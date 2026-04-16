FAITS SAILLANTS

Produits de 258,7 millions de dollars.

Résultat net de 26,3 millions de dollars ou 0,93 $ par action de base et dilué.

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles de 49,4 millions de dollars pour l'exercice clos le 31 janvier 2026.

Carnet de commandes ( [1] ) record qui se chiffrait à 561,1 millions de dollars au 31 janvier 2026, dont 57 % du carnet est composé de projets canadiens.

record qui se chiffrait à 561,1 millions de dollars au 31 janvier 2026, dont 57 % du carnet est composé de projets canadiens. Amélioration de la position d'encaisse, et ce, même après l'acquisition de Groupe LAR Inc. finalisée le 18 septembre 2025.

TERREBONNE, QC, le 16 avril 2026 /CNW/ - GROUPE ADF INC. (« ADF » ou la « Société ») (TSX: DRX) a clos l'exercice 2026 avec des produits (revenus) de 258,7 millions de dollars comparativement à 339,6 millions de dollars lors de l'exercice précédent.

La marge brute, en pourcentage des produits (1), est passée de 31,6 % au cours de l'exercice clos le 31 janvier 2025 à 23,1 % pour l'exercice clos le 31 janvier 2026. Cette variation est en ligne avec la baisse des produits et s'explique, en grande partie, par l'impact des tarifs américains.

La baisse des produits a obligé ADF à mettre en place un programme de Travail partagé à son usine à Terrebonne lors du premier trimestre clos le 30 avril 2025. Ce programme a permis à la Société de mitiger les impacts négatifs de la baisse des heures de fabrication, mais pas entièrement. Les tarifs ont aussi eu un impact négatif indirect sur les marges de la Société ; impact causé par la hausse du prix de l'acier établit par les aciéries américaines.

Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement ajusté (2) (BAIIA ajusté) de l'exercice clos le 31 janvier 2026 s'établit à 43,5 millions de dollars, comparativement à 91,3 millions de dollars, un an plus tôt.

Pour l'exercice clos le 31 janvier 2026, ADF affiche un résultat net de 26,3 millions de dollars (0,93 $ par action de base et dilué) comparativement à un résultat net de 56,8 millions de dollars (1,84 $ par action de base et dilué) un an plus tôt.

Au 31 janvier 2026, la Société disposait d'un fonds de roulement (1) de 104,8 millions de dollars, soit 4,4 millions de dollars plus bas qu'à pareille date un an plus tôt. De plus, la Société a généré des flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles totalisant 49,4 millions de dollars au cours de l'exercice clos le 31 janvier 2026. La Société a ainsi terminé l'exercice clos le 31 janvier 2026 avec des liquidités de 62,7 millions de dollars comparativement à 60,0 millions de dollars pour l'exercice précédent, et ce, incluant le rachat et annulation d'actions, totalisant 9,0 millions de dollars au cours de l'exercice clos le 31 janvier 2026, et l'acquisition de Groupe LAR inc. totalisant 16,4 millions de dollars.

Le carnet de commandes (1) de la Société a atteint un sommet historique pour la Société se chiffrant à 561,1 millions de dollars au 31 janvier 2026, comparativement à 293,1 millions de dollars au 31 janvier 2025. Le carnet de commandes de la Société au 31 janvier 2026 inclut les commandes de Groupe LAR, qui totalisaient 138,2 millions de dollars, et n'inclut pas l'option de prolongation de cinq (5) ans du contrat annoncé le 23 juillet 2025.

La majorité des projets en main au 31 janvier 2026, seront réalisés progressivement d'ici la fin de l'exercice qui se clôturera le 31 janvier 2028.

(1) Le carnet de commandes, la marge brute en pourcentage des produits et le fonds de roulement sont des mesures financières supplémentaires. Vous référer à la rubrique « Mesures financières non conformes aux IFRS et autres mesures financières » ci-après pour la définition de ces indicateurs. (2) Le BAIIA ajusté est une mesure financière non conforme aux IFRS. Voir la rubrique « Mesures financières non conformes aux IFRS et autres mesures financières » ci-après pour la définition de cet indicateur.





