Ambition de GreenShield en matière d'impact social pour 2030

Vers une nouvelle référence canadienne en matière d'impact mesurable et systémique

TORONTO, le 22 juin 2026 /CNW/ - GreenShield établit une nouvelle référence en matière d'impact social au Canada, en se fixant des objectifs ambitieux pour 2030 : améliorer la santé de trois millions de Canadiens et Canadiennes supplémentaires et mobiliser 200 millions de dollars d'investissements à impact social entre 2025 et 2030. S'appuyant sur des résultats probants - ayant contribué à améliorer la santé de plus d'un million de Canadiens et Canadiennes entre 2020 et 2025 - cette ambition traduit une volonté claire de dépasser les approches traditionnelles. Elle repose sur la mise en synergie de partenaires, de ressources financières et d'expertises pour générer des transformations tangibles et durables à l'échelle du système.

À titre de seule entreprise sans but lucratif d'assurance et de soins de santé au Canada, GreenShield démontre qu'il est possible de faire croître simultanément sa raison d'être et son savoir-faire afin d'améliorer l'équité, l'accessibilité et l'abordabilité des soins de santé à l'échelle du pays.

« Nos objectifs pour 2030 témoignent d'un engagement clair à produire des résultats concrets pour les Canadiens et Canadiennes, a déclaré Zahid Salman, président et chef de la direction de GreenShield. En tant qu'entreprise sans but lucratif, nous réinvestissons nos excédents dans des solutions visant à améliorer l'accès aux soins et à promouvoir l'équité en santé. Notre modèle fait en sorte que plus nous grandissons comme entreprise, plus nous amplifions notre impact, ce qui renforce notre avantage concurrentiel et notre capacité à tenir nos engagements sur le long terme. »

Un modèle conçu pour favoriser la croissance, la durabilité et un impact mesurable

GreenShield va au-delà de la philanthropie traditionnelle en intégrant directement l'impact social au cœur de ses activités. Plutôt que de s'appuyer sur des collectes de fonds ou des initiatives ponctuelles, GreenShield conjugue sa raison d'être et son savoir-faire grâce à son modèle de création de valeur partagée.

Ce modèle fait de la croissance un levier d'impact, et de l'impact un moteur de développement. Il en résulte une approche durable qui permet d'élargir la portée des solutions tout en produisant, au fil du temps, des effets concrets et mesurables.

Grâce à des initiatives phares ciblant des domaines où elle dispose d'une solide expertise - notamment la santé mentale, l'accès aux médicaments essentiels et la gestion des maladies chroniques - l'organisation est en mesure de concevoir, de déployer et de faire évoluer des solutions qui comblent des lacunes importantes en matière d'accès aux soins. Cette orientation permet à GreenShield de traduire ses capacités en résultats concrets en matière de santé et en croissance durable de son activité, comme en témoigne son Rapport d'impact 2025 :

Accroître sa portée grâce à un modèle intégré : 8 millions de Canadiens et Canadiennes servis et près de 2 000 employés et employées.

8 millions de Canadiens et Canadiennes servis et près de 2 000 employés et employées. Dégager les moyens de réinvestir pour renforcer l'impact : 6 milliards de dollars de chiffre d'affaires brut en 2025.

: 6 milliards de dollars de chiffre d'affaires brut en 2025. Produire des résultats mesurables : près de 200 000 femmes et plus de 100 000 jeunes ont bénéficié d'un accompagnement gratuit en santé mentale, et 130 000 Canadiens et Canadiennes ont eu accès à des médicaments essentiels.

près de 200 000 femmes et plus de 100 000 jeunes ont bénéficié d'un accompagnement gratuit en santé mentale, et 130 000 Canadiens et Canadiennes ont eu accès à des médicaments essentiels. Réinvestir pour accroître l'impact au fil du temps : 75 millions de dollars investis dans des initiatives à impact social et 1 million de Canadiens et Canadiennes touchés.

