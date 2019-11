Grève à Olymel Princeville - Manifestation à la Coopérative fédérée

MONTRÉAL, le 27 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Ce midi, les travailleuses et travailleurs en grève d'Olymel Princeville ont manifesté à Montréal, devant le siège social de la Coopérative fédérée qui possède Olymel.

« Encore une fois ce midi, nous portons un message clair à la haute direction de la Coopérative fédérée. Depuis 2005, derrière les excédents de la coop, il y a une part de nos salaires qui ont été amputés de 5,40 $ l'heure d'un coup, comme si nous avions les moyens depuis 15 ans, de vivre avec moins d'argent dans nos poches et de financer les excédents d'une entreprise dont la mission, rappelons-le, n'est pas d'engranger des profits, de souligner Steve Houle, président du Syndicat des employé-es d'Olymel Princeville-CSN. Nous vivons des problèmes d'attraction et de rétention de main-d'œuvre à Princeville et l'employeur sait très bien comment les régler rapidement. C'est d'ailleurs ce qu'il a accepté dans d'autres usines alors nous attendons une offre qui corrigera enfin nos salaires ».

« En 2018, la Coop fédérée a enregistré des revenus records de 6,5 milliards de dollars qui, au final, se sont traduits par un excédent avant ristournes et impôts de 210,7 millions de dollars. À hauteur de 3,44 milliards de dollars, les ventes d'Olymel contribuent à plus de la moitié du chiffre d'affaires de la coopérative, ce qui démontre l'importance de cet employeur au Québec, de préciser Jacques Létourneau, président de la CSN. Or, ces dernières semaines, la haute direction d'Olymel ne démontre pas le respect qu'elle devrait avoir envers celles et ceux qui contribuent plus que quiconque, tous les jours, au succès de la Coop fédérée ».

« Avec la récente réouverture du marché chinois au porc canadien, la Coopérative fédérée sait très bien qu'Olymel peut faire des affaires d'or. Le prix du porc est bas et selon les perspectives actuelles, la demande poursuivra la croissance qu'elle connaissait avant la fermeture de marché chinois. En plus des 300 millions qui viennent tout juste d'être placés dans la Coop, ces dernières années, ce sont plus de 500 millions de dollars qui ont été investis dans la modernisation de ses équipements, de ses installations et dans des acquisitions, de rappeler David Bergeron-Cyr, président de la Fédération du commerce-CSN. Or, la Coop fédérée doit également investir dans ce qu'elle a de plus précieux, et je parle bien sûr de ses travailleuses et ses travailleurs qui sont à la base du succès de l'entreprise ».

« La Coopérative fédérée devrait impérativement rappeler Olymel à l'ordre dans cette négociation. Au fil des ans, nous avons connu Olymel dans des négociations difficiles, nous avons vécu des fermetures sauvages et des conflits interminables. Ces actions sont très loin du comportement exemplaire dont se vante la Coop fédérée sur son site web. Derrière des décisions purement comptables, il y a des travailleuses, des travailleurs et leurs familles qui vivent avec les conséquences désastreuses de ces actes. Nous attendons donc des actions concrètes de la haute direction de la Coop afin de corriger cette attitude de mauvais citoyen corporatif », de conclure Dominique Daigneault, présidente du Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN).

Le Syndicat des employé-es d'Olymel Princeville-CSN regroupe 350 membres affiliés à la Fédération du commerce (FC-CSN), qui compte quelque 28 000 membres regroupés dans plus de 330 syndicats présents dans les secteurs du commerce de détail, de gros et de services divers, de l'agroalimentaire, des finances et du tourisme. Ils sont également affiliés au Conseil central du Cœur du Québec-CSN qui regroupe près de 17 000 membres réunis au sein de 130 syndicats de tous les secteurs d'activité. Le Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN) regroupe plus de 100 000 membres des secteurs public et privé, répartis au sein de près de 400 syndicats à Montréal, à Laval et dans le Grand Nord du Québec.

Fondée en 1921, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Composée de près de 1500 syndicats, elle regroupe plus de 300 000 travailleuses et travailleurs œuvrant dans quelque 4500 lieux de travail, réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations, ainsi que sur une base régionale dans treize conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

SOURCE CSN

Renseignements: Martin Petit, Conseiller aux communications, CSN, 514 894-1326, martin.petit@csn.qc.ca

Related Links

https://www.csn.qc.ca/