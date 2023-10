OTTAWA, ON, le 27 oct. 2023 /CNW/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) se réjouit de la reprise des négociations entre le syndicat et la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent aujourd'hui à Toronto, à la suite de l'appel à la médiation du gouvernement fédéral.

La FCEI souhaite que les discussions d'aujourd'hui puissent mettre fin à cette grève coûteuse qui dure depuis maintenant six jours.

Selon les résultats d'un nouveau sondage, la majorité des propriétaires de PME (81 %) veulent que le gouvernement fédéral mette fin à la grève immédiatement. De plus, 38 % d'entre eux ont déclaré que la grève a nui ou nuira à leurs activités. Les secteurs de l'agriculture, du commerce de gros et de la fabrication sont les plus touchés.

Les PME du pays ont besoin de stabilité en matière d'approvisionnement. Plus la grève sera longue, plus l'impact sera grave pour les entrepreneurs, leurs employés, leurs clients, leurs partenaires d'affaires et leurs fournisseurs.

Si les parties n'arrivent pas à conclure un accord de principe aujourd'hui pour mettre fin à la grève d'ici 24 heures, la FCEI demande au gouvernement fédéral d'adopter immédiatement une loi spéciale de retour au travail. Ottawa doit résoudre la situation aussi vite que possible pour minimiser son impact et éviter que la grève s'éternise comme ce fut le cas lors du conflit de travail dans les ports en C.-B. plus tôt cette année.

- Jasmin Guénette, vice-président aux Affaires nationales, FCEI

Méthodologie :

Résultats préliminaires du Sondage éclair sur la grève à la Voie maritime du Saint-Laurent. Les données, recueillies le 26 octobre 2023, s'appuient sur 845 réponses de membres FCEI propriétaires de PME canadiennes de tous les secteurs d'activité et de toutes les régions du pays. À titre de comparaison, pour un échantillon probabiliste ayant un nombre égal de répondants, la marge d'erreur serait tout au plus de plus ou moins 3,4 %, 19 fois sur 20.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 97 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

