet sur la trésorerie :
|
Amortissement des immobilisations corporelles
|
5 518
|
4 917
|
Amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation
|
772
|
745
|
Amortissement des immobilisations incorporelles
|
630
|
498
|
(Gain) perte sur instruments financiers dérivés
|
(7 662)
|
7 403
|
Perte (gain) sur change hors trésorerie
|
2 525
|
(5 298)
|
Rémunération à base d'actions
|
987
|
1 386
|
Charge d'impôts sur le résultat
|
9 482
|
21 617
|
Crédits d'impôt à l'investissement
|
680
|
(1 601)
|
Charges financières nettes
|
827
|
1 116
|
Revenus d'intérêts
|
1 871
|
2 590
|
Provision pour dépréciation des stocks
|
(294)
|
212
|
Autres
|
(283)
|
(362)
|
Résultat net ajusté pour les éléments sans effet sur la trésorerie
|
41 364
|
90 013
|
Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement (1)
|
25 012
|
(25 067)
|
Impôts sur le résultat versés
|
(16 959)
|
(9 890)
|
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
|
49 417
|
55 056
|
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
|
Regroupement d'entreprise, nette de la trésorerie acquise
|
(16 381)
|
―
|
Acquisition d'immobilisations corporelles
|
(7 402)
|
(8 283)
|
Acquisition d'immobilisations incorporelles
|
(3 666)
|
(810)
|
Autres
|
176
|
384
|
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
|
(27 273)
|
(8 709)
|
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
|
Rachat et annulation d'actions
|
(9 001)
|
(54 574)
|
Remboursement de la dette à long terme
|
(4 024)
|
(3 076)
|
Paiement des obligations locatives
|
(719)
|
(700)
|
Dividendes versés
|
(1 146)
|
(924)
|
Intérêts versés
|
(1 925)
|
(2 795)
|
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
|
(16 815)
|
(62 069)
|
Effet des fluctuations du taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
|
(2 583)
|
3 326
|
Variation nette de trésorerie et équivalents de trésorerie au cours de l'exercice
|
2 746
|
(12 396)
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice
|
59 983
|
72 379
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice
|
62 729
|
59 983
|
(1)
|
Les composantes du poste « Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement » se détaillent comme suit :
|
Exercices clos les 31 janvier
|
2026
|
2025
|
(En milliers de dollars canadiens)
|
$
|
$
|
Débiteurs
|
14 599
|
159
|
Actifs sur contrat
|
10 438
|
20 210
|
Stocks
|
(2 813)
|
244
|
Charges payées d'avance
|
264
|
(658)
|
Autres actifs courants
|
(2 730)
|
776
|
Créditeurs et autres passifs courants
|
(893)
|
(9 398)
|
Passifs sur contrat
|
6 157
|
(36 389)
|
Autres
|
(10)
|
(11)
|
Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement
|
25 012
|
(25 067)
Information sectorielle
La Société exerce ses activités dans un seul secteur à présenter soit l'industrie de la construction non résidentielle, principalement aux États-Unis et au Canada. Ce secteur inclut les champs d'expertise suivants : la conception et l'ingénierie de connexions, la fabrication, incluant la peinture industrielle, et le montage de charpentes métalliques complexes, de composantes assemblées lourdes en acier, ainsi que de métaux ouvrés et architecturaux.
La Société exerce également des activités dans le domaine de l'usinage, de la soudure et de la mécanique industrielle et offre des services de conception, de fabrication et d'installation de structures en acier mécano-soudées, et des solutions de ponts roulants sur mesure pour l'industrie lourde.
|
Exercices clos les 31 janvier
|
2026
|
2025
|
(En milliers de dollars canadiens)
|
$
|
$
|
Produits
|
Canada
|
42 798
|
40 836
|
États-Unis
|
215 938
|
298 796
|
258 736
|
339 632
|
Aux 31 janvier
|
2026
|
2025
|
(En milliers de dollars canadiens)
|
$
|
$
|
Actifs non courants (1)
|
Canada
|
89 322
|
68 624
|
États-Unis
|
46 140
|
49 709
|
135 462
|
118 333
|
(1)
|
Les actifs non courants incluent principalement les immobilisations corporelles et incorporelles, les actifs au titre des droits d'utilisation, le goodwill et d'autres actifs non courants.
Les produits provenant des clients externes ont été attribués à chaque pays sur la base de l'emplacement du projet.
Au cours de l'exercice clos le 31 janvier 2026, la Société a réalisé 74 % de ses produits auprès de deux (2) clients représentant chacun 10 % et plus de ses produits (78 % des produits auprès de deux (2) clients au cours de l'exercice clos le 31 janvier 2025).
Le tableau qui suit présente le détail des produits relatifs à chacun de ces clients :
|
Exercices clos les 31 janvier
|
2026 (1)
|
2025 (1)
|
(En milliers de dollars canadiens)
|
$
|
$
|
Client A
|
128 412
|
170 351
|
Client B
|
62 423
|
―
|
Client C
|
―
|
93 383
|
190 835
|
263 734
|
(1) Provenant des États-Unis.
SOURCE Groupe ADF Inc.
Contacts : Jean Paschini, Président du conseil d'administration et chef de la direction; Jean-François Boursier, CPA, Chef de la direction financière, Téléphone : (450) 965-1911
Partager cet article