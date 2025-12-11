FAITS SAILLANTS

(Tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.)

Produits de 71,4 millions de dollars et de 179,9 millions de dollars respectivement enregistrés au cours des périodes de trois (3) et neuf (9) mois closes le 31 octobre 2025.

Marge brute, en pourcentage des produits (1) de 27,6 % et 23,8 % enregistrée au cours des périodes de trois (3) mois et de neuf (9) mois closes le 31 octobre 2025.

de 27,6 % et 23,8 % enregistrée au cours des périodes de trois (3) mois et de neuf (9) mois closes le 31 octobre 2025. Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles de 13,4 millions de dollars pour la période de neuf (9) mois close le 31 octobre 2025.

Résultat net de 10,3 millions de dollars et 20,0 millions de dollars, enregistré au cours des périodes de trois (3) mois et de neuf (9) mois closes le 31 octobre 2025.

Première consolidation des résultats de Groupe LAR Inc suite à la clôture de la transaction le 18 septembre 2025, incluant des produits de 6,2 millions de dollars pour les périodes de trois (3) et neuf (9) mois closes le 31 octobre 2025.

Carnet de commandes (1) à 497,1 millions de dollars au 31 octobre 2025, incluant 91,9 millions de dollars venant de Groupe LAR Inc.

TERREBONNE, QC, le 11 déc. 2025 /CNW/ - GROUPE ADF INC. (« ADF » ou la « Société ») (TSX: DRX), chef de file nord-américain dans la fabrication de superstructures en acier, a enregistré des produits de 71,4 millions de dollars au cours du troisième trimestre clos le 31 octobre 2025, par rapport à 80,0 millions de dollars pour la même période un an plus tôt. Après les premiers neuf (9) mois de l'exercice, les produits totalisent 179,9 millions de dollars, comparativement à 262,2 millions de dollars pour la même période un an plus tôt.

La marge brute, en pourcentage des produits (1), est passée de 30,4 % pour la période de trois (3) mois close le 31 octobre 2024 à 27,6 % pour la même période close le 31 octobre 2025. La marge brute, en pourcentage des produits (1), est passée de 31,7 % au cours de la période de neuf (9) mois close le 31 octobre 2024, à 23,8 % au cours de la même période close le 31 octobre 2025.

Ces variations s'expliquent principalement par l'impact de l'incertitude liée aux tarifs américains. Bien que le volume de fabrication soit en hausse au cours du troisième trimestre clos le 31 octobre 2025, expliquant la hausse des produits et des marges par rapport aux trimestres précédents, l'impact de ces tarifs continue de se faire sentir sur les résultats cumulatifs de la Société.

Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement ajusté (BAIIA ajusté) (2) était de 18,4 millions de dollars et de 32,5 millions de dollars pour les périodes de trois (3) mois et neuf (9) mois closes le 31 octobre 2025, respectivement, ces deux montants étant nets des frais connexes au regroupement d'entreprise de 1,4 million de dollars qui sont non liés aux opérations courantes.

Pour le trimestre clos le 31 octobre 2025, ADF a enregistré un résultat net de 10,3 millions de dollars (0,36 $ par action de base et dilué) comparativement à un résultat net de 16,4 millions de dollars (0,55 $ par action, de base et dilué) un an plus tôt. Après neuf (9) mois, le résultat net, au 31 octobre 2025, a totalisé 20,0 millions de dollars (0,70 $ par action, de base et dilué) comparativement à un résultat net de 47,7 millions de dollars (1,53 $ par action, de base et dilué) pour la même période un an plus tôt.

Le carnet de commandes (1) de la Société se chiffrait à 497,1 millions de dollars au 31 octobre 2025, comparativement à 293,1 millions de dollars au 31 janvier 2025. Le carnet de commandes au 31 octobre 2025, inclut le carnet de commandes de Groupe LAR Inc, qui totalisait 91,9 millions de dollars, et qui a été ajouté à la suite de la clôture de l'acquisition en date du 18 septembre 2025 et n'inclut pas l'option de prolongation de cinq (5) ans du contrat annoncé le 23 juillet 2025. Les projets présentement en carnet seront réalisés progressivement d'ici la fin de l'exercice se clôturant le 31 janvier 2027.

Au 31 octobre 2025, la Société disposait d'un fonds de roulement (1) de 101,4 millions de dollars tandis que les activités opérationnelles de la Société ont généré des liquidités de 13,4 millions de dollars au cours de la période de neuf (9) mois close le 31 octobre 2025.

