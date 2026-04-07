Exercice clos le 31 janvier 2026

TERREBONNE, QC, le 7 avril 2026 /CNW/ - GROUPE ADF INC. ("ADF" ou la "Société") (TSX: DRX) publiera les résultats de l'exercice clos le 31 janvier 2026, le 16 avril 2026 à 7 h (heure de l'Est).

M. Jean-François Boursier, chef de la direction financière de Groupe ADF inc. tiendra un appel conférence avec les investisseurs le même jour à 10 h (heure de l'Est), durant lequel il discutera des plus récents résultats de la Société et des perspectives pour les trimestres à venir.

Cet appel conférence se déroulera en anglais. Les analystes financiers pourront cependant poser leurs questions en français durant la séance de questions et réponses qui suivra la présentation de la direction d'ADF.

Pour joindre la conférence téléphonique sans l'assistance de l'opérateur, vous pouvez vous inscrire avec votre numéro de téléphone sur https://emportal.ink/4brhmzo pour recevoir un rappel automatique instantané.

Vous pouvez également joindre l'appel par un opérateur en composant le 1-800-990-4777 quelques minutes avant le début de l'appel.

Une réécoute de l'enregistrement de cet appel sera disponible à compter de 13 h le 16 avril 2026, jusqu'au 23 avril 2026, en composant le 1-888-660-6345, suivi du code d'accès 40793 #.

L'appel conférence (audio) sera également disponible au www.adfgroup.com. Les membres des médias sont invités à se joindre en mode écoute.

SOURCE Groupe ADF Inc.

Pour information : Groupe ADF inc., Relations avec les investisseurs, T. (450) 965-1911 (# 2283), E. [email protected]