(Tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.)

Transaction conclue le 18 septembre 2025.

La contrepartie payée consiste en un prix d'achat de 19 millions de dollars, plus un ajustement à la clôture lié à certaines dépenses de fonds de roulement totalisant 1,4 million de dollars.

ADF se donne comme objectif de doubler le carnet de commandes (1) de Groupe LAR, qui totalisait 104 millions de dollars au 31 juillet 2025, d'ici le 31 janvier 2027.

de Groupe LAR, qui totalisait 104 millions de dollars au 31 juillet 2025, d'ici le 31 janvier 2027. Afin de soutenir la croissance anticipée, ADF prévoit investir plus de 35 millions de dollars au cours des 24 prochains mois à l'usine principale de Groupe LAR.

TERREBONNE, QC, le 29 oct. 2025 /CNW/ - GROUPE ADF INC. (« ADF » ou la « Société ») (TSX: DRX), a conclu l'acquisition de Groupe LAR inc. (« LAR ») le 18 septembre 2025 (la « Transaction »). La contrepartie payée par ADF dans le cadre de la Transaction consiste en un prix d'achat de 20,4 millions de dollars, incluant un ajustement à la clôture lié à certaines dépenses de fonds de roulement, payé comme suit : (i) un montant au comptant de 16,4 millions de dollars, incluant l'ajustement de 1,4 million de dollars à la clôture, et (ii) l'émission de 449 944 actions avec droit de vote subalterne de la Société, représentant l'équivalent de 4 millions de dollars en actions avec droit de vote subalterne de la Société sur la base du cours de clôture moyen des actions de la Société sur la Bourse de Toronto pendant les 5 jours de bourse précédant le 29 août 2025. ADF a payé la contrepartie au comptant à même son encaisse disponible.

Fondé en 1942 et basé à Métabetchouan dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, LAR exerce des activités dans le domaine de l'usinage, de la soudure et de la mécanique industrielle. LAR est un chef de file canadien dans la conception, la fabrication et l'installation de structures en acier mécano-soudées. Principalement axé sur le marché en pleine expansion de l'hydroélectricité à grande échelle, l'entreprise propose également des solutions de ponts roulants sur mesure pour l'industrie lourde. LAR a généré des produits de 80,9 millions de dollars lors de son exercice clos le 31 décembre 2024 et avait un carnet de commandes (1) de 104,5 millions de dollars au 31 juillet 2025 qui devrait se réaliser progressivement d'ici la fin de l'exercice d'ADF se clôturant le 31 janvier 2027.

Marchés et croissance anticipée du carnet de commandes

Maintenant que l'acquisition est finalisée, ADF et LAR prévoient mettre en place un plan de croissance soutenue par les différents projets pancanadiens à venir en matière de développement hydroélectrique. Au Québec seulement, Hydro-Québec prévoit investir des montants excédant les 35 milliards de dollars (2) en projets de rénovation de barrages hydroélectriques et construction de nouveaux projets d'ici 2035. Des projets d'envergure sont aussi à prévoir en Ontario, en Colombie-Britannique et dans les provinces de l'Atlantique. En parallèle, et en réponse aux menaces tarifaires américaines, nous nous attendons à ce que les donneurs d'ouvrages canadiens priorisent les achats locaux, ce qui devrait favoriser un joueur canadien clé dans le secteur hydroélectrique comme LAR.

À la lumière de ces perspectives économiques et profitant des synergies opérationnelles attendues entre ADF et LAR, la Société se donne comme objectif de doubler le carnet de commandes de LAR, qui se chiffrait à 104,5 millions de dollars au 31 juillet 2025, d'ici le 31 janvier 2027.

______________________ 1. Le carnet de commandes est une mesure financière supplémentaire. Vous référer à la rubrique Mesures financières non conformes aux IFRS et autres mesures financières ci-après pour la définition de ces indicateurs. 2. Source : Hydro Québec - Plan d'action 2035

Investissement en capital

Afin de soutenir la croissance anticipée, des investissements significatifs devront être effectués à l'usine de fabrication de LAR, située à Métabetchouan, au Saguenay-Lac Saint-Jean, Québec. ADF et LAR devront non seulement accroitre la capacité de fabrication, mais devront aussi moderniser les équipements.

Fort de sa grande expérience et reconnu pour son excellence opérationnelle, LAR bénéficiera de ces investissements qui devraient permettre de générer des gains d'efficacité opérationnelle reflétant l'approche d'ADF de maintenir le leadership au niveau des équipements et des méthodes de travail.

Sujet à l'approbation de son conseil d'administration, ADF prévoit donc investir, au cours des 24 prochains mois, plus de 35 millions de dollars à l'usine principale de LAR au Saguenay-Lac-St-Jean. ADF prévoit débuter la construction des nouveaux bâtiments en avril 2026 afin d'être en mesure de recevoir les nouveaux équipements d'ici décembre 2026.

En parallèle à ces investissements, et afin de soutenir cette croissance anticipée, la Société s'attend à augmenter le nombre d'employés à l'usine de LAR à Métabetchouan, qui est présentement de 200 employés.