Faits saillants financiers

Exercices clos les 31 janvier 2026 2025 (En milliers de dollars canadiens et en dollars par action) $ $ Produits 258 736 339 632 BAIIA ajusté (1) 43 501 91 289 Résultat avant charge d'impôts sur le résultat 35 793 78 407 Résultat net de l'exercice 26 311 56 790 Par action, de base et dilué 0,93 1,84 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 49 417 55 056 (En milliers) Nombre Nombre Nombre moyen pondéré d'actions en circulation (de base et dilué) 28 426 30 852

(1) Le BAIIA ajusté est une mesure financière non conforme aux IFRS. Voir la rubrique « Mesures financières non conformes aux IFRS et autres mesures financières » ci-après pour la définition de cet indicateur.

Perspectives

« Bien que les résultats de l'exercice clos le 31 janvier 2026 soient en recul sur les résultats exceptionnels de l'exercice précédent, nous pouvons assurément être plus que satisfaits des performances financière et opérationnelle et de l'acquisition Groupe LAR que nous avons été en mesure de mener à bien » a indiqué M. Jean Paschini, Président du conseil d'administration et chef de la direction.

« L'augmentation du carnet de commandes, incluant l'inclusion de Groupe LAR à la suite de son acquisition finalisée le 18 septembre 2025, de même qu'une répartition plus neutre dudit carnet de commandes entre les projets américains et canadiens place ADF dans une situation beaucoup plus adéquate face à cette nouvelle réalité tarifaire avec nos voisins du sud » a conclu M. Paschini.

Dividende

Le 15 avril 2026, le conseil d'administration de Groupe ADF a approuvé le versement d'un dividende semestriel de 0,02 $ par action, qui sera payé le 15 mai 2026 aux actionnaires inscrits en date du 27 avril 2026.

Conférence téléphonique avec les investisseurs

Un appel conférence avec les investisseurs se tiendra le 16 avril 2026 à 10 h (heure de Montréal) afin de discuter des résultats de l'exercice clos le 31 janvier 2026.

Pour joindre la conférence téléphonique sans l'assistance de l'opérateur, vous pouvez vous inscrire avec votre numéro de téléphone sur https://emportal.ink/4brhmzo pour recevoir un rappel automatique instantané.

Vous pouvez également joindre l'appel par un opérateur en composant le 1-800-990-4777 quelques minutes avant le début de l'appel.

Une réécoute de l'enregistrement de cet appel sera disponible à compter de 13 h le 16 avril 2026, jusqu'au 23 avril 2026, en composant le 1-888-660-6345, suivi du code d'accès 40793 #.

L'appel conférence (audio) sera également disponible au www.adfgroup.com. Les membres des médias sont invités à se joindre en mode écoute.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2026

L'assemblée annuelle des actionnaires de Groupe ADF Inc. aura lieu le :

Date : Le 9 juin 2026 Heure : 11 h Endroit : Siège social de Groupe ADF inc.

300, rue Henry-Bessemer, Terrebonne (Québec) Canada J6Y 1T3

Les résultats du premier trimestre se clôturant le 30 avril 2026 seront également dévoilés lors de cette assemblée annuelle.

À propos de Groupe ADF inc. | Groupe ADF inc. est un chef de file nord-américain dans la conception et l'ingénierie de connexions, la fabrication, incluant l'application de revêtements industriels, le montage de charpentes métalliques complexes, de composantes assemblées lourdes en acier, ainsi que de métaux ouvrés et architecturaux, pour le secteur des infrastructures non résidentielles. Groupe ADF Inc. est l'un des rares intervenants de l'industrie apte à réaliser des mégaprojets commerciaux, institutionnels, industriels et publics caractérisés par un très haut niveau de complexité technologique et des échéanciers accélérés. La Société exploite aujourd'hui deux usines de fabrication et deux ateliers de peinture; au Canada et aux États-Unis, de même qu'une division « Construction » aux États-Unis, qui se spécialise dans le montage de charpentes métalliques et autres produits connexes.

À propos de Groupe LAR inc. | Fondé en 1942 et basé à Métabetchouan Lac-à-la-Croix dans la région du Lac-Saint-Jean, au Québec, le Groupe LAR inc. exerce des activités dans le domaine de l'usinage, de la soudure et de la mécanique industrielle. Groupe LAR est un chef de file canadien dans la conception, la fabrication et l'installation de structures en acier mécano-soudées. Principalement axée sur le marché en pleine expansion de l'hydroélectricité à grande échelle, l'entreprise propose également des solutions de ponts roulants sur mesure pour l'industrie lourde.

