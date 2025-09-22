TORONTO, le 22 sept. 2025 /CNW/ - GreenShield, seule organisation sans but lucratif de services d'assurance et de soins de santé au Canada, a procédé à la réorganisation de ses structures d'entreprise et de gouvernance plus tôt cette année, marquant ainsi une étape importante dans l'avancement de sa mission sociale, à savoir promouvoir Une meilleure santé pour tous. Cette réorganisation lui permet de se démarquer avantageusement comme entreprise à vocation sociale et renforce sa capacité à opérer en tant que fournisseur-payeur intégré. Grâce à sa structure améliorée, l'entreprise pourra maximiser ses retombées et étendre son impact d'un océan à l'autre.

Une structure unifiée, alignée sur la mission sociale de GreenShield

Dans le cadre de la nouvelle structure d'entreprise, l'Association Green Shield (la société mère sans but lucratif) détient la totalité des activités opérationnelles de GreenShield par l'intermédiaire de Green Shield Holdings inc. (GSH). Il est important de souligner que les revenus excédentaires de GSH et de ses filiales sont versés directement à l'Association Green Shield pour être réinvestis dans des initiatives à impact social qui font progresser l'équité en matière de santé dans tout le Canada. L'Association Green Shield travaille en tandem avec une autre entité sans but lucratif, la Fondation du Bouclier Vert du Canada, pour promouvoir la marque GreenShield et sa mission sociale.

Le fait que toutes les activités opérationnelles de GreenShield - GreenShield Assurance, GreenShield Administration et GreenShield Santé - soient regroupées sous une seule entité sans but lucratif améliore la collaboration, la responsabilité et l'impact dans tous les domaines de l'organisation. Cela renforce également le fonctionnement du modèle unique de fournisseur-payeur de GreenShield, qui combine assurance et soins de santé afin d'améliorer les résultats en santé pour les Canadiens et Canadiennes.

Un modèle de gouvernance renouvelé

Le modèle de gouvernance de GreenShield comprend deux groupes d'administrateurs et d'administratrices indépendants qui remplissent des mandats distincts conformément aux exigences réglementaires et organisationnelles :

Le conseil d'administration de Green Shield Holdings (GSH) définit la stratégie d'entreprise de GreenShield et supervise les activités commerciales de GreenShield. Les administratrices et administrateurs sont tous indépendants, à l'exception du président et chef de la direction, et siègent également aux conseils d'administration de l'Association Green Shield et de la Fondation du Bouclier Vert. L'Association Green Shield et la Fondation du Bouclier Vert étant des entités sans but lucratif et sans capital social, leurs conseils d'administration sont responsables devant leurs membres respectifs.





Le conseil d'administration d'Assurance Green Shield Canada (AGSC) assure une surveillance indépendante d'Assurance Green Shield Canada, une compagnie d'assurance réglementée au niveau fédéral par le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF). Les administratrices et administrateurs sont tous indépendants, à l'exception du président et chef de la direction, et siègent également au conseil d'administration de Green Shield Insurance Holdings inc. (GSIH). La majorité des administrateurs et administratrices d'AGSC et de GSIH ne siègent au conseil d'aucune autre entité de GreenShield.

Les conseils susmentionnés comprennent des dirigeants et dirigeantes expérimentés des secteurs de l'assurance, de la santé, de la finance, de la gouvernance et de l'impact social, chacun apportant une expertise approfondie et un engagement commun à faire progresser l'équité en matière de santé.

« Notre nouvelle structure nous permet de concrétiser notre vision d'une façon plus intégrée et plus efficace », a déclaré Zahid Salman, président et chef de la direction de GreenShield. « En regroupant toutes nos activités au sein d'une société de portefeuille commune détenue à 100 % par une société mère sans but lucratif, nous renforçons notre capacité à fournir des services d'assurance et de soins de santé tout en restant fidèles à notre mission sociale et à notre modèle unique d'entreprise sociale. Cette structure garantit que chaque partie de notre organisation demeure pleinement responsable vis-à-vis de notre mission et nous permet d'accroître notre impact tout en continuant à améliorer les résultats en santé pour les Canadiens et Canadiennes. »

Conseil d'administration

GreenShield a le plaisir de présenter les membres de ses conseils d'administration :

Green Shield Holdings inc.

