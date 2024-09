ÉCLAIRAGE HYBRIDE ET SPECTRE PERSONNALISÉ STIMULENT L'INNOVATION

MONTRÉAL, le 30 sept. 2024 /CNW/ - Sollum Technologies est fière d'annoncer que Greentone , un important producteur de cannabis situé à Bécancour, au Québec, a choisi les capacités avancées de l'éclairage dynamique DEL de Sollum® pour optimiser sa production. Conformément aux objectifs de Greentone, l'équipe de Sollum a mis au point une installation d'éclairage hybride 50/50 sur mesure, combinant des luminaires DEL de Sollum à la fine pointe de la technologie avec une technologie HPS. Cette collaboration marque une étape importante dans le portefeuille croissant de producteurs de cannabis de Sollum, soulignant sa capacité à offrir des solutions d'éclairage dynamique sur mesure.

Connue pour ses pratiques de culture innovantes, Greentone est également reconnue pour son engagement à produire du cannabis de haute qualité. Les techniques de pointe de l'entreprise garantissent une croissance et une qualité optimales de ses produits. En choisissant de travailler avec Sollum Technologies, Greentone vise à tirer parti des avantages des technologies DEL et HPS afin d'optimiser l'efficacité énergétique et l'intensité de la lumière.

« Chez Greentone, nous nous engageons à l'excellence dans tous les aspects de la culture du cannabis, » a déclaré Timothée Gauthier , président et chef de la direction de Greentone. « Sollum Technologies nous a impressionnés par sa technologie de pointe et son approche professionnelle dans l'élaboration d'un plan d'éclairage sur mesure qui répond à nos besoins. Nous sommes ravis de nous associer à une entreprise locale, reconnue comme chef de file dans l'éclairage dynamique DEL, et qui de plus partage nos valeurs et soutient l'innovation locale. »

Kassim Tremblay , vice-président des opérations commerciales mondiales de Sollum Technologies, a exprimé son enthousiasme à propos de ce partenariat : « Nous sommes ravis d'accueillir Greentone comme nouveau client. Leur engagement en faveur de la qualité et l'innovation résonne fortement avec nos valeurs. Cette installation, associée à notre solution de spectre personnalisé, démontre la flexibilité et l'adaptabilité de notre solution à répondre aux besoins spécifiques des producteurs de cannabis. »

Cette collaboration représente une étape importante pour Sollum, l'industrie du cannabis reconnaissant l'expertise et l'engagement de Sollum à fournir la solution la plus avancée et un soutien de premier ordre à ses clients.

À propos de Sollum Technologies

Sollum Technologies propose la seule solution d'éclairage DEL 100 % dynamique qui module le spectre complet de la lumière naturelle du Soleil afin d'éclairer des environnements fermés tels que des serres, des centres de recherche et des laboratoires. La solution clé en main primée de Sollum® se compose de luminaires alimentés par l'internet des objets et l'IA, qui sont contrôlés par la plateforme infonuagique le Soleil à votre ServiceMC exclusive à Sollum. La solution unique de Sollum est une technologie propre entièrement évolutive qui s'adapte aux besoins d'affaires ainsi que la gestion de l'éclairage multizone, chaque zone bénéficiant de la gradation automatique d'un nombre illimité de recettes de lumière. C'est pourquoi notre solution offre une valeur inégalée sur le plan des économies d'énergie et, en plus pour les serriculteurs, une productivité accrue et une qualité supérieure des produits.

Fondée en 2015, l'entreprise a son siège social à Montréal (Québec, Canada), où sont concentrées ses activités de conception, de développement et de fabrication et possède un bureau de représentation à Leamington (Ontario, Canada). Pour plus d'informations, rendez-vous sur sollum.tech.