Déclarations prospectives | Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui reflètent les objectifs et les attentes d'ADF. Ces déclarations sont identifiées par les verbes tels que « s'attend à ce que » ainsi que par l'utilisation des temps de verbe futur et conditionnel. De par leur nature, ces déclarations comportent des risques et des incertitudes. Par conséquent, les faits réels peuvent différer des attentes d'ADF.

Mesures financières non conformes aux IFRS et autres mesures financières | Mesures financières non conformes aux IFRS et autres mesures financières | Sont des mesures tirées principalement des états financiers consolidés, mais ne sont pas des mesures financières normalisées selon le référentiel d'information financière appliqué pour établir les états financiers de la Société. Par conséquent, le lecteur doit se garder de les confondre avec les mesures du rendement établies conformément aux IFRS ou de les substituer à celles-ci. En outre, il doit éviter de comparer ces mesures non conformes aux IFRS aux mesures portant un nom similaire que fournissent ou utilisent d'autres émetteurs. La définition de ces indicateurs et leur rapprochement avec les mesures comparables des Normes internationales d'information financière publiées par l'International Accounting Standards Board (« Normes IFRS de comptabilité ») est comme suit :

BAIIA ajusté

Le BAIIA ajusté indique dans quelle mesure la Société génère des bénéfices à même ses opérations d'exploitation sans tenir compte des éléments suivants :

charges financières nettes ;

charge d'impôts sur le résultat ;

frais connexes au regroupement d'entreprise ;

gains ou pertes sur change, et

amortissement des immobilisations corporelles, incorporelles et des actifs au titre de droits d'utilisation.

Le tableau suivant fait le rapprochement entre le résultat net et le BAIIA ajusté :

Exercices clos les 31 janvier 2026 2025 (En milliers de dollars canadiens) $ $ Résultat net 26 311 56 790 Charge d'impôts sur le résultat 9 482 21 617 Charges financières nettes 827 1 116 Amortissement 6 920 6 160 Frais connexes au regroupement d'entreprise 2 109 - Perte (gain) sur change (2 148) 5 606 BAIIA ajusté 43 501 91 289

Marge brute en pourcentage des produits

L'indicateur de la marge brute en pourcentage des produits est utilisé par la Société afin d'évaluer le niveau de profitabilité pour une période donnée en fonction du mixte de projet pour cette même période. Cet indicateur est sujet aux fluctuations des prix des projets et aussi de l'efficacité opérationnelle de la Société. L'indicateur de la marge brute en pourcentage des produits résulte de la division de la marge brute par les produits.

Carnet de commandes

Le carnet de commande est une mesure utilisée par la Société afin de d'évaluer le niveau à venir des produits. Le carnet de commandes inclut les commandes fermes obtenues par la Société, soit par l'entremise d'un contrat ferme ou d'un avis officiel de procéder confirmé par le client. Le carnet de commandes divulgué par la Société inclut donc la portion non mise en fabrication des contrats ainsi confirmés.

Fonds de roulement

L'indicateur du fonds de roulement est utilisé par la Société pour évaluer si les actifs courants sont suffisants pour acquitter les passifs courants. Le fonds de roulement représente l'excédent des actifs courants sur les passifs courants.

Site Internet : www.adfgroup.com

ÉTATS CONSOLIDÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux 31 janvier 2026 2025 (En milliers de dollars canadiens) $ $ ACTIF



Actifs courants



Trésorerie et équivalents de trésorerie 62 729 59 983 Débiteurs 73 259 83 910 Actifs d'impôts exigibles courants 5 278 1 586 Actifs sur contrat 22 158 26 491 Stocks 19 568 13 489 Instruments financiers dérivés 465 ― Charges payées d'avance 3 822 3 095 Actifs détenus en vue de la vente 836 ― Autres actifs courants 3 451 1 010 Total des actifs courants 191 566 189 564 Actifs non courants