_________________ 1. La marge brute en pourcentage des produits, le fonds de roulement, ainsi que le carnet de commandes sont des mesures financières supplémentaires. Vous référer à la rubrique « Mesures financières non conformes aux IFRS et autres mesures financières » ci-après pour la définition de ces indicateurs. 2. Le BAIIA ajusté est une mesure financière non conforme aux IFRS. Voir la rubrique « Mesures financières non conformes aux IFRS et autres mesures financières » ci-après pour la définition de cet indicateur.

Faits saillants financiers



3 mois 9 mois Périodes closes les 31 octobre 2025 2024 2025 2024 (En milliers de dollars, et en dollars par action) $ $ $ $ Produits 71 413 79 952 179 942 262 233 BAIIA ajusté (2) 18 354 24 032 32 451 72 045 Résultat avant charge d'impôts sur le résultat 14 200 21 791 27 170 65 275 Résultat net de la période 10 309 16 432 19 953 47 697 -- par action, de base et dilué 0,36 0,55 0,70 1,53 (En milliers) Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre moyen pondéré d'actions en circulation (de base et dilué) 28 653 29 874 28 383 31 227

Acquisition de Groupe LAR inc.

Le 18 septembre 2025, la Société a acquis les actions de Groupe LAR Inc., une entreprise québécoise basé à Métabetchouan dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, qui exerce ses activités dans le domaine de l'usinage, de la soudure et de la mécanique industrielle. Groupe LAR inc. est un chef de file canadien dans la conception, la fabrication et l'installation de structures en acier mécano-soudées.

La contrepartie payée par ADF consiste en un prix d'achat de 20,4 millions de dollars, incluant un ajustement à la clôture lié à certains ajustements de fonds de roulement de 1,4 million de dollars, payé comme suit : (i) un montant au comptant de 16,4 millions de dollars, incluant l'ajustement à la clôture, et (ii) l'émission de 449 944 actions avec droit de vote subalterne de la Société, représentant l'équivalent de 4 millions de dollars en actions avec droit de vote subalterne de la Société sur la base du cours de clôture moyen des actions de la Société sur la Bourse de Toronto pendant les cinq (5) jours de bourse précédant le 29 août 2025. ADF a payé la contrepartie au comptant à même sa trésorerie disponible.

Cette acquisition a contribué aux produits de la Société pour un total de 6,2 millions de dollars et au résultat net pour 0,2 million de dollars pour la période comprise entre la date d'acquisition et la fin du trimestre, soit le 31 octobre 2025.

Perspectives

« Malgré l'incertitude persistante venant des marchés américains, les résultats d'ADF demeurent solides » a mentionné M. Jean Paschini, président du conseil d'administration et chef de la direction.

« Nous poursuivrons notre approche méthodique et mesurée de développement, incluant l'intégration de Groupe LAR inc. dans le giron de Groupe ADF, tout en maintenant notre gestion serrée des risques opérationnelles, la croissance du carnet de commandes et la génération de liquidités demeurant les piliers de notre stratégie de croissance » a conclut M. Paschini.

Conférence téléphonique avec les investisseurs

Un appel conférence avec les investisseurs aura lieu aujourd'hui, 11 décembre 2025 à 10 h (heure de Montréal) afin de discuter des résultats des périodes de trois (3) mois et de neuf (9) mois closes le 31 octobre 2025.

Pour joindre la conférence téléphonique sans l'assistance de l'opérateur, vous pouvez vous inscrire avec votre numéro de téléphone sur https://emportal.ink/4q3FBu3 pour recevoir un rappel automatique instantané. Vous pouvez également joindre l'appel par un opérateur en composant le 1 (800) 990-4777 quelques minutes avant l'heure de début prévue pour l'appel conférence.

Une réécoute de l'enregistrement de cet appel sera disponible à compter de 13 h le 11 décembre 2025 jusqu'au 18 décembre /2025, en composant le numéro 1-888-660-6345 ; suivi du code d'accès 76272 #.

L'appel conférence (audio) sera également disponible www.adfgroup.com. Les membres des médias sont invités à se joindre en mode écoute.