Ce travail se concrétise par des initiatives ciblées visant à combler le fossé dans l'accès aux soins et à traduire ce modèle en résultats concrets, notamment :

Santé mentale des jeunes : Simplifier la navigation dans les soins et élargir l'accès au soutien en santé mentale pour les jeunes grâce à un écosystème connecté qui réunit des partenaires communautaires de confiance et des solutions numériques. En nous attaquant aux principaux obstacles, comme la fragmentation des systèmes, les longs délais d'attente et le coût, nous avons permis à plus de 100 000 jeunes (jusqu'à maintenant) de bénéficier gratuitement de services et de ressources en santé mentale.

Simplifier la navigation dans les soins et élargir l'accès au soutien en santé mentale pour les jeunes grâce à un écosystème connecté qui réunit des partenaires communautaires de confiance et des solutions numériques. En nous attaquant aux principaux obstacles, comme la fragmentation des systèmes, les longs délais d'attente et le coût, nous avons permis à plus de 100 000 jeunes (jusqu'à maintenant) de bénéficier gratuitement de services et de ressources en santé mentale. Santé des femmes : Élargir l'accès à des soins gratuits et culturellement adaptés, conçus pour refléter les réalités de la vie des femmes. Grâce à des partenariats avec des associations communautaires, nous nous attaquons aux inégalités d'accès et faisons évoluer notre approche afin d'accompagner les femmes à chaque étape importante de leur vie. Depuis son lancement en 2021, près de 200 000 femmes ont bénéficié gratuitement de services et de ressources en santé mentale grâce à ce programme.

Élargir l'accès à des soins gratuits et culturellement adaptés, conçus pour refléter les réalités de la vie des femmes. Grâce à des partenariats avec des associations communautaires, nous nous attaquons aux inégalités d'accès et faisons évoluer notre approche afin d'accompagner les femmes à chaque étape importante de leur vie. Depuis son lancement en 2021, près de 200 000 femmes ont bénéficié gratuitement de services et de ressources en santé mentale grâce à ce programme. Médicaments essentiels: Élargir l'accès aux médicaments essentiels pour les Canadiens et Canadiennes qui ne bénéficient pas d'une assurance médicaments. Grâce à ce programme unique en son genre, intégré aux systèmes publics et privés, les personnes admissibles peuvent enfin se procurer, tout à fait gratuitement, des médicaments essentiels à leur santé.

Ensemble, ces initiatives illustrent l'efficacité du modèle de GreenShield pour produire des résultats mesurables à grande échelle. Forte de ces acquis, GreenShield poursuit l'expansion de son modèle afin d'étendre sa portée, d'approfondir ses retombées et de mobiliser des ressources financières à plus grande échelle d'ici 2030.

Promouvoir des soins plus inclusifs et axés sur la communauté

Par l'entremise de GreenShield Communautaire, son volet dédié à l'impact social, GreenShield favorise un meilleur accès à des soins culturellement adaptés, mis au point en collaboration avec les communautés qu'elle dessert, en particulier celles insuffisamment rejointes par les systèmes de santé et d'assurance.

En mettant l'accent sur les populations prioritaires comme les femmes, les travailleurs et travailleuses à faibles revenus, les jeunes, les communautés racisées et les communautés 2ELGBTQI+, GreenShield s'associe à des organisations fortement ancrées au sein de ces communautés afin de proposer des programmes adaptés, inclusifs et conçus pour être déployés à grande échelle.

Cette approche s'appuie sur des données et des expériences concrètes, ce qui garantit que les programmes répondent aux besoins réels et produisent des résultats concrets. Les conclusions tirées des récents rapports Santé mentale des jeunes et Santé mentale des femmes mettent en évidence des disparités croissantes en matière d'accès aux soins et soulignent la nécessité de mettre en place des solutions sur mesure, ancrées dans la communauté et intégrées.

Travailler à l'unisson pour un impact encore plus grand

L'un des piliers de l'approche de GreenShield réside dans son engagement à collaborer avec des partenaires issus des secteurs public, privé et sans but lucratif afin d'améliorer la santé des Canadien et Canadiennes.

