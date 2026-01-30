(Tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.)

TERREBONNE, QC, le 30 janv. 2026 /CNW/ - GROUPE ADF INC. (« ADF » ou la « Société ») (TSX : DRX), chef de file nord-américain dans la fabrication de superstructures en acier, annonce la signature d'une série de nouvelles commandes au Québec, en Ontario et dans les états de la côte ouest américaine qui se chiffrent à 140,0 millions de dollars.

De façon générale, ces nouveaux projets font appel à l'expertise d'ADF dans la fabrication et le montage de diverses structures d'acier de différents niveaux de complexité, dans le cadre de nouvelles constructions dans les secteurs du transport public, des bâtiments commerciaux, industriels et manufacturiers, de même que dans le secteur hydroélectrique du Québec.

« L'année débute bien avec l'ajout de ces nouveaux contrats, sans compter que l'usine de Groupe LAR participe déjà et de façon significative à la croissance du carnet de commandes de la Société. »

Les usines d'ADF à Terrebonne au Québec et à Great Falls dans l'état du Montana aux États-Unis, de même que l'usine de Groupe LAR à Métabetchouan, au Québec, acquise par ADF en septembre 2025, seront mises à contribution pour mener à bien ces nouveaux projets. Les travaux de fabrication pour l'ensemble de ces nouveaux contrats vont débuter au mois de juin 2026, et la majorité de ces projets gagnés sont prévus s'échelonner jusqu'à la fin de l'année 2027.

Le carnet de commandes de la Société se chiffrait à 497,1 millions de dollars au 31 octobre 2025, excluant les commandes annoncées aujourd'hui.

À propos de Groupe ADF inc. | Groupe ADF inc. est un chef de file nord-américain dans la conception et l'ingénierie de connexions, la fabrication, incluant l'application de revêtements industriels, le montage de charpentes métalliques complexes, de composantes assemblées lourdes en acier, ainsi que de métaux ouvrés et architecturaux, pour le secteur des infrastructures non résidentielles. Groupe ADF Inc. est l'un des rares intervenants de l'industrie apte à réaliser des mégaprojets commerciaux, institutionnels, industriels et publics caractérisés par un très haut niveau de complexité technologique et des échéanciers accélérés. La Société exploite aujourd'hui deux usines de fabrication et deux ateliers de peinture; au Canada et aux États-Unis, de même qu'une division « Construction » aux États-Unis, qui se spécialise dans le montage de charpentes métalliques et autres produits connexes.

À propos de Groupe LAR inc. | Fondé en 1942 et basé à Métabetchouan dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, le Groupe LAR inc. exerce des activités dans le domaine de l'usinage, de la soudure et de la mécanique industrielle. Groupe LAR est un chef de file canadien dans la conception, la fabrication et l'installation de structures en acier mécano-soudées. Principalement axée sur le marché en pleine expansion de l'hydroélectricité à grande échelle, l'entreprise propose également des solutions de ponts roulants sur mesure pour l'industrie lourde.

Déclarations prospectives | Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui reflètent les objectifs et les attentes d'ADF. Ces déclarations sont identifiées par les verbes tels que « s'attend à ce que » ainsi que par l'utilisation des temps de verbe futur et conditionnel. De par leur nature, ces déclarations comportent des risques et des incertitudes. Par conséquent, les faits réels peuvent différer des attentes d'ADF.

