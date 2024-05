Grève au Collège Regina Assumpta : laisser pourrir le conflit est irresponsable

MONTRÉAL, le 17 mai 2024 /CNW/ - Le Collège Regina Assumpta mériterait de retourner à la source de sa devise : Connais - Rayonne - Aime. En laissant s'éterniser le conflit qui oblige les profs à multiplier les jours de grève depuis l'automne, la direction fait preuve d'une méconnaissance de leur détermination, témoigne d'un certain mépris à leur endroit et risque de nuire durablement à la réputation de l'établissement.

« L'entêtement de la direction provoque frustration et amertume chez le corps enseignant alors que ses demandes sont non seulement légitimes, mais acceptées aisément par d'autres, comme au Collège de Sainte-Anne-de-La-Pocatière ou au Collège Villa Maria, par exemple. Pour le bien de l'enseignement dispensé aux élèves, nous voulons 1) encadrer l'enseignement à distance et 2) nous assurer que les changements technologiques ne seront pas imposés sans entente avec le syndicat », martèle Patrick Lupien, président du Syndicat des enseignantes et enseignants du Collège Regina Assumpta (SEECRA-CSN).

« Alors que la science confirme de plus en plus les limites, voire la régression que peut parfois provoquer la technologie dans les classes, sur cet enjeu, pourquoi le Collège refuse-t-il toute entente au préalable avec celles et ceux qui ont l'expertise en pédagogie, c'est-à-dire les profs », se questionne Caroline Quesnel, présidente de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN).

Justement, des dizaines de profs du Collège Mont-Saint-Louis, faisant partie eux aussi de la négociation coordonnée de l'enseignement privé, sont venus sur place appuyer leurs collègues grévistes de Regina Assumpta dans leurs revendications.

Troisième mandat de grève

Rappelons que les enseignant•es du Collège ont fortement voté au début mai en faveur d'un troisième mandat de grève de cinq jours, dont le premier 24 heures est exercé aujourd'hui.

Chronologie :

19 septembre 2023 : 1 er vote de trois jours de grève à 97 %

1 vote de trois jours de grève à 97 % 24 octobre 2023 : 2 e vote de cinq jours de grève à 94 %

: 2 vote de cinq jours de grève à 94 % 15 février 2024 : rejet massif de la proposition patronale

: rejet massif de la proposition patronale 3 mai 2024 : 3e vote de cinq jours de grève à 97 %

« Pourquoi pensez-vous que la mobilisation des membres ne faiblit pas ? C'est une détermination symptomatique de profs ayant à cœur la protection de la relation pédagogique avec la population étudiante. Mais la direction refuse de bonifier ses offres, déjà rejetées », déplore Nathalie Arguin, secrétaire générale de la CSN.

« Malgré les avis partagés à l'avance, ce sont malheureusement les élèves ainsi que leurs parents qui font les frais du manque de leadership de la direction, alors que les questions monétaires ne sont nullement en jeu. À l'approche de la fin de l'année scolaire, il est temps que cesse ce bras de fer avec une direction sans arguments pédagogiques, » conclut Bertrand Guibord, secrétaire général du Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN), qui promet la solidarité des autres syndicats du mouvement CSN.

La convention collective du Syndicat des enseignantes et enseignants du Collège Regina Assumpta est échue depuis le 30 juin 2022.

À propos

Fondée en 1969, la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) regroupe quelque 35 000 membres œuvrant à tous les niveaux en éducation, de la maternelle à l'université, dans 45 établissements privés, 46 cégeps et 12 universités.

Fondée en 1921, la CSN est la première grande centrale syndicale québécoise et elle compte 325 000 membres, dont près de 80 000 dans le secteur de l'éducation et de l'enseignement supérieur.

Le Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN) regroupe plus de 100 000 membres issus de tous les secteurs d'activité, répartis au sein de quelque 400 syndicats à Montréal, à Laval, à Eeyou Istchee Baie James et au Nunavik.

