GreenShield Santé obtient l'accréditation internationale du COA, une reconnaissance de son leadership dans le domaine des soins intégrés et essentiellement numériques

Cette reconnaissance indépendante valide le modèle intégré et essentiellement numérique de GreenShield Santé et renforce son leadership dans la prestation de services de santé connectés et évolutifs grâce à son modèle distinctif de fournisseur-payeur.

TORONTO, le 5 août 2026 /CNW/ -- GreenShield, la seule entreprise nationale sans but lucratif du Canada spécialisée dans l'assurance et les soins de santé, a annoncé aujourd'hui que GreenShield Santé a obtenu l'accréditation du Council on Accreditation (COA), un organisme d'accréditation international et un service de Social Current.

Cette accréditation constitue une validation indépendante du modèle de soins intégré et essentiellement numérique de GreenShield Santé, ainsi que des fondements cliniques, opérationnels et de gouvernance qui le sous-tendent. Cette distinction vient également renforcer l'approche unique de fournisseur-payeur de GreenShield, qui réunit assurance, soins et données sur la santé pour offrir une expérience de santé plus harmonisée et améliorer les résultats de santé pour les Canadiens et Canadiennes.

« Cette accréditation témoigne de la puissance du modèle que nous avons mis en place, a déclaré Zahid Salman, président et chef de la direction de GreenShield. Notre modèle de fournisseur-payeur combine assurance, soins et données sur la santé afin d'offrir aux Canadiens et Canadiennes une expérience plus cohérente. L'obtention d'une accréditation conforme à des normes internationalement reconnues renforce la solidité de notre modèle et notre capacité à fournir des soins coordonnés et de haute qualité à grande échelle, dans la poursuite de notre mission, qui est de promouvoir Une meilleure santé pour tous. »

Nous avons obtenu cette accréditation grâce au programme d'aide aux employés (PAE) de GreenShield Santé, la première solution de PAE essentiellement numérique au Canada à obtenir l'accréditation du COA dès son premier cycle d'évaluation. L'évaluation portait également sur les cadres de qualité, les pratiques de gestion des risques, les structures de gouvernance et les capacités opérationnelles qui sous-tendent la prestation des soins au sein de GreenShield Santé. Cette évaluation plus globale reflète la nature intégrée du modèle de GreenShield Santé ainsi que les capacités organisationnelles nécessaires pour fournir des soins coordonnés à grande échelle.

Dans un contexte où la demande pour des services de santé plus connectés, responsables et axés sur le numérique est en forte croissance, cette accréditation valide de façon indépendante la capacité de GreenShield Santé à offrir des soins de haute qualité, évolutifs et accessibles. Elle renforce également sa position comme partenaire de confiance auprès des clients, des partenaires et des gouvernements tout au long du continuum des soins.

« Cette accréditation témoigne des années d'investissement consacrées à la mise en place d'une plateforme de services de santé évolutive et intégrée, a déclaré Mark Rolnick, premier vice-président de GreenShield. Ce processus d'évaluation rigoureux permet de valider de manière indépendante la qualité, la gouvernance et les fondements opérationnels qui sous-tendent notre modèle de soins. À mesure que GreenShield Santé poursuit sa croissance et son évolution, cette reconnaissance consolide notre capacité à offrir des soins de qualité supérieure, uniformes et évolutifs. Elle renforce également la confiance des clients, des partenaires et des gouvernements dans le choix d'un partenaire de confiance en matière de services de santé. »

Voici comment GreenShield se distingue

Bien qu'elle ait été décernée à GreenShield Santé, cette accréditation témoigne des capacités globales de GreenShield à faire avancer sa mission : Une meilleure santé pour tous. Ensemble, ces forces permettent à GreenShield d'offrir aux Canadiennes et Canadiens une expérience distinctive en matière de soins de santé et d'assurance grâce à :

Un modèle intégré qui combine assurance et soins de santé -- Le modèle unique de fournisseur-payeur réunit l'administration des régimes d'assurance collective et la prestation des soins de santé au sein d'un écosystème unique et interconnecté : GreenShield+. En intégrant l'assurance, la gestion des réclamations et les services, notamment en matière de santé mentale, de pharmacie, de télémédecine et de gestion des maladies chroniques, GreenShield contribue à simplifier le parcours de soins tout en offrant un accompagnement mieux coordonné tout au long de ce parcours.

