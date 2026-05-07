TERREBONNE, QC, le 7 mai 2026 /CNW/ - GROUPE ADF INC. (« ADF » ou la « Société ») (TSX: DRX), chef de file nord-américain dans la fabrication de superstructures en acier, annonce que Monsieur Jean-Francois Boursier, le chef de la direction financière de la Société, prendra sa retraite le 31 décembre 2026, après plus de 16 années de service au sein de Groupe ADF Inc. Il restera en poste jusqu'à cette date, puis, à partir du 1e janvier 2027, agira à titre de conseiller stratégique jusqu'à une date à confirmer, afin d'assurer une transition harmonieuse.

« Le dévouement de Jean-Francois envers ADF a grandement contribué à notre réussite et je tiens à le féliciter et à le remercier au nom de la Société, de nos employés et du conseil d'administration », a mentionné Jean Paschini, président du conseil et chef de la direction d'ADF.

« Jean-Francois a assuré la solidité de la position financière de la Société et l'allocation disciplinée du capital, en supervisant des investissements soutenus dans l'ensemble de l'entreprise incluant notamment la construction de l'usine à Great Falls, au Montana, l'automatisation de notre usine à Terrebonne, au Québec, et plus récemment, l'acquisition de Groupe LAR, à Métabetchouan, au Québec en septembre dernier » a conclu M. Paschini.

Un processus de recrutement débutera dès les prochains jours, processus auquel Monsieur Boursier participera activement.

À propos de Groupe ADF inc. | Groupe ADF inc. est un chef de file nord-américain dans la conception et l'ingénierie de connexions, la fabrication, incluant l'application de revêtements industriels, le montage de charpentes métalliques complexes, de composantes assemblées lourdes en acier, ainsi que de métaux ouvrés et architecturaux, pour le secteur des infrastructures non résidentielles. Groupe ADF Inc. est l'un des rares intervenants de l'industrie apte à réaliser des mégaprojets commerciaux, institutionnels, industriels et publics caractérisés par un très haut niveau de complexité technologique et des échéanciers accélérés. La Société exploite aujourd'hui trois usines de fabrication et trois ateliers de peinture; au Canada et aux États-Unis, de même qu'une division « Construction » aux États-Unis, qui se spécialise dans le montage de charpentes métalliques et autres produits connexes.

À propos de Groupe LAR inc. | Fondé en 1942 et basé à Métabetchouan dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, le Groupe LAR inc. exerce des activités dans le domaine de l'usinage, de la soudure et de la mécanique industrielle. Groupe LAR est un chef de file canadien dans la conception, la fabrication et l'installation de structures en acier mécano-soudées. Principalement axée sur le marché en pleine expansion de l'hydroélectricité à grande échelle, l'entreprise propose également des solutions de ponts roulants sur mesure pour l'industrie lourde.

Déclarations prospectives | Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui reflètent les objectifs et les attentes d'ADF. Ces déclarations sont identifiées par les verbes tels que « s'attend à ce que » ainsi que par l'utilisation des temps de verbe futur et conditionnel. De par leur nature, ces déclarations comportent des risques et des incertitudes. Par conséquent, les faits réels peuvent différer des attentes d'ADF.

Site Internet : www.adfgroup.com

SOURCE Groupe ADF Inc.

Contacts : Jean Paschini, Président du conseil d'administration et chef de la direction; Jean-François Boursier, CPA, Chef de la direction financière, Téléphone : (450) 965-1911