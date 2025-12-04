Période de trois mois et de neuf mois closes le 31 octobre 2025

TERREBONNE, QC, le 4 déc. 2025 /CNW/ - GROUPE ADF INC. ("ADF" ou la "Société") (TSX: DRX) publiera les résultats des périodes de trois mois et de neuf mois closes le 31 octobre 2025, le 11 décembre 2025 à 7 h (heure de l'Est).

M. Jean-François Boursier, chef de la direction financière de Groupe ADF inc. tiendra un appel conférence avec les investisseurs le même jour à 10 h (heure de l'Est), durant lequel il discutera des plus récents résultats de la Société et des perspectives pour les trimestres à venir.

Une séance de questions-réponses avec les analystes financiers suivra la présentation d'ADF avec M. Boursier, et M. Jean Paschini, président du conseil d'administration et chef de la direction, qui sera disponible pour répondre aux questions.

Cet appel conférence se déroulera en anglais. Les analystes financiers pourront cependant poser leurs questions en français durant la séance de questions et réponses qui suivra la présentation de la direction d'ADF.

Pour joindre la conférence téléphonique sans l'assistance de l'opérateur, vous pouvez vous inscrire avec votre numéro de téléphone sur https://emportal.ink/4q3FBu3 pour recevoir un rappel automatique instantané.

Vous pouvez également joindre l'appel par un opérateur en composant le 1-800-990-4777 quelques minutes avant l'heure de début prévue pour l'appel conférence.

Une réécoute de l'enregistrement de cet appel sera disponible à compter de 13 h le 11 décembre 2025 jusqu'au 18 décembre 2025, en composant le numéro 1-888-660-6345; suivi du code d'accès 76272 #.

L'appel conférence (audio) sera également disponible www.adfgroup.com. Les membres des médias sont invités à se joindre en mode écoute.

Pour information : Groupe ADF inc., Service des relations publiques, T. (450) 965-1911 (# 2283), E. [email protected]