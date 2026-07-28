GreenShield poursuit l'expansion de son programme Santé hormonale de premier plan en réponse à une demande croissante et à un intérêt soutenu

GreenShield bonifie l'une des premières solutions de santé hormonale au Canada en augmentant l'accès à des soins intégrés et personnalisés pour la ménopause, l'andropause et d'autres enjeux liés à la santé hormonale.





Contrairement aux services de santé hormonale offerts de façon isolée, le modèle intégré de GreenShield réunit une expertise spécialisée, une couverture, des services de pharmacie, du soutien en santé mentale et de l'accompagnement personnalisé afin d'offrir un soutien complet à chaque étape du parcours de santé.

TORONTO, le 28 juill. 2026 /CNW/ -- La santé hormonale constitue un enjeu majeur pour le système de santé et les employeurs. Près de 40 % des femmes ignorent où obtenir les soins dont elles ont besoin, et seulement 13 % des employeurs disposent de programmes de soins adéquats pour soutenir leur personnel. Si les femmes en période de ménopause continuent de se heurter à certaines des inégalités les plus marquantes en matière d'accès aux soins, les problèmes de santé hormonale touchent également les hommes, qui bénéficient souvent d'une prise de conscience et d'un soutien limités. Afin de combler ces lacunes persistantes, GreenShield, seule organisation nationale sans but lucratif d'assurance et de soins de santé au Canada bonifie son Programme personnalisé de santé hormonale, reconnu comme l'un des meilleurs de l'industrie, pour permettre à davantage de Canadiens et Canadiennes d'avoir accès à des soins intégrés fondés sur des données probantes.

GreenShield a été l'une des premières organisations du secteur canadien de la santé et de l'assurance à lancer une solution dédiée à la santé hormonale, et elle est la première à proposer une couverture et des soins intégrés au sein d'un écosystème unique. Depuis son lancement, le programme connaît une croissance soutenue du nombre de personnes participantes et suscite un intérêt grandissant auprès des preneurs de contrat souhaitant offrir des soins davantage personnalisés, préventifs et coordonnés. Si l'accompagnement holisitique en santé hormonale constitue un volet important du programme, la véritable valeur réside dans la capacité de GreenShield à fédérer cette expertise au sein d'un écosystème intégré, GreenShield+™.

La santé hormonale englobe un large éventail de changements hormonaux liés aux différentes étapes de la vie et à l'âge, qui peuvent avoir une incidence sur la santé physique, le bien-être mental et le fonctionnement au quotidien. Le programme de GreenShield accompagne les personnes en période de périménopause, de ménopause, de postménopause, d'andropause ou confrontées à d'autres problèmes de santé d'origine hormonale, contribuant ainsi à répondre à un besoin de soins qui a longtemps été sous-estimé et négligé.

« La santé hormonale a longtemps été négligée, malgré son incidence significative sur l'état de santé des personnes, leur bien-être et leur participation au marché du travail », a déclaré Zahid Salman, président et chef de la direction de GreenShield. « GreenShield a très tôt identifié ce besoin et a lancé l'une des premières solutions en santé hormonale dans le secteur canadien de l'assurance et des soins de santé. Depuis lors, nous avons constaté un engagement fort de la part des personnes adhérentes et un intérêt croissant de la part des employeurs à la recherche d'un accompagnement plus personnalisé et mieux coordonné. « Ces enseignements nous aident à faire évoluer notre approche, à élargir l'accès aux soins et à améliorer les résultats grâce à notre écosystème intégré d'assurance et de soins de santé. »

Les conclusions tirées du dernier Rapport sur les résultats en santé de GreenShield, associées aux données sur l'utilisation des programmes et aux retours d'expérience des personnes adhérentes, des clients et des équipes de soins, mettent en évidence des lacunes persistantes dans les soins liés à la santé hormonale et la nécessité d'un accompagnement mieux coordonné. Les transitions hormonales peuvent entraîner de l'absentéisme, une diminution de la productivité et des répercussions sur le cheminement de carrière. Grâce à un soutien accessible et intégré en santé hormonale, GreenShield permet aux preneurs de contrat de s'attaquer à une cause souvent méconnue des perturbations au sein de la main-d'œuvre.

En réponse à cela, GreenShield a élargi son programme personnalisé de santé hormonale en intégrant l'expertise clinique de Coral, une plateforme dédiée à la santé hormonale fondée au Québec, au sein de l'écosystème GreenShield+. Ce programme offre à ses personnes adhérentes un accès fluide aux soins, à la couverture et à l'accompagnement grâce à une expérience unique et intégrée.

