GreenShield remporte un Readers' Choice Award 2026 grâce à son approche intégrée en santé

Cette reconnaissance témoigne d'une évolution des attentes des employeurs envers des partenaires en santé et en assurance collective intégrés et guidés par une mission, capables de réunir l'assurance, les soins de santé, les résultats et l'impact social au sein d'une même approche

TORONTO, le 8 juill. 2026 /CNW/ - GreenShield, la seule organisation nationale sans but lucratif du Canada offrant des services d'assurance et de soins de santé, s'est vu décerner un prix dans le cadre des Readers' Choice Awards 2026 décernés par le Canadian HR Reporter. GreenShield est la seule organisation de services d'assurance et de soins de santé à avoir été sélectionnée, ce qui souligne son rôle de chef de file en tant que partenaire innovant et intégré dans le domaine de l'assurance collective et de la santé, et renforce la confiance croissante que les employeurs accordent aux modèles qui regroupent ces services au sein d'une même structure.

Les Readers' Choice Awards sont décernés par des spécialistes des ressources humaines, des gestionnaires et des leaders de l'industrie à des organisations qu'ils considèrent comme les partenaires les plus fiables pour les aider à répondre aux besoins changeants de leur personnel. Dans un contexte où les employeurs font face à une hausse des coûts, à des enjeux de plus en plus complexes et à une demande accrue pour de meilleurs résultats en santé, ces distinctions témoignent d'un virage marqué vers des partenaires offrant une approche intégrée et centrée sur les résultats en matière de santé en milieu de travail. Sans jury ni processus de sélection par un comité éditorial, ces prix reflètent la confiance que les spécialistes des ressources humaines accordent aux partenaires avec lesquels ils travaillent au quotidien.

« Cette distinction reflète une évolution plus générale des attentes des employeurs, a déclaré JP Girard, premier vice-président et leader de GreenShield Assurance. Les entreprises délaissent les programmes d'assurance collective fragmentés au profit de partenaires capables de proposer des approches plus cohérentes et axées sur les résultats en matière de santé en milieu de travail. À GreenShield, nous préparons l'avenir en intégrant l'assurance et les soins dans un modèle unifié qui améliore l'expérience des personnes tout en permettant aux employeurs de mieux gérer la complexité, les coûts et les résultats en santé. »

GreenShield a remporté ce prix en accompagnant les employeurs pour répondre à l'évolution des besoins de santé de leur personnel, grâce à un modèle novateur et distinctif qui intègre l'assurance et les soins de santé au sein d'une même solution. Jouant à la fois le rôle de fournisseur et de payeur, GreenShield propose des services d'assurance, d'administration de régimes collectifs et de traitement des réclamations, tout en offrant des services de santé mentale, de pharmacie, de télémédecine et de gestion des maladies chroniques. Cette approche réduit la fragmentation et permet aux utilisateurs de s'y retrouver plus facilement dans l'offre d'assurance et de soins grâce à GreenShield+, une plateforme numérique connectée qui regroupe tous les services.

Par exemple, grâce à GreenShield+, les personnes adhérentes peuvent bénéficier de services de santé mentale, de soins pharmaceutiques et de consultations en ligne au sein d'une expérience unique et intégrée, s'appuyant sur des données coordonnées et des parcours personnalisés, ce qui contribue à réduire les lacunes en matière de soins et à améliorer l'adhésion aux services de santé. Le récent Rapport sur les résultats en santé de GreenShield met en évidence l'impact de ses services intégrés de santé mentale :

Les personnes adhérentes ont pu consulter un professionnel ou une professionnelle en santé mentale en 13 heures seulement.

96 % des personnes adhérentes ont poursuivi leurs consultations avec la même personne à qui elles ont été jumelées en tout premier lieu.

Les personnes adhérentes qui ont pu consulter pour la première fois dans les sept jours ont enregistré une amélioration clinique de l'ordre de 25 %.

Chaque dollar investi dans les soins intégrés de santé mentale a généré un retour de 1,50 $ grâce à la baisse des réclamations liées à la santé mentale.

