Nouveau rapport de GreenShield: les employeurs réalisent des retombées en investissant dans le soutien à la santé des femmes

Les employeurs obtiennent un rendement de 2 $ pour chaque dollar investi dans les services intégrés destinés aux femmes

TORONTO, le 21 juill. 2026 /CNW/ -- Un nouveau rapport de GreenShield révèle que les employeurs obtiennent un rendement de 2 $ pour chaque dollar investi dans des services intégrés de soutien en santé mentale destinés aux femmes, et ce, en moins de deux ans. Ces résultats démontrent qu'une approche intégrée des soins peut améliorer les résultats en santé tout en générant une valeur ajoutée mesurable pour les entreprises.

Malgré leur présence grandissante sur le marché du travail au Canada, les femmes continuent d'assumer une grande partie des responsabilités familiales, et leurs besoins en santé ne sont pas toujours satisfaits. Les employeurs en ressentent davantage les effets, qui se traduisent par une baisse de la productivité et de la mobilisation, et une hausse des coûts liés à l'invalidité.

Au cours de leur vie, les femmes ont des besoins en santé qui s'entrecroisent dans des domaines tels que la santé mentale, la santé hormonale, les maladies chroniques, les responsabilités familiales et le vieillissement, et les modèles d'assurance traditionnels les laissent souvent naviguer entre des systèmes fragmentés et des services déconnectés. Le dernier rapport de GreenShield, Faire progresser la santé des femmes grâce à un écosystème intégré de soins de santé, démontre qu'une intégration des services d'assurance et de soins de santé dans un parcours unique permet aux femmes d'obtenir du soutien plus rapidement, de demeurer engagées plus longtemps et d'obtenir de meilleurs résultats au fil du temps.

S'appuyant sur les témoignages dans GreenShield+ MC, l'écosystème intégré de soins de santé et d'assurance de GreenShield, le rapport illustre comment un accès intégré aux services de santé mentale, à la télémédecine, aux soins pharmaceutiques, au soutien en santé hormonale, aux services de mieux-être et aux régimes d'assurance peut améliorer à la fois la santé du personnel et la valeur pour les employeurs.

« Chez les femmes, les besoins en santé sont complexes, en constante évolution et souvent non comblés par les systèmes d'assurance traditionnels », affirme Yan Wang, vice-président principal, Produits, expérience et résultats en santé à GreenShield. « Ce rapport démontre qu'une intégration des services d'assurance et de soins de santé permet aux employeurs de contribuer à l'amélioration de l'état de santé de leur personnel tout en gérant les coûts liés à leur régime d'assurance collective. »

Faits saillants du rapport :

Les besoins en santé des femmes évoluent tout au long de leur vie : les femmes sont 15 % plus susceptibles que les hommes de recourir à plusieurs services de santé, et leurs besoins évoluent selon les différentes étapes de la vie : des services de consultation et de télémédecine à un jeune âge jusqu'au soutien en santé hormonale et en santé mentale plus tard dans la vie.

les femmes sont 15 % plus susceptibles que les hommes de recourir à plusieurs services de santé, et leurs besoins évoluent selon les différentes étapes de la vie : des services de consultation et de télémédecine à un jeune âge jusqu'au soutien en santé hormonale et en santé mentale plus tard dans la vie. Un soutien personnalisé en santé mentale améliore les résultats : les femmes jumelées à un professionnel ou une professionnelle en santé mentale qui répond à leurs besoins affichent une amélioration de leur bien-être pouvant atteindre 72 % et un taux de satisfaction de 97 %, et celles qui utilisent la thérapie cognitivo-comportementale (TCC) en ligne constatent une réduction de 25 % de leur anxiété et de 30 % de leurs symptômes de dépression.

les femmes jumelées à un professionnel ou une professionnelle en santé mentale qui répond à leurs besoins affichent une amélioration de leur bien-être pouvant atteindre 72 % et un taux de satisfaction de 97 %, et celles qui utilisent la thérapie cognitivo-comportementale (TCC) en ligne constatent une réduction de 25 % de leur anxiété et de 30 % de leurs symptômes de dépression. Un accès pratique aux soins incite les femmes à obtenir du soutien plus tôt : les femmes sont 46 % plus susceptibles d'utiliser des services de télémédecine pendant la nuit, ce qui leur permet d'obtenir des soins plus rapidement lorsque les options traditionnelles ne sont pas accessibles. Chez les femmes titulaires d'une assurance, le taux d'utilisation des services pour les personnes à charge est de 51 %, contre 41 % chez les hommes détenant une assurance, ce qui fait ressortir le rôle central qu'elles jouent dans la coordination des soins pour les autres.