Immobilisations corporelles 106 306 91 886 Actifs au titre de droits d'utilisation 20 579 22 119 Immobilisations incorporelles 8 345 4 328 Goodwill 97 ― Actifs d'impôt différé 1 647 ― Autres actifs non courants 135 ― Total de l'actif 328 675 307 897 PASSIF



Passifs courants



Créditeurs et autres passifs courants 58 130 50 236 Passifs d'impôts exigibles courants 1 634 6 454 Passifs sur contrat 21 838 11 484 Instruments financiers dérivés ― 7 198 Partie courante des obligations locatives 893 821 Partie courante de la dette à long terme 4 272 4 177 Total des passifs courants 86 767 80 370 Passifs non courants



Dette à long terme 34 425 38 208 Obligations locatives 2 038 2 423 Passifs d'impôts différés 21 715 17 449 Autres passifs non courants 125 135 Total du passif 145 070 138 585 CAPITAUX PROPRES



Capital-actions 62 541 61 754 Surplus d'apport 5 958 6 179 Cumul des autres éléments du résultat global 8 705 15 536 Résultats non distribués 106 401 85 843 Total des capitaux propres 183 605 169 312 Total du passif et des capitaux propres 328 675 307 897

ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT

Exercices clos les 31 janvier 2026 2025 (En milliers de dollars canadiens, sauf le nombre d'actions et les montants par action) $ $ Produits 258 736 339 632 Coût des marchandises vendues 198 964 232 391 Marge brute 59 772 107 241 Frais de vente et d'administration 23 191 22 112 Charges financières nettes 827 1 116 Frais connexes au regroupement d'entreprise 2 109 ― (Gain) perte sur change (2 148) 5 606

23 979 28 834 Résultat avant charge d'impôts sur le résultat 35 793 78 407 Charge d'impôts sur le résultat 9 482 21 617 Résultat net de l'exercice 26 311 56 790 Résultat par action



Par action, de base et dilué 0,93 1,84 Nombre moyen pondéré d'actions en circulation de base et dilué (en milliers) 28 426 30 852

ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT GLOBAL

Exercices clos les 31 janvier 2026 2025 (En milliers de dollars canadiens) $ $ Résultat net de l'exercice 26 311 56 790 Autres éléments du résultat global:



Écarts de change sur conversion des établissements à l'étranger (a) (6 831) 7 253 Résultat global de l'exercice 19 480 64 043





(a) Seront ultérieurement reclassés au résultat net.

ÉTATS CONSOLIDÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES



Capital-actions Surplus d'apport Cumul des autres

éléments du

résultat global Résultats non

distribués Total (En milliers de dollars canadiens) $ $ $ $ $ Solde au 1er février 2024 68 127 6 435 8 283 79 285 162 130 Résultat net de l'exercice ― ― ― 56 790 56 790 Autres éléments du résultat global ― ― 7 253 ― 7 253 Résultat global de l'exercice ― ― 7 253 56 790 64 043 Rachat et annulation d'actions (6 373) (256) ― (49 308) (55 937) Dividendes ― ― ― (924) (924) Solde au 31 janvier 2025 61 754 6 179 15 536 85 843 169 312



Capital-actions Surplus d'apport Cumul des autres

éléments du

résultat global Résultats non

distribués Total (En milliers de dollars canadiens) $ $ $ $ $ Solde au 1er février 2025 61 754 6 179 15 536 85 843 169 312 Résultat net de l'exercice ― ― ― 26 311 26 311 Autres éléments du résultat global ― ― (6 831) ― (6 831) Résultat global de l'exercice ― ― (6 831) 26 311 19 480 Rachat et annulation d'actions (2 907) (221) ― (4 591) (7 719) Émission d'action 3 694 ― ― (16) 3 678 Dividendes ― ― ― (1 146) (1 146) Solde au 31 janvier 2026 62 541 5 958 8 705 106 401 183 605

ÉTATS CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Exercices clos les 31 janvier 2026 2025 (En milliers de dollars canadiens) $ $ ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES



Résultat net de l'exercice 26 311 56 790 Éléments sans effet sur la trésorerie :