Le modèle unique de fournisseur-payeur réunit l'administration des régimes d'assurance collective et la prestation des soins de santé au sein d'un écosystème unique et interconnecté : GreenShield+. En intégrant l'assurance, la gestion des réclamations et les services, notamment en matière de santé mentale, de pharmacie, de télémédecine et de gestion des maladies chroniques, GreenShield contribue à simplifier le parcours de soins tout en offrant un accompagnement mieux coordonné tout au long de ce parcours. Une plateforme évolutive conçue pour garantir qualité et transparence -- L'évaluation d'accréditation a permis de constater que GreenShield Santé a renforcé sa capacité à fournir des soins cohérents et de haute qualité grâce à un modèle coordonné à l'échelle de l'entreprise. Les normes rigoureuses appliquées dans le cadre du processus d'accréditation renforcent encore davantage la surveillance, la responsabilité, l'assurance qualité et l'amélioration continue dans l'ensemble de l'entreprise.

Cette réussite marque une nouvelle étape dans l'évolution de GreenShield Santé en tant qu'entreprise de services de santé intégrés essentiellement numériques. Elle apporte une validation indépendante de la qualité, de la gouvernance et des fondements opérationnels qui sous-tendent le modèle de fournisseur-payeur de GreenShield. Dans un contexte où les employeurs, les gouvernements et les systèmes de santé privilégient de plus en plus des approches de soins intégrées et responsables, GreenShield demeure résolue à améliorer les résultats en santé grâce à une offre intégrée d'assurance, de soins et de services de santé. En tant qu'entreprise à vocation sociale sans but lucratif, GreenShield considère la qualité, la responsabilité et l'innovation non pas comme des fins en soi, mais comme des outils permettant d'élargir l'accès aux soins et de faire progresser sa mission : Une meilleure santé pour tous.

À propos de GreenShield

Seule entreprise sans but lucratif de services d'assurance et de soins de santé à l'échelle du Canada, GreenShield croit que l'accès aux soins de santé est un droit, et non un privilège. Nous sommes déterminés à améliorer les résultats en santé, à contribuer au changement systémique et à bâtir un avenir où chaque Canadien et chaque Canadienne peuvent atteindre leur plein potentiel en matière de santé et de bien-être.

Nous proposons une toute nouvelle expérience de l'assurance et des soins de santé en regroupant ces services en un seul endroit. Et c'est grâce à notre modèle unique de fournisseur-payeur : « fournisseur » parce que nous offrons divers services de soins de santé, notamment en santé mentale, en pharmacie, en prise en charge des maladies chroniques et en télémédecine, et « payeur » parce que nous offrons des services d'assurance, d'administration des régimes et de traitement des réclamations.

Sans but lucratif, donc sans actionnaires, nous sommes en mesure de donner la priorité au réinvestissement de nos excédents pour soutenir directement les communautés mal desservies. Grâce à GreenShield Communautaire, nous avons eu une incidence positive sur la santé et le bien-être de plus d'un million de Canadiens et Canadiennes entre 2020 et 2025.

Ce qui nous motive aujourd'hui, c'est l'engagement d'avoir un impact mesurable sur trois millions de personnes supplémentaires au Canada d'ici 2030 -- dans les domaines de la santé mentale, des médicaments essentiels et de la prise en charge des maladies chroniques -- grâce à des initiatives évolutives qui apportent des changements significatifs dans le cadre de notre mission, qui est, rappelons-le, de promouvoir Une meilleure santé pour tousMC.

GreenShield est fière d'avoir reçu à plusieurs reprises le prix Canada's Most Admired Corporate CulturesMC, d'avoir obtenu la certification d'Entreprise généreuse d'Imagine Canada et d'avoir vu son nom inscrit sur la prestigieuse liste « Change the World » de Fortune -- ce qui témoigne de notre engagement soutenu à l'égard de l'innovation et de l'impact axés sur les objectifs.

À propos de Social Current

Social Current est le partenaire de référence et le principal fournisseur de solutions pour un réseau diversifié de plus de 1 800 organismes de services sociaux et d'aide à la personne. En collaboration avec ce réseau, nous mobilisons le pouvoir du secteur social afin de favoriser les changements systémiques à grande échelle nécessaires à la réalisation de notre vision d'une société équitable où chacun peut s'épanouir. Nous soutenons, renforçons et faisons rayonner le travail du secteur social dans cinq domaines clés et intégrés : les neurosciences et les approches tenant compte des traumatismes; l'accréditation du COA; le bien-être des enfants, des familles et des communautés; les affaires gouvernementales et la défense des intérêts; ainsi que le leadership et le développement organisationnel.

SOURCE GreenShield

Source : Sarah Mortimer, directrice, Communications, [email protected] | 647 221-9037