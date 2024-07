Les fonds soutiennent la gestion des urgences et la réduction des risques de catastrophe afin de fournir une aide immédiate et durable.

TORONTO, le 25 juill. 2024 /CNW/ - GreenShield est fière d'annoncer son partenariat avec l'Alliance pour les interventions d'urgence de la Croix-Rouge canadienne, grâce auquel elle concrétise son engagement à soutenir de façon proactive les efforts de secours en cas de catastrophe. Grâce à un don annuel de 200 000 $, GreenShield aidera la Croix-Rouge canadienne à venir en aide aux familles, aux entreprises et aux collectivités à la suite d'une catastrophe.

« En tant qu'entreprise sociale sans but lucratif, GreenShield s'engage à améliorer la santé et le bien-être des communautés que nous servons », a déclaré Steve Laberge, vice-président principal, Affaires commerciales et leader, Région du Québec. Notre partenariat avec l'Alliance pour les interventions d'urgence de la Croix-Rouge canadienne est une étape cruciale qui nous permettra d'accélérer notre capacité à soutenir les Canadiens et les Canadiennes en temps de crise. Nous reconnaissons le besoin de soutien humanitaire et le rôle important que nous jouons pour soutenir les personnes touchées. »

Grâce à l'Alliance pour les interventions d'urgence, la Croix-Rouge canadienne peut mettre en place des fournitures et s'assurer que les systèmes et les équipes d'intervention en cas de catastrophe sont prêts à intervenir dans tout le pays. L'Alliance pour les interventions d'urgence est essentielle à la Croix-Rouge pour l'aider à étendre ses efforts de préparation, afin qu'elle puisse continuer à être présente lorsque les Canadiens et Canadiennes ont besoin d'elle.

En tant que seule société nationale d'assurance et de soins de santé sans but lucratif au Canada, GreenShield place les Canadiens et les Canadiennes au cœur de tout ce qu'elle fait. En officialisant son partenariat avec l'Alliance pour les interventions d'urgence de la Croix-Rouge canadienne, GreenShield aura un impact positif et durable sur les Canadiens et les Canadiennes, tout en poursuivant la mission de l'entreprise, à savoir Une meilleure santé pour tous.

En tant qu'entreprise à vocation sociale sans but lucratif, GreenShield réinvestit dans la collectivité en déployant ses services de santé auprès de communautés canadiennes. L'objectif global de l'entreprise est de réinvestir 75 millions de dollars pour améliorer la vie d'au moins un million de Canadiens et de Canadiennes d'ici à la fin de 2025.

En plus de s'associer à l'Alliance pour les interventions d'urgence de la Croix-Rouge canadienne, GreenShield continuera à soutenir les efforts de secours en cas de catastrophe en offrant deux heures de thérapie virtuelle gratuite, gracieuseté de GreenShield Santé, aux Canadiens et aux Canadiennes qui traversent une période de crise. Le personnel peut également faire du bénévolat auprès de la Croix-Rouge canadienne de diverses façons, par exemple, en effectuant des appels de contrôle dans le cadre du Programme d'appels amicaux et ainsi offrir du soutien à des gens qui pourraient grandement bénéficier d'un petit coup de fil, ou qui ont peu de relations familiales ou sociales.

À propos de GreenShield :

GreenShield est une organisation de services de santé et d'assurance intégrés et la première organisation au Canada à exercer ses activités à titre de fournisseur - payeur. Elle offre des services d'assurance, d'administration et de règlement des réclamations à titre de « payeur », en plus d'offrir des services de santé, notamment en santé mentale, en pharmacie et en soins de santé à titre de « fournisseur ». En jumelant les fonctions de fournisseur et de payeur, GreenShield simplifie l'accès aux soins, élimine les obstacles administratifs et améliore les résultats en matière de santé pour sa clientèle.

GreenShield se distingue par sa configuration unique d'entreprise à vocation sociale sans but lucratif qui réinvestit dans la collectivité et déploie ses services pour soutenir les communautés canadiennes mal desservies par l'entremise de son secteur axé sur l'impact social, GreenShield Communautaire. L'entreprise pour objectif global d'investir 75 millions de dollars dans des initiatives d'impact social pour améliorer la vie d'au moins un million de Canadiens et de Canadiennes d'ici à 2025, et particulièrement en santé mentale, en soins buccodentaires et en médicaments essentiels.

En tant que redoutable compétiteur, GreenShield continue d'innover en faisant évoluer son offre pour être en mesure d'atteindre son objectif, soit promouvoir Une meilleure santé pour tous.

Green Shield Canada (GSC), l'Association Green Shield et la Fondation du Bouclier Vert du Canada, ainsi que les filiales en propriété exclusive de l'Association GreenShield, y compris GreenShield Santé inc. et GreenShield Administration inc.

