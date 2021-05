Grèves dans l'éducation des travailleurs de soutien de Montréal, Québec et Valleyfield du SCFP

MONTRÉAL, le 24 mai 2021 /CNW Telbec/ - Les 25, 26, 27 et 28 mai, les travailleuses et travailleurs de soutien du secteur de l'éducation de Montréal, de Québec et de Valleyfield, représentés par le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) affilié à la FTQ, poursuivent la série de grèves rotatives à travers le Québec amorcée le 19 mai dernier dans les centres de services scolaires et les cégeps et collèges. Au total, c'est plus de 12 000 travailleurs et travailleuses des différents établissements du Québec (SCFP) qui vont exercer leur droit de grève pour dénoncer la lenteur des négociations et le refus du gouvernement Legault de déposer des offres raisonnables et acceptables.

Voici la liste des établissements qui seront en grève :

25 mai

Collège de Maisonneuve (Montréal)

Lieu de rassemblement : 3800, rue Sherbrooke Est, Montréal, à partir de 13 h

Contact : Marilyn Drouin , 514 254-7131

26 mai

Cégep Marie-Victorin (Montréal)

Lieu de rassemblement : 7000, rue Marie-Victorin, Montréal, à partir de 13 h

Contact : Marie T Sait-Vil : 514 445-3642

27 mai

Collège de Valleyfield ( Valleyfield )

Lieu de rassemblement : 169, rue Champlain , Valleyfield , à partir de 13 h

Contact : Lucie Chiasson , 450 373-3094

28 mai

CSS de la Capitale (Québec)

Lieu de rassemblement : École secondaire Vanier , 700, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec, à partir de 10 h

Contact : Julie Duperré , 418 522-2665

CSS de Portneuf ( Portneuf )

Lieu de rassemblement : 310, rue de l'Église, Donnacona , à partir de 13 h

Contact : Louise Paquin , 418 997-6308

Lors de son point de presse du 2 mai dernier, le premier ministre François Legault n'a fait que répéter l'offre de 5 % sur 3 ans de 2019, plus 3 % en montant forfaitaire qui ne s'ajoutent toutefois pas au salaire. Aussi, sur la table, un montant de 1 % de hausse salariale à être versé si et seulement si l'économie est au rendez-vous, ce qui équivaut à un acte de foi.

Les travailleurs et travailleuses que nous représentons dans le secteur de l'éducation en ont assez. Ils veulent de la reconnaissance, ils veulent être traités équitablement. Nous avons déposé des demandes raisonnables et acceptables. Depuis le début des discussions, peu d'efforts ont été faits du côté patronal pour conclure la négociation, particulièrement en ce qui a trait au personnel de soutien. C'est assez.

En ce qui a trait aux montants forfaitaires, il faut savoir qu'ils ne sont versés qu'une seule fois et ne font pas partie de la rémunération salariale. Ils ne s'additionnent donc pas aux montants versés à la retraite, aux vacances, aux assurances, etc. Sur une carrière de 25 ans, 30 ans, cela se traduit par des milliers de dollars en perte de revenus pour les travailleurs et travailleuses.

Le SCFP représente entre autres le personnel de soutien en services de garde, en adaptation scolaire, des travailleurs et travailleuses spécialisés (électriciens, plombiers, préposés à l'entretien ménager), des professionnels et professionnelles, des employés et employées de bureau, du personnel administratif, etc.

Statistiques pour déboulonner quelques mythes et mieux comprendre les enjeux de cette négociation :

Le traitement annuel moyen des 12 967 employés de soutien (SCFP) est de 22 036,18 $. De ce nombre 40 % n'ont pas de statut régulier à temps complet.

Moyenne salariale des employés du secteur public (FTQ) : 39 818,76 $ ;

Moyenne salariale des employés occasionnels et temporaires (FTQ) du secteur public (autres que réguliers) : 28 184,06 $

Retard salarial du secteur public (FTQ) : 9,2 %;

Pourcentage de femmes que nous représentons (FTQ) : 73,8 % ;

Pourcentage de travailleurs et travailleuses qui n'ont pas de permanence ou de poste à temps complet (FTQ) : 42,3 %.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

Les travailleuses et travailleurs du secteur public de la FTQ sont représentés par le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), le Syndicat québécois des employées et employés de service, section locale 298 (SQEES-298), le Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau (SEPB) et l'Union des employés et employées de service, section locale 800 (UES 800)

