(Tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.)

TERREBONNE, QC, le 9 avril 2026 /CNW/ - GROUPE ADF INC. (« ADF » ou la « Société ») (TSX: DRX), chef de file nord-américain dans la fabrication de superstructures en acier, annonce la signature de nouveaux contrats, au Québec et aux États-Unis qui se chiffrent à 157,3 millions de dollars.

Le plus important de cette série de nouveaux contrats, en termes de valeur et de durée, porte sur la fabrication et la livraison de diverses structures d'acier lourdes pour un projet dans le secteur hydroélectrique, au Québec. Il s'agit d'un contrat cadre d'une durée de quatre (4) ans. Les travaux de fabrication de ce contrat cadre vont débuter prochainement à l'usine de Groupe LAR à Métabetchouan, au Québec.

Les autres contrats annoncés aujourd'hui portent sur la fabrication de diverses structures d'acier pour des projets dans le secteur des infrastructures de transport et pour de nouveaux bâtiments dans le secteur commercial dans l'ouest des États-Unis. Les deux usines d'ADF à Terrebonne, au Québec, et à Great Falls, Montana aux États-Unis seront mis à contribution pour mener à bien ces projets.

« Nous avons un bon carnet de commandes en main avec un portefeuille diversifiés de projets, et nous continuons notre travail pour préparer notre carnet pour les années à venir. L'acquisition de Groupe LAR en septembre dernier est un des éléments clés de notre stratégie de développement et de diversification de notre carnet de commandes. Groupe LAR est aussi une source de diversification d'expertise et d'expérience dans un domaine hautement spécialisé » ajoute M. Jean Paschini, président du conseil d'administration et chef de la direction.

Le carnet de commandes de la Société se chiffrait à 561,1 millions de dollars au 31 janvier 2026, excluant les nouveaux projets annoncés aujourd'hui.

À propos de Groupe ADF inc. | Groupe ADF inc. est un chef de file nord-américain dans la conception et l'ingénierie de connexions, la fabrication, incluant l'application de revêtements industriels, le montage de charpentes métalliques complexes, de composantes assemblées lourdes en acier, ainsi que de métaux ouvrés et architecturaux, pour le secteur des infrastructures non résidentielles. Groupe ADF Inc. est l'un des rares intervenants de l'industrie apte à réaliser des mégaprojets commerciaux, institutionnels, industriels et publics caractérisés par un très haut niveau de complexité technologique et des échéanciers accélérés. La Société exploite aujourd'hui deux usines de fabrication et deux ateliers de peinture; au Canada et aux États-Unis, de même qu'une division « Construction » aux États-Unis, qui se spécialise dans le montage de charpentes métalliques et autres produits connexes.

À propos de Groupe LAR inc. | Fondé en 1942 et basé à Métabetchouan Lac-à-la-Croix, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, le Groupe LAR inc. exerce des activités dans le domaine de l'usinage, de la soudure et de la mécanique industrielle. Groupe LAR est un chef de file canadien dans la conception, la fabrication et l'installation de structures en acier mécano-soudées. Principalement axée sur le marché en pleine expansion de l'hydroélectricité à grande échelle, l'entreprise propose également des solutions de ponts roulants sur mesure pour l'industrie lourde.

Déclarations prospectives | Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui reflètent les objectifs et les attentes d'ADF. Ces déclarations sont identifiées par les verbes tels que « s'attend à ce que » ainsi que par l'utilisation des temps de verbe futur et conditionnel. De par leur nature, ces déclarations comportent des risques et des incertitudes. Par conséquent, les faits réels peuvent différer des attentes d'ADF.

Site Internet : www.adfgroup.com

SOURCE Groupe ADF Inc.

Contacts : Jean Paschini, Président du conseil d'administration et chef de la direction; Jean-François Boursier, CPA, Chef de la direction financière, Téléphone : (450) 965-1911