les femmes sont 46 % plus susceptibles d'utiliser des services de télémédecine pendant la nuit, ce qui leur permet d'obtenir des soins plus rapidement lorsque les options traditionnelles ne sont pas accessibles. Chez les femmes titulaires d'une assurance, le taux d'utilisation des services pour les personnes à charge est de 51 %, contre 41 % chez les hommes détenant une assurance, ce qui fait ressortir le rôle central qu'elles jouent dans la coordination des soins pour les autres. Les soins pharmaceutiques intégrés améliorent la gestion de la santé à long terme : les services pharmaceutiques intégrés sont directement liés à des taux d'observance plus élevés, ce qui contribue à une gestion constante des besoins en santé hormonale qui évoluent au fil du temps.

les services pharmaceutiques intégrés sont directement liés à des taux d'observance plus élevés, ce qui contribue à une gestion constante des besoins en santé hormonale qui évoluent au fil du temps. Les employeurs réalisent des retombées mesurables : les employeurs obtiennent un rendement de 2 $ pour chaque dollar investi dans des services intégrés de soutien en santé mentale destinés aux femmes, tout en affichant une croissance des coûts inférieure à celle des modèles fondés uniquement sur des services d'assurance.

« Les femmes doivent composer avec de nombreux besoins en santé interreliés tout en coordonnant les soins des autres, ce qui rend essentiels l'accès aux soins et la continuité des services », ajoute Yan Wang. « Lorsque les soins sont intégrés et faciles d'accès, les femmes dans le cadre de sa mission, qui est de promouvoir Une meilleure santé pour tousMC.

GreenShield s'est toujours engagée à faire progresser la santé des femmes au Canada, et depuis 2021, des initiatives phares comme celle pour la santé mentale des femmes ont permis à près de 200 000 femmes en quête d'équité d'accéder à des services de santé mentale gratuits et adaptés à leur culture.

Le présent rapport renforce notre stratégie globale sur la santé des femmes, qui préconise une approche intégrée et axée sur les différentes étapes de la vie permettant d'améliorer l'accès aux soins, les coûts et les résultats en santé des femmes au Canada.

Lisez la version complète du rapport sur les résultats en santé à https://grnshld.com/HO2026JulFr

À propos de GreenShield

Seule entreprise sans but lucratif de services d'assurance et de soins de santé à l'échelle du Canada, GreenShield croit que l'accès aux soins de santé est un droit, et non un privilège. Nous sommes déterminés à améliorer les résultats en santé, à contribuer au changement systémique et à bâtir un avenir où chaque Canadien et chaque Canadienne peuvent atteindre tout leur potentiel en matière de santé et de bien-être.

Nous proposons une toute nouvelle expérience de l'assurance et des soins de santé en regroupant ces services en un seul endroit. Et c'est grâce à notre modèle unique de fournisseur-payeur : « fournisseur » parce que nous offrons divers services de soins de santé, notamment en santé mentale, en pharmacie, en prise en charge des maladies chroniques et en télémédecine, et « payeur » parce que nous offrons des services d'assurance, d'administration des régimes et de traitement des réclamations.

Sans but lucratif, donc sans actionnaires, nous sommes en mesure de donner la priorité au réinvestissement de nos excédents pour soutenir directement les communautés mal desservies. Grâce à GreenShield Communautaire, nous avons eu une incidence positive sur la santé et le bien-être de plus d'un million de Canadiens et Canadiennes entre 2020 et 2025.

Ce qui nous motive aujourd'hui, c'est l'engagement d'avoir un impact mesurable sur trois millions de personnes supplémentaires au Canada d'ici 2030 - dans les domaines de la santé mentale, des médicaments essentiels et de la prise en charge des maladies chroniques - grâce à des initiatives évolutives qui apportent des changements significatifs dans le cadre de notre mission, qui est, rappelons-le, de promouvoir Une meilleure santé pour tousMC.

GreenShield est fière d'avoir reçu à plusieurs reprises le prix Canada's Most Admired Corporate CulturesMC, d'avoir obtenu la certification d'Entreprise généreuse d'Imagine Canada et d'avoir vu son nom inscrit sur la prestigieuse liste « Change the World » de Fortune - ce qui témoigne de notre engagement soutenu à l'égard de l'innovation et de l'impact axés sur les objectifs.

SOURCE GreenShield

Source: Sarah Mortimer, directrice, Communications, [email protected]| 647 221-9037