Grève à Princeville - Les travailleuses et les travailleurs manifestent au siège social d'Olymel

SAINT-HYACINTHE, QC, le 13 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Ce matin, les travailleuses et travailleurs en grève d'Olymel Princeville ont manifesté devant le siège social de leur employeur.

« Ce matin, nous portons un message clair aux hauts dirigeants d'Olymel : depuis 2005, nous vivons avec moins d'argent dans nos poches et c'est l'entreprise que vous dirigez qui encaisse des millions grâce à nous. Cette baisse de 5,40 $ a plombé nos finances familiales et personnelles depuis près de 15 ans et sans cette correction salariale que nous revendiquons, rien ne se règlera, de souligner Steve Houle, président du Syndicat des employé-es d'Olymel Princeville-CSN. De plus, les problèmes d'attraction et de rétention de main-d'œuvre que nous vivons à Princeville peuvent se régler rapidement si l'employeur met l'effort qu'il faut, une logique qu'il a accepté et appliqué ailleurs dans son réseau d'usines. Nous attendons donc une offre à la hauteur de ce que nous n'avons pas gagné durant toutes ces années ».

« Nous appuyons sans réserve les revendications des salarié-es d'Olymel Princeville. Nous l'avons déjà dit : la prospérité actuelle d'Olymel s'est bâtie sur le dos des travailleuses et des travailleurs qui se pointent au travail chaque jour pour faire rouler leur usine. Les bons salaires qui augmentent équitablement à chaque année et qui suivent la hausse générale des prix, ce n'est pas juste pour les hauts dirigeants d'Olymel et de la Coop fédérée qui possède Olymel », de déclarer Alexandre Giguère, vice-président de la Fédération du commerce-CSN.

« Olymel roule sa bosse en Montérégie depuis longtemps. Nous avons vu passer des négociations difficiles, des fermetures sauvages, des conflits interminables et plusieurs décisions d'affaires froides qui ont eu des conséquences désastreuses sur les travailleuses, sur les travailleurs et leurs familles. Pour nous, il serait temps qu'on puisse entrevoir la haute direction d'Olymel autrement qu'au travers des luttes qui ternissent leur image et qui montrent un visage de mauvais citoyen corporatif », de conclure Annette Herbeuval, présidente du Conseil central de la Montérégie (CCM-CSN).

Le Syndicat des employé-es d'Olymel Princeville-CSN regroupe 350 membres affiliés à la Fédération du commerce (FC-CSN) qui compte quelque 28 000 membres regroupés dans plus de 330 syndicats présents dans les secteurs du commerce de détail, de gros et de services divers, de l'agroalimentaire, des finances et du tourisme. Ils sont également affiliés au Conseil central du Cœur du Québec-CSN qui regroupe près de 17 000 membres réunis au sein de 130 syndicats de tous les secteurs d'activité. Le Conseil central de la Montérégie (CCM-CSN) rassemble environ 31 000 membres, issus des secteurs privé et public, sur une base régionale.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle est composée de près de 2000 syndicats. Elle regroupe plus de 300 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations, ainsi que sur une base régionale dans treize conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

