Les travailleuses et les travailleurs de l'Hôtel W obtiennent des gains salariaux de 21 %

MONTRÉAL, le 23 août 2025 /CNW/ - Réunis en assemblée générale hier soir, la centaine de travailleuses et de travailleurs de l'Hôtel W ont adopté à 100% l'entente de principe survenue plus tôt cette semaine. Après l'exercice de deux jours de grève, ils repartent avec des gains salariaux de 21 % sur quatre ans.

« Après six mois de négociation et une saison touristique très lucrative, c'était la moindre des choses que notre employeur paie notre travail à sa juste valeur. Sans nous, il n'y a pas d'hôtel qui roule! », s'exclame le président du syndicat, Raphaël Gouin-Loubert.

« Le blitz de négociation des 12 et 13 août a porté ses fruits et l'employeur n'a pas eu d'autre choix que de reconnaître la valeur du travail de ses employés. Les gains de l'Hôtel W atteignent donc ceux des établissements de la dernière ronde de négociation coordonnée de l'hôtellerie, c'est une victoire collective », ajoute Serge Monette, président de la Fédération du commerce-CSN.

« Si le personnel du W a pu obtenir ces gains, c'est grâce à l'usage historique de leur droit de grève. La solidarité paie ! Dans une industrie en pleine croissance, il n'y a pas de raison pour que les salarié-es n'obtiennent pas leur part des profits générés par leur travail », rappelle Bertrand Guibord, président du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN.

À propos

La Fédération du commerce-CSN compte plus de 325 syndicats affiliés représentant 30 000 membres œuvrant dans le domaine privé.

Le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN rassemble tous les syndicats de la CSN de la région du Montréal métropolitain, de Laval, du Nunavik et d'Eeyou Istchee Baie-James. Il compte près de 400 syndicats représentant plus de 110 000 membres œuvrant dans tous les secteurs d'activités.

Fondée en 1921, la CSN est la première grande centrale syndicale québécoise. Composée de plus de 1600 syndicats, elle défend près de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis dans 8 fédérations ainsi que dans 13 conseils centraux régionaux, principalement sur le territoire du Québec.