Jennifer Barber

Bertrand Bolduc

Aliya Kassamali

Alice Keung

Pierre Laurin

Ken Lewenza

Sharon Ludlow

Edward Odumodu

Darrell Pasloski

Monique Richer

Zahid Salman

Alan Torrie (président)

Assurance Green Shield Canada

Gregory Chrispin

Cindy Forbes

Rubina Salim-Havlin

Sharon Ludlow (présidente)

(présidente) Monique Richer

Zahid Salman

Georgia Woods

Pour plus de plus amples renseignements sur les structures d'entreprise et de gouvernance de GreenShield, veuillez consulter le site Web de GreenShield.

Accroître son impact

Cette évolution est en phase avec l'engagement continu de GreenShield à innover dans le domaine de l'assurance et des soins de santé, tout en priorisant sa mission sociale. Grâce à son modèle intégré de fournisseur-payeur, GreenShield comble les lacunes en matière d'assurance et de soins de santé pour les Canadiens et Canadiennes, y compris ceux et celles qui vivent dans des communautés mal desservies et en quête d'équité.

Par l'entremise de GreenShield Communautaire, l'entreprise réinvestit ses excédents dans les communautés vulnérables, ce qui lui a permis d'exercer une incidence positive sur la santé et le bien-être d'un million de Canadiens et Canadiennes depuis 2020 - un jalon marquant dans son parcours visant à offrir Une meilleure santé pour tous.

Remarque : La nouvelle structure est entrée en vigueur le 1er janvier 2025.

À propos de GreenShield

Seule entreprise sans but lucratif de services d'assurance et de soins de santé à l'échelle du Canada, GreenShield croit que l'accès aux soins de santé est un droit, et non un privilège. Nous sommes déterminés à améliorer les résultats en santé, à contribuer au changement systémique et à bâtir un avenir où chaque Canadien et chaque Canadienne peuvent atteindre leur plein potentiel en matière de santé et de bien-être.

Nous proposons une toute nouvelle expérience de l'assurance et des soins de santé en regroupant ces services en un seul endroit. Grâce à notre modèle unique de « fournisseur-payeur » : « fournisseur » parce que nous offrons divers services de soins de santé, notamment en santé mentale, en pharmacie, en prise en charge des maladies chroniques et en télémédecine, et « payeur » parce que nous offrons des services d'assurance, d'administration des régimes et de traitement des réclamations.

Sans but lucratif, donc sans actionnaires, nous réinvestissons nos excédents directement dans le soutien des communautés mal desservies. Grâce à GreenShield Communautaire, nous avons eu une incidence positive sur la santé et le bien-être de plus d'un million de Canadiens et Canadiennes depuis 2020.

Ce qui nous motive aujourd'hui, c'est l'engagement d'avoir un impact mesurable sur trois millions de personnes supplémentaires d'ici à 2030 - dans les domaines de la santé mentale, des médicaments essentiels et de la prise en charge des maladies chroniques - grâce à des initiatives évolutives qui apportent des changements significatifs dans le cadre de notre mission, qui est de promouvoir Une meilleure santé pour tous.

GreenShield est fière d'avoir été reconnue à plusieurs reprises comme l'une des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada, d'avoir obtenu la certification d'Entreprise généreuse d'Imagine Canada et d'avoir vu son nom inscrit sur la prestigieuse liste « Change the World » de Fortune - ce qui témoigne de notre engagement soutenu à l'égard de l'innovation et de l'impact axés sur les objectifs.