Amortissement des immobilisations corporelles 5 518 4 917 Amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation 772 745 Amortissement des immobilisations incorporelles 630 498 (Gain) perte sur instruments financiers dérivés (7 662) 7 403 Perte (gain) sur change hors trésorerie 2 525 (5 298) Rémunération à base d'actions 987 1 386 Charge d'impôts sur le résultat 9 482 21 617 Crédits d'impôt à l'investissement 680 (1 601) Charges financières nettes 827 1 116 Revenus d'intérêts 1 871 2 590 Provision pour dépréciation des stocks (294) 212 Autres (283) (362) Résultat net ajusté pour les éléments sans effet sur la trésorerie 41 364 90 013 Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement (1) 25 012 (25 067) Impôts sur le résultat versés (16 959) (9 890) Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 49 417 55 056 ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT



Regroupement d'entreprise, nette de la trésorerie acquise (16 381) ― Acquisition d'immobilisations corporelles (7 402) (8 283) Acquisition d'immobilisations incorporelles (3 666) (810) Autres 176 384 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (27 273) (8 709) ACTIVITÉS DE FINANCEMENT



Rachat et annulation d'actions (9 001) (54 574) Remboursement de la dette à long terme (4 024) (3 076) Paiement des obligations locatives (719) (700) Dividendes versés (1 146) (924) Intérêts versés (1 925) (2 795) Flux de trésorerie liés aux activités de financement (16 815) (62 069) Effet des fluctuations du taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie (2 583) 3 326 Variation nette de trésorerie et équivalents de trésorerie au cours de l'exercice 2 746 (12 396) Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice 59 983 72 379 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice 62 729 59 983





(1) Les composantes du poste « Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement » se détaillent comme suit :

Exercices clos les 31 janvier 2026 2025 (En milliers de dollars canadiens) $ $ Débiteurs 14 599 159 Actifs sur contrat 10 438 20 210 Stocks (2 813) 244 Charges payées d'avance 264 (658) Autres actifs courants (2 730) 776 Créditeurs et autres passifs courants (893) (9 398) Passifs sur contrat 6 157 (36 389) Autres (10) (11) Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement 25 012 (25 067)

Information sectorielle

La Société exerce ses activités dans un seul secteur à présenter soit l'industrie de la construction non résidentielle, principalement aux États-Unis et au Canada. Ce secteur inclut les champs d'expertise suivants : la conception et l'ingénierie de connexions, la fabrication, incluant la peinture industrielle, et le montage de charpentes métalliques complexes, de composantes assemblées lourdes en acier, ainsi que de métaux ouvrés et architecturaux.

La Société exerce également des activités dans le domaine de l'usinage, de la soudure et de la mécanique industrielle et offre des services de conception, de fabrication et d'installation de structures en acier mécano-soudées, et des solutions de ponts roulants sur mesure pour l'industrie lourde.

Exercices clos les 31 janvier 2026 2025 (En milliers de dollars canadiens) $ $ Produits



Canada 42 798 40 836 États-Unis 215 938 298 796

258 736 339 632

Aux 31 janvier 2026 2025 (En milliers de dollars canadiens) $ $ Actifs non courants (1)



Canada 89 322 68 624 États-Unis 46 140 49 709

135 462 118 333





(1) Les actifs non courants incluent principalement les immobilisations corporelles et incorporelles, les actifs au titre des droits d'utilisation, le goodwill et d'autres actifs non courants.

Les produits provenant des clients externes ont été attribués à chaque pays sur la base de l'emplacement du projet.

Au cours de l'exercice clos le 31 janvier 2026, la Société a réalisé 74 % de ses produits auprès de deux (2) clients représentant chacun 10 % et plus de ses produits (78 % des produits auprès de deux (2) clients au cours de l'exercice clos le 31 janvier 2025).

Le tableau qui suit présente le détail des produits relatifs à chacun de ces clients :

Exercices clos les 31 janvier 2026 (1) 2025 (1) (En milliers de dollars canadiens) $ $ Client A 128 412 170 351 Client B 62 423 ― Client C ― 93 383

190 835 263 734



(1) Provenant des États-Unis.

SOURCE Groupe ADF Inc.

Contacts : Jean Paschini, Président du conseil d'administration et chef de la direction; Jean-François Boursier, CPA, Chef de la direction financière, Téléphone : (450) 965-1911