À propos de Groupe ADF inc. | Groupe ADF inc. est un chef de file nord-américain dans la conception et l'ingénierie de connexions, la fabrication, incluant l'application de revêtements industriels, le montage de charpentes métalliques complexes, de composantes assemblées lourdes en acier, ainsi que de métaux ouvrés et architecturaux, pour le secteur des infrastructures non résidentielles. Groupe ADF Inc. est l'un des rares intervenants de l'industrie apte à réaliser des mégaprojets commerciaux, institutionnels, industriels et publics caractérisés par un très haut niveau de complexité technologique et des échéanciers accélérés. La Société exploite aujourd'hui deux usines de fabrication et deux ateliers de peinture; au Canada et aux États-Unis, de même qu'une division « Construction » aux États-Unis, qui se spécialise dans le montage de charpentes métalliques et autres produits connexes.

À propos de Groupe LAR inc. | Fondé en 1942 et basé à Métabetchouan dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, le Groupe LAR inc. exerce des activités dans le domaine de l'usinage, de la soudure et de la mécanique industrielle. Groupe LAR est un chef de file canadien dans la conception, la fabrication et l'installation de structures en acier mécano-soudées. Principalement axée sur le marché en pleine expansion de l'hydroélectricité à grande échelle, l'entreprise propose également des solutions de ponts roulants sur mesure pour l'industrie lourde.

Déclarations prospectives | Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui reflètent les objectifs et les attentes d'ADF. Ces déclarations sont identifiées par les verbes tels que « s'attend à ce que » ainsi que par l'utilisation des temps de verbe futur et conditionnel. De par leur nature, ces déclarations comportent des risques et des incertitudes. Par conséquent, les faits réels peuvent différer des attentes d'ADF.

Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières | Mesures financières non conformes aux IFRS et autres mesures financières | Sont des mesures tirées principalement des états financiers consolidés, mais ne sont pas des mesures financières normalisées selon le référentiel d'information financière appliqué pour établir les états financiers de la Société. Par conséquent, le lecteur doit se garder de les confondre avec les mesures du rendement établies conformément aux IFRS ou de les substituer à celles-ci. En outre, il doit éviter de comparer ces mesures non conformes aux IFRS aux mesures portant un nom similaire que fournissent ou utilisent d'autres émetteurs. La définition de ces indicateurs et leur rapprochement avec les mesures comparables des Normes internationales d'information financière publiées par l'International Accounting Standards Board (« Normes IFRS de comptabilité ») est comme suit :

BAIIA ajusté

Le BAIIA ajusté indique dans quelle mesure la Société génère des bénéfices à même ses opérations d'exploitation sans tenir compte des éléments suivants :

charges financières nettes ;

charge d'impôts sur le résultat ;

frais connexes au regroupement d'entreprise ;

gains ou pertes sur change, et

amortissement des immobilisations corporelles, incorporelles et des actifs au titre de droits d'utilisation.

Le tableau suivant fait le rapprochement entre le résultat net et le BAIIA ajusté :



3 mois 9 mois Périodes closes les 31 octobre 2025 2024 2025 2024 (En milliers de dollars) $ $ $ $ Résultat net 10 309 16 432 19 953 47 697 Charge d'impôts sur le résultat 3 891 5 359 7 217 17 578 Charges financières nettes 332 244 423 910 Amortissement 1 738 1 535 4 890 4 552 Frais connexes au regroupement d'entreprise 1 379 - 1 379 - Perte (gain) sur change 705 462 (1 411) 1 308 BAIIA ajusté 18 354 24 032 32 451 72 045

Marge brute en pourcentage des produits

L'indicateur de la marge brute en pourcentage des produits est utilisé par la Société afin d'évaluer le niveau de profitabilité pour une période donnée en fonction du mixte de projet pour cette même période. Cet indicateur est sujet aux fluctuations des prix des projets et aussi de l'efficacité opérationnelle de la Société. L'indicateur de la marge brute en pourcentage des produits résulte de la division de la marge brute par les produits.

Carnet de commandes

Le carnet de commande est une mesure utilisée par la Société afin de d'évaluer le niveau à venir des produits. Le carnet de commandes inclut les commandes fermes obtenues par la Société, soit par l'entremise d'un contrat ferme ou d'un avis officiel de procéder confirmé par le client. Le carnet de commandes divulgué par la Société inclut donc la portion non mise en fabrication des contrats ainsi confirmés.

Fonds de roulement

L'indicateur du fonds de roulement est utilisé par la Société pour évaluer si les actifs courants sont suffisants pour acquitter les passifs courants. Le fonds de roulement représente l'excédent des actifs courants sur les passifs courants.

Site Internet : www.adfgroup.com

Contacts : Jean Paschini, Président du conseil d'administration et chef de la direction; Jean-François Boursier, CPA, Chef de la direction financière, Téléphone : (450) 965-1911