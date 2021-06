Grève des paramédics du Syndicat du préhospitalier - CSN - Un appel au respect

MONTRÉAL, le 13 juin 2021 /CNW Telbec/ - C'est à compter de minuit le 14 juin que l'unité de négociation regroupant tous les techniciens ambulanciers paramédics travaillant chez Urgences-santé, membres du Syndicat du préhospitalier - CSN, tomberont en grève pour une durée indéterminée.

« Depuis le début des négociations, nous sommes arrivés à une entente sur les clauses normatives. Cependant, depuis plusieurs mois, les négociations stagnent, car le Conseil du trésor n'a pas encore donné les mandats à Urgences-santé pour que l'on puisse enfin commencer à négocier les demandes monétaires. Nous n'avons donc pas d'autre choix que d'augmenter la pression afin de faire débloquer ces mandats, c'est une question de respect envers les paramédics », explique Réjean Leclerc, président du Syndicat du préhospitalier - CSN.

Pour Jean Gagnon, représentant du secteur préhospitalier à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS--CSN), les mandats du Conseil du trésor doivent être clairs et sans équivoque. « Peu importe la forme que prendront les négociations sur les demandes monétaires, il est primordial que les mandats arrivent et surtout, qu'ils permettent une réelle négociation dans une perspective de règlement », affirme-t-il.

En terminant, Lucie Longchamp, vice-présidente de la FSSS--CSN responsable des secteurs privés, rappelle que « ces mandats sont d'autant plus importants puisque dans l'actuel renouvellement de l'ensemble des conventions collectives des paramédics au Québec, le budget alloué à toutes les autres entreprises ambulancières de la province est tributaire du renouvellement de la convention collective des paramédics d'Urgences-santé. Il faut donc que le Conseil du trésor agisse sans attendre », conclut Mme Longchamps.

