Grève dans le transport adapté d'exo

SAINTE-THÉRÈSE, QC, le 27 mars 2025 /CNW/ - L'équipe qui organise le transport adapté pour exo dans l'ensemble des couronnes nord et sud de Montréal est en grève aujourd'hui. La négociation de la première convention collective de ce syndicat s'étire depuis plus d'un an. Il s'agit de la première journée de grève d'un bloc de cinq jours qui a été voté à l'unanimité par les membres le 14 décembre dernier.

L'une des tâches de ces travailleuses et travailleurs est de répondre aux demandes de personnes handicapées et de coordonner leurs déplacements avec les sous-traitants embauchés par exo. « Notre employeur ne reconnait pas la complexité de notre travail et l'importante responsabilité qu'implique la coordination du transport de personnes handicapées », affirme Irina Anghelescu, présidente par intérim du Syndicat des travailleuses et des travailleurs d'exo-transport adapté-CSN. Ce syndicat compte un peu moins de 30 membres depuis la scission du service, qui a coûté leur poste à quelque 20 personnes au sein de l'équipe qui gère le transport adapté d'exo. Le syndicat tient à spécifier que tous les transports liés à des raisons médicales continueront d'être planifiés et effectués pendant la grève, comme prévu par le Tribunal administratif du travail.

« On est mal payé dans l'industrie du transport adapté si on se compare à la STM, au RTL ou à la STL, alors qu'exo est pourtant le 2e plus important acteur de ce secteur », ajoute la présidente par intérim, qui précise que les négociations achoppent toujours sur les salaires, les conditions de travail et les avantages sociaux.

« Le modèle de transport collectif à bas coût d'exo n'est pas la solution pour obtenir un service à la hauteur des besoins des personnes handicapées qui nécessite un personnel expérimenté », ajoute Stéphanie Gratton, vice-présidente de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN).

Notons que le siège social d'exo est à Montréal, mais que le transport adapté est organisé à partir de Sainte-Thérèse et de McMasterville. Le syndicat qui représente les inspecteurs d'exo est lui aussi en négociation et en moyens de pression ces jours-ci.

« Les dirigeants d'exo doivent prendre acte de la syndicalisation du personnel de transport adapté et cesser de repousser la mise en place d'une première convention collective. Avec un vote de 100 %, la mobilisation de ce groupe sera très certainement au rendez-vous », affirme Dominique Daigneault, présidente du Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN).

À propos

Le Syndicat des travailleuses et des travailleurs d'exo - transport adapté-CSN compte près de 30 membres. Il est affilié à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN), qui compte plus de 425 syndicats affiliés représentant 69 000 membres œuvrant dans le domaine des services publics et parapublics. Elle compte 20 syndicats et plus de 5 000 membres dans le transport en commun. Le CCMM-CSN rassemble tous les membres de la CSN de la région du Montréal métropolitain, de Laval, du Nunavik et d'Eeyou Istchee Baie-James. Il compte 400 syndicats représentant plus de 110 000 personnes. Forte de 330 000 membres, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) est présente dans l'ensemble des régions du Québec et ailleurs au Canada.