En 2025, GreenShield a intégré de nouvelles fonctionnalités à GreenShield+ afin de répondre à l'évolution des besoins en matière de santé. Ces améliorations intègrent l'assurance, la navigation dans les soins de santé et l'accompagnement personnalisé au sein d'une expérience fluide, notamment grâce au lancement du programme Santé hormonale de GreenShield, qui allie expertise clinique et accompagnement sur mesure à chaque étape de la vie des femmes. Pour les responsables des ressources humaines, cette approche intégrée apporte une réponse aux défis de longue date liés à la fragmentation des systèmes d'assurance collective. Grâce à un accès simplifié et à des analyses fondées sur les données, GreenShield permet aux entreprises de mieux soutenir leur personnel. En donnant aux employés et employées un accès à des soins préventifs et à des outils de gestion de la santé, nous favorisons des milieux de travail en meilleure santé, des communautés plus résilientes et un système de santé plus durable.

L'innovation engagée permet à GreenShield de concrétiser sa mission, qui est de promouvoir Une meilleure santé pour tous, en misant sur l'expansion de modèles qui améliorent l'accès aux soins, l'expérience des patients et les résultats de santé à l'échelle du système de santé.

En tant qu'entreprise sans but lucratif et sans actionnaires, GreenShield est résolue à exercer un impact à long terme en réinvestissant 15 à 20 % de nos excédents avant impôts dans des initiatives qui soutiennent les communautés mal desservies. Cette contribution figure parmi les plus importantes en matière d'impact social dans le milieu des affaires au Canada.

Notre ambition est d'utiliser non seulement notre capacité financière, mais aussi tout le savoir-faire de notre organisation pour améliorer concrètement la santé des gens partout au pays. Ce modèle reflète une approche fondamentalement différente de la santé et de l'assurance collective, une approche qui allie performance commerciale et impact social, et qui positionne GreenShield comme un acteur de premier plan dans la constitution d'une main-d'œuvre plus saine et plus résiliente.

GreenShield mesure son succès à l'aune de l'impact positif qu'elle a sur les Canadiens et Canadiennes et prévoit d'investir 200 millions de dollars pour améliorer la santé et le bien-être d'au moins trois millions de personnes d'ici 2030 -- renforçant ainsi son rôle de partenaire de confiance auprès des organisations qui souhaitent favoriser une main-d'œuvre en meilleure santé et plus résiliente.

À propos de GreenShield

Seule entreprise sans but lucratif de services d'assurance et de soins de santé à l'échelle du Canada, GreenShield croit que l'accès aux soins de santé est un droit, et non un privilège. Nous sommes déterminés à améliorer les résultats en santé, à contribuer au changement systémique et à bâtir un avenir où chaque Canadien et chaque Canadienne peuvent atteindre tout leur potentiel en matière de santé et de bien-être.

Nous proposons une toute nouvelle expérience de l'assurance et des soins de santé en regroupant ces services en un seul endroit. Et c'est grâce à notre modèle unique de fournisseur-payeur : « fournisseur » parce que nous offrons divers services de soins de santé, notamment en santé mentale, en pharmacie, en prise en charge des maladies chroniques et en télémédecine, et « payeur » parce que nous offrons des services d'assurance, d'administration des régimes et de traitement des réclamations.

Sans but lucratif, donc sans actionnaires, nous sommes en mesure de donner la priorité au réinvestissement de nos excédents pour soutenir directement les communautés mal desservies. Grâce à GreenShield Communautaire, nous avons eu une incidence positive sur la santé et le bien-être de plus d'un million de Canadiens et Canadiennes entre 2020 et 2025.

Ce qui nous motive aujourd'hui, c'est l'engagement d'avoir un impact mesurable sur trois millions de personnes supplémentaires au Canada d'ici 2030 -- dans les domaines de la santé mentale, des médicaments essentiels et de la prise en charge des maladies chroniques -- grâce à des initiatives évolutives qui apportent des changements significatifs dans le cadre de notre mission, qui est, rappelons-le, de promouvoir Une meilleure santé pour tous.

GreenShield est fière d'avoir reçu à plusieurs reprises le prix Canada's Most Admired Corporate CulturesMC, d'avoir obtenu la certification d'Entreprise généreuse d'Imagine Canada et d'avoir vu son nom inscrit sur la prestigieuse liste « Change the World » de Fortune -- ce qui témoigne de notre engagement soutenu à l'égard de l'innovation et de l'impact axés sur les objectifs.

SOURCE GreenShield

Source : Madeline Salerno, responsable des communications, [email protected]