TERREBONNE, QC, le 18 sept. 2025 /CNW/ - GROUPE ADF INC. (« ADF » ou la « Société ») (TSX : DRX), chef de file nord-américain dans la fabrication de superstructures en acier, est heureuse d'annoncer aujourd'hui que la Société a conclu l'acquisition précédemment annoncée de Groupe LAR inc. et de certaines de ses filiales (collectivement, le « Groupe LAR »).

Fondé en 1942 et basé à Métabetchouan dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, le Groupe LAR exerce des activités dans le domaine de l'usinage, de la soudure et de la mécanique industrielle. Groupe LAR est un chef de file canadien dans la conception, la fabrication et l'installation de structures en acier mécano-soudées. Principalement axée sur le marché en pleine expansion de l'hydroélectricité à grande échelle, l'entreprise propose également des solutions de ponts roulants sur mesure pour l'industrie lourde.

À propos de Groupe ADF inc. | Groupe ADF inc. est un chef de file nord-américain dans la conception et l'ingénierie de connexions, la fabrication, incluant l'application de revêtements industriels, le montage de charpentes métalliques complexes, de composantes assemblées lourdes en acier, ainsi que de métaux ouvrés et architecturaux, pour le secteur des infrastructures non résidentielles. Groupe ADF inc. est l'un des rares intervenants de l'industrie apte à réaliser des mégaprojets commerciaux, institutionnels, industriels et publics caractérisés par un très haut niveau de complexité technologique et des échéanciers accélérés. La Société exploite aujourd'hui deux usines de fabrication et deux ateliers de peinture; au Canada et aux États-Unis, de même qu'une division « Construction » aux États-Unis, qui se spécialise dans le montage de charpentes métalliques et autres produits connexes.

Site Internet : www.adfgroup.com

Contacts : Jean Paschini, Président du conseil d'administration et chef de la direction; Jean-François Boursier, CPA, Chef de la direction financière; Téléphone : (450) 965-1911