« Comme nous l'avons déjà mentionné, nous sommes convaincus que cette transaction permettra de créer des synergies importantes entre ADF et LAR, aura une contribution positive aux résultats nets d'ADF et diversifiera l'offre d'ADF face aux menaces tarifaires américaines, tout en permettant de préserver 200 emplois bien rémunérés dans la grande région du Saguenay-Lac-St-Jean, et même faire croitre ce nombre » a déclaré Jean Paschini, Président du conseil d'administration et chef de la direction de la Société.

« Les deux sociétés partagent des valeurs communes et nous comptons mettre à profit nos expériences et expertises afin de profiter non seulement des synergies opérationnelles mais aussi afin de faire croitre les produits (revenus) et résultats consolidés pour le bénéfice de nos actionnaires » a conclu M. Paschini.

À propos de Groupe ADF inc. | Groupe ADF inc. est un chef de file nord-américain dans la conception et l'ingénierie de connexions, la fabrication, incluant l'application de revêtements industriels, le montage de charpentes métalliques complexes, de composantes assemblées lourdes en acier, ainsi que de métaux ouvrés et architecturaux, pour le secteur des infrastructures non résidentielles. Groupe ADF inc. est l'un des rares intervenants de l'industrie apte à réaliser des mégaprojets commerciaux, institutionnels, industriels et publics caractérisés par un très haut niveau de complexité technologique et des échéanciers accélérés. La Société exploite aujourd'hui deux usines de fabrication et deux ateliers de peinture; au Canada et aux États-Unis, de même qu'une division « Construction » aux États-Unis, qui se spécialise dans le montage de charpentes métalliques et autres produits connexes. La Société exploite également une usine de fabrication au Québec spécialisée dans le domaine de l'usinage, de la soudure et de la mécanique industrielle, par le biais de sa division, Groupe LAR inc., un chef de file canadien dans la conception, la fabrication et l'installation de structures en acier mécano-soudées.

Déclarations prospectives | Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui reflètent les objectifs et les attentes d'ADF. Ces déclarations sont identifiées par les verbes tels que « s'attend à ce que », « prévoit » ou « anticipe » ainsi que par l'utilisation des temps de verbe futur et conditionnel. De par leur nature, ces déclarations comportent des risques et des incertitudes. Par conséquent, les faits réels peuvent différer des attentes d'ADF. L'information prospective comprend, notamment, des énoncés concernant la Transaction, y compris les effets et bénéfices de la Transaction, ainsi que les objectifs relatifs à l'augmentation du carnet de commandes de LAR, à la contribution de LAR aux résultats nets de la Société et à la croissance des produits (revenus) et résultats consolidés de la Société, et les attentes de la Société quant à l'augmentation des effectifs du LAR, aux gains potentiels d'efficacité liés à l'investissement en capital projeté, aux montants et à l'échéancier de l'investissement en capital estimés pour l'usine de fabrication de LAR et à la date de début des travaux de construction et de réception des équipements à l'usine de fabrication de LAR. Ces déclarations prospectives sont fournies afin d'aider le lecteur à comprendre les attentes et les plans actuels de la Société quant à LAR et pourraient ne pas convenir à d'autres fins.

Les déclarations prospectives sont fondées sur des hypothèses et sur la meilleure évaluation possible de la direction en ce qui a trait aux événements futurs, incluant quant aux perspectives économiques et aux synergies opérationnelles attendues entre ADF et LAR, et elles sont assujetties à des risques, à des incertitudes et à d'autres facteurs importants qui peuvent faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent de manière importante de ceux évoqués explicitement ou implicitement par ces déclarations.

Ces facteurs sont décrits aux rubriques « Environnement économique actuel » et « Facteurs externes ayant une influence sur le rendement de la Société » du rapport de gestion de la situation financière et des résultats d'opération de la Société pour l'exercice clos le 31 janvier 2025. Le lecteur est prié de noter que la présente liste de facteurs n'est pas exhaustive et qu'il ne devrait pas accorder une confiance indue aux déclarations de nature prospective. Par conséquent, le lecteur est averti qu'un écart important peut survenir entre les résultats réels et les prévisions. À moins qu'elle n'y soit tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables, la Société nie expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements à venir ou autrement.

Mesures financières non conformes aux IFRS et autres mesures financières | Sont des mesures tirées principalement des états financiers consolidés, mais ne sont pas des mesures financières normalisées selon le référentiel d'information financière appliqué pour établir les états financiers de la Société. Par conséquent, le lecteur doit se garder de les confondre avec les mesures du rendement établies conformément aux IFRS ou de les substituer à celles-ci. En outre, il doit éviter de comparer ces mesures non conformes aux IFRS aux mesures portant un nom similaire que fournissent ou utilisent d'autres émetteurs. La définition de ces indicateurs et leur rapprochement avec les mesures comparables des Normes internationales d'information financière publiées par l'International Accounting Standards Board (« Normes IFRS de comptabilité ») est comme suit :

-- Carnet de commandes

Le carnet de commandes est une mesure utilisée afin d'évaluer le niveau à venir des produits (revenus). Le carnet de commandes inclut les commandes fermes obtenues par Groupe LAR, soit par l'entremise d'un contrat ferme ou d'un avis officiel de procéder confirmé par le client. Le carnet de commandes inclut donc la portion non mise en fabrication des contrats ainsi confirmés.

