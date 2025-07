LES MEMBRES DU SYNDICAT DES EMPLOYÉ(E)S DE VIDÉOTRON LTÉE (SEVL) VOTENT EN FAVEUR DE L'ENTENTE DE PRINCIPE

MONTRÉAL, le 23 juill. 2025 /CNW/ - Réunis en assemblée générale, les membres du Syndicat des employé(e)s de Vidéotron ltée (SEVL-SCFP 2815) ont voté en faveur de l'entente de principe présentée et recommandée par le comité de négociation.

Ce vote fait suite au mandat de négociation anticipée accordé au printemps dernier au syndicat de 2500 membres. Après une période intensive de discussions, les parties sont parvenues à une entente satisfaisante de part et d'autre.

Dans un contexte de transformation de l'industrie des télécommunications, celle-ci assure une paix industrielle pour les cinq prochaines années, soit pour toute la durée de la nouvelle convention collective.

Parmi les gains obtenus, notons des augmentations salariales annuelles de 4 % pour chacune des trois premières années; l'Indice des prix à la consommation (IPC) avec un plancher de 2 % et un plafond de 3 % pour la quatrième année ainsi que 3 % pour la dernière. Ces hausses seront applicables du 1er janvier 2026 au 1er janvier 2030 et permettront de protéger le pouvoir d'achat des membres face à l'inflation.

« Nous avons obtenu des augmentations salariales significatives, de meilleurs ratios de vacances ainsi que des améliorations aux congés de maladie et personnels. La négociation et le dialogue donnent des résultats lorsque les parties agissent de bonne foi », a déclaré Roger Boudreau, président du SEVL-SCFP 2815.

Rappelons que cette démarche de négociation anticipée visait à conclure une entente avant l'échéance de la convention collective actuelle prévue pour le 31 décembre 2025.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente plus de 6100 membres du secteur des communications au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP)

Renseignements : Myriam Leduc, Service des communications du SCFP, 514-885-4733, [email protected]