« Trop de femmes passent des années à chercher des réponses alors que leurs symptômes affectent leur santé, leur confiance en elles et leur carrière », a déclaré Anna Chif, cofondatrice de Coral. « La santé hormonale a été trop longtemps négligée, malgré son incidence considérable sur la santé, la vie professionnelle et la qualité de vie. Nous sommes fiers de soutenir l'ambition de GreenShield d'élargir l'accès aux soins grâce à un programme qui permet d'obtenir de réels résultats en santé. »

Ce qui distingue le programme personnalisé de santé hormonale de GreenShield, ce n'est pas l'accès à un simple service lié à la santé hormonale. Il s'agit de la capacité à associer l'expertise en matière de santé hormonale, au sein de GreenShield+™, à des protections d'assurance, à des services pharmaceutiques, à un accompagnement en santé mentale, à la télémédecine, à l'orientation vers les soins et à l'accompagnement en matière de santé, le tout au sein d'une expérience intégrée.

Grâce à GreenShield+™, les personnes adhérentes peuvent accéder à des soins de santé, à leur régime d'assurance et à du soutien, selon l'évolution de leurs besoins, pour un parcours de santé plus fluide, intégré et coordonné. Grâce à cette approche intégrée, les personnes adhérentes bénéficient d'interventions plus précoces, d'un accompagnement plus personnalisé et de meilleurs résultats en santé que ceux qu'offrent des solutions indépendantes déployées de façon isolée.

Cette évolution témoigne également de l'engagement plus large de GreenShield en faveur de la santé des femmes et de la réduction des inégalités majeures en matière d'accès aux soins. Dans le cadre de son écosystème intégré d'assurance et de soins de santé, GreenShield continue d'investir dans des solutions innovantes qui répondent aux besoins en constante évolution de ses personnes adhérentes, tout en améliorant l'accès à un accompagnement personnalisé et fondé sur des données scientifiques à chaque étape de la vie.

À propos de GreenShield

Seule entreprise sans but lucratif de services d'assurance et de soins de santé à l'échelle du Canada, GreenShield croit que l'accès aux soins de santé est un droit, et non un privilège. Nous sommes déterminés à améliorer les résultats en santé, à contribuer au changement systémique et à bâtir un avenir où chaque Canadien et chaque Canadienne peuvent atteindre tout leur potentiel en matière de santé et de bien-être.

Nous proposons une toute nouvelle expérience de l'assurance et des soins de santé en regroupant ces services en un seul endroit. Et c'est grâce à notre modèle unique de fournisseur-payeur : « fournisseur » parce que nous offrons divers services de soins de santé, notamment en santé mentale, en pharmacie, en prise en charge des maladies chroniques et en télémédecine, et « payeur » parce que nous offrons des services d'assurance, d'administration des régimes et de traitement des réclamations.

Sans but lucratif, donc sans actionnaires, nous sommes en mesure de donner la priorité au réinvestissement de nos excédents pour soutenir directement les communautés mal desservies. Grâce à GreenShield Communautaire, nous avons eu une incidence positive sur la santé et le bien-être de plus d'un million de Canadiens et Canadiennes entre 2020 et 2025.

Ce qui nous motive aujourd'hui, c'est l'engagement d'avoir un impact mesurable sur trois millions de personnes supplémentaires au Canada d'ici 2030 -- dans les domaines de la santé mentale, des médicaments essentiels et de la prise en charge des maladies chroniques -- grâce à des initiatives évolutives qui apportent des changements significatifs dans le cadre de notre mission, qui est, rappelons-le, de promouvoir Une meilleure santé pour tousMC.

GreenShield est fière d'avoir reçu à plusieurs reprises le prix Canada's Most Admired Corporate CulturesMC, d'avoir obtenu la certification d'Entreprise généreuse d'Imagine Canada et d'avoir vu son nom inscrit sur la prestigieuse liste « Change the World » de Fortune -- ce qui témoigne de notre engagement soutenu à l'égard de l'innovation et de l'impact axés sur les objectifs.

À propos de Coral

Coral est une plateforme canadienne de santé en ligne de premier plan, dédiée aux femmes en période de périménopause et de ménopause, ainsi qu'à la santé féminine en général. En associant expertise médicale, technologies de pointe et accompagnement en santé, Coral propose un parcours personnalisé et fondé sur des données scientifiques pour la prise en charge des symptômes de la ménopause, la perte de poids et le maintien d'une bonne santé tout au long de la vie. Coral s'est donné pour mission d'aider les femmes à mener une vie aussi saine que possible, tant pendant leurs meilleures années que par la suite. Rendez-vous sur coral.ca.

SOURCE GreenShield

Source : Sarah Mortimer, directrice, Communications, [email protected], 647 221-9037