Grève générale illimitée à la résidence Jardins Rawdon

RAWDON, QC, le 14 avril 2023 /CNW/ - Les membres de la section Les Jardins Rawdon (Groupe Santé Arbec) du Syndicat régional des CHP de Lanaudière-CSN sont en grève générale illimitée depuis le 14 avril, minuit.

La vingtaine de travailleuses et travailleurs est sans augmentation de salaire depuis le 1er avril 2020. « Cet établissement offre des conditions salariales dérisoires avec l'équivalent du salaire minimum à l'embauche et un plafond de 15,59 $ l'heure après 12 ans d'ancienneté ! C'est déplorable », dénonce Marlène Ross, représentante du secteur des Centres d'hébergement privés à la FSSS-CSN.

« En tant que ressource intermédiaire, cet établissement possède un contrat avec le gouvernement du Québec. Il se doit d'être exemplaire en ce qui concerne les conditions de travail de ces employé-es. Ces travailleuses et travailleurs méritent beaucoup plus que le salaire minimum pour prendre soin de nos aîné-es », insiste la vice-présidente responsable des secteurs privés à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), Lucie Longchamps.

« Le Groupe Santé Arbec dit baser sa force sur sa profonde conviction des valeurs familiales et du respect des résidents, des familles et des employés. L'exploitation de ses employé-es a assez duré. Toute la CSN est derrière eux », soutient la présidente du Conseil central de Lanaudière-CSN, Patricia Rivest.

La norme

Partout au Québec, des propriétaires de résidences pour aîné-es accordent actuellement des conditions salariales largement supérieures à celles qui prévalent aux Jardins Rawdon. Déjà 24 ententes sont intervenues dans le cadre de la négociation coordonnée des centres d'hébergement privés (CHP).

À propos de la FSSS-CSN

La FSSS-CSN compte plus de 145 000 membres dans les secteurs public et privé, partout au Québec, et ce, dans toutes les catégories de personnel. La FSSS est la plus grande organisation syndicale dans le secteur de la santé et des services sociaux.

À propos du Conseil central

Le Conseil central de Lanaudière-CSN regroupe 81 syndicats représentant plus de 14 000 membres sur l'ensemble du territoire de Lanaudière.

