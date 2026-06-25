GreenShield inaugure son nouveau bureau de Toronto

GreenShield a loué les cinq étages de l'immeuble Commerce Court South, situé au cœur du quartier financier de Toronto, offrant ainsi un environnement de travail spécialement conçu pour les 700 employés et employées de la région de Toronto.

« Ce nouvel espace à Toronto réunira de nombreuses équipes de la région du Grand Toronto issues des neuf acquisitions que nous avons réalisées ces dernières années, ce qui nous permettra de mieux intégrer nos services dans l'intérêt de nos clients, a déclaré Zahid Salman, président et chef de la direction de GreenShield. Le nouveau bureau nous aidera à collaborer plus efficacement, à innover plus rapidement et à améliorer les résultats en santé pour les Canadiens et Canadiennes. »

Le bureau prévoit des espaces de travail collaboratifs, des salles de réunion personnalisables, des salles de réflexion, des espaces de bien-être, ainsi que des environnements technologiques conçus pour s'adapter à divers modes de travail et favoriser la collaboration interfonctionnelle. On y trouve notamment plus de 110 salles de réunion et espaces collaboratifs, des espaces de bien-être, et un carrefour santé qui comprend des salles dédiées à la prière, à l'allaitement et aux premiers secours.

L'immeuble du centre-ville est directement relié à la gare Union Station et le réseau PATH. Ainsi, le personnel, la clientèle et les partenaires pourront y accéder facilement, et GreenShield se trouvera plus près de bon nombre de clients, de partenaires et d'intermédiaires de marché du quartier des affaires de Toronto avec qui elle collabore au quotidien.

Ce nouvel espace s'inscrit dans l'élargissement de la présence nationale de GreenShield, dont le siège social est situé à Windsor et dont les équipes sont réparties dans différentes villes, soit Vancouver, Burnaby, Calgary, Winnipeg, London, Mississauga, Toronto, Ottawa, Rouyn-Noranda, Montréal, Québec et Halifax. Tous ces bureaux reflètent la volonté de l'entreprise de conserver ses racines dans sa collectivité tout en rayonnant davantage à l'échelle du Canada.

L'engagement de GreenShield en matière d'impact social continue d'orienter toutes ses actions. Comme le souligne le Rapport d'impact 2025 publié le mois dernier, l'entreprise est déterminée à élargir l'accès aux soins, à contribuer à l'équité en santé et à améliorer les résultats pour les Canadiens et Canadiennes, particulièrement les personnes qui en ont le plus besoin. Le nouveau bureau de Toronto traduit concrètement notre raison d'être en offrant un espace qui permet aux équipes de faire avancer notre mission, c'est-à-dire promouvoir Une meilleure santé pour tous.

À propos de GreenShield

Seule entreprise sans but lucratif de services d'assurance et de soins de santé à l'échelle du Canada, GreenShield croit que l'accès aux soins de santé est un droit, et non un privilège. Nous sommes déterminés à améliorer les résultats en santé, à contribuer au changement systémique et à bâtir un avenir où chaque Canadien et chaque Canadienne peuvent atteindre tout leur potentiel en matière de santé et de bien-être.

Nous proposons une toute nouvelle expérience de l'assurance et des soins de santé en regroupant ces services en un seul endroit. Et c'est grâce à notre modèle unique de fournisseur-payeur : « fournisseur » parce que nous offrons divers services de soins de santé, notamment en santé mentale, en pharmacie, en prise en charge des maladies chroniques et en télémédecine, et « payeur » parce que nous offrons des services d'assurance, d'administration des régimes et de traitement des réclamations.

Sans but lucratif, donc sans actionnaires, nous sommes en mesure de donner la priorité au réinvestissement de nos excédents pour soutenir directement les communautés mal desservies. Grâce à GreenShield Communautaire, nous avons eu une incidence positive sur la santé et le bien-être de plus d'un million de Canadiens et Canadiennes entre 2020 et 2025.

Ce qui nous motive aujourd'hui, c'est l'engagement d'avoir un impact mesurable sur trois millions de personnes supplémentaires au Canada d'ici 2030 - dans les domaines de la santé mentale, des médicaments essentiels et de la prise en charge des maladies chroniques - grâce à des initiatives évolutives qui apportent des changements significatifs dans le cadre de notre mission, qui est, rappelons-le, de promouvoir Une meilleure santé pour tous.

GreenShield est fière d'avoir reçu à plusieurs reprises le prix Canada's Most Admired Corporate CulturesMC, d'avoir obtenu la certification d'Entreprise généreuse d'Imagine Canada et d'avoir vu son nom inscrit sur la prestigieuse liste « Change the World » de Fortune - ce qui témoigne de notre engagement soutenu à l'égard de l'innovation et de l'impact axés sur les objectifs.

SOURCE GreenShield

Source : ‍Sarah Mortimer, directrice, Communications, [email protected] | 647 221-9037