En mobilisant partenaires, capitaux et expertises, GreenShield amplifie l'action collective et repousse les limites de ce qui peut être accompli. En misant sur des objectifs communs et sur la complémentarité des partenaires, cette approche contribue à décloisonner les pratiques, à accélérer le partage des connaissances et à déployer à plus grande échelle des solutions qui font réellement leurs preuves.

Dans ce rôle, GreenShield intervient à la fois en tant que partenaire et facilitateur, contribuant à coordonner les efforts à l'échelle du système afin de favoriser des soins mieux coordonnés, plus accessibles et plus efficaces.

« Pour améliorer les résultats en santé de façon durable, il est essentiel de briser les silos et de travailler de façon concertée, a déclaré Mandy Mail, première vice-présidente et leader de GreenShield Communautaire. Notre rôle est de mobiliser les partenaires autour de résultats partagés, d'investir avec rigueur et d'étendre les solutions qui démontrent leur efficacité. C'est ainsi que nous transformons le progrès en un impact durable à l'échelle du système. »

Notre personnel, fer de lance de notre mission

Bien que nos investissements financiers, y compris le réinvestissement des excédents dans des initiatives à impact social, jouent un rôle crucial dans le modèle de GreenShield, ce sont nos employés et employées qui sont le fer de lance de notre mission au quotidien.

Depuis 2020, ils et elles ont fait des dons à hauteur de plus de 13 millions de dollars et ont effectué 16 000 heures de bénévolat, amplifiant ainsi l'impact social de GreenShield dans tout le pays et renforçant une culture d'entreprise où la raison d'être est omniprésente.

« Ces huit dernières années passées à GreenShield ont façonné à la fois ma carrière et ma personnalité », affirme Jason Scott, superviseur du Centre de service à la clientèle et lauréat du prix GreenShield Communautaire 2025. Je suis impatient de voir tout ce que nous pourrons accomplir dans les prochaines années : lever davantage de fonds, mobiliser davantage de personnes et soutenir encore plus d'organisations locales.

Une voie claire à suivre

GreenShield poursuit sa croissance et demeure résolue à élargir l'accès à des soins équitables dans ses trois domaines de prédilection, tout en démocratisant les soins de santé pour l'ensemble des Canadiens et Canadiennes.

Dans un souci de responsabilité et de transparence, nous suivrons l'état de nos progrès au chapitre de notre stratégie 2030 au moyen d'indicateurs d'impact clairement définis et nous les rendrons publics.

En intégrant sa raison d'être à toutes ses activités et en mobilisant ses partenaires autour d'objectifs mesurables, GreenShield redéfinit les modes d'action en matière d'impact social au Canada et démontre qu'un changement durable à l'échelle du système est possible lorsque convergent envergure, rigueur et collaboration.

À propos de GreenShield

Seule entreprise sans but lucratif de services d'assurance et de soins de santé à l'échelle du Canada, GreenShield croit que l'accès aux soins de santé est un droit, et non un privilège. Nous sommes déterminés à améliorer les résultats en santé, à contribuer au changement systémique et à bâtir un avenir où chaque Canadien et chaque Canadienne peuvent atteindre tout leur potentiel en matière de santé et de bien-être.

Nous proposons une toute nouvelle expérience de l'assurance et des soins de santé en regroupant ces services en un seul endroit. Et c'est grâce à notre modèle unique de fournisseur-payeur : « fournisseur » parce que nous offrons divers services de soins de santé, notamment en santé mentale, en pharmacie, en prise en charge des maladies chroniques et en télémédecine, et « payeur » parce que nous offrons des services d'assurance, d'administration des régimes et de traitement des réclamations.

Sans but lucratif, donc sans actionnaires, nous sommes en mesure de donner la priorité au réinvestissement de nos excédents pour soutenir directement les communautés mal desservies. Grâce à GreenShield Communautaire, nous avons eu une incidence positive sur la santé et le bien-être de plus d'un million de Canadiens et Canadiennes entre 2020 et 2025.

Ce qui nous motive aujourd'hui, c'est l'engagement d'avoir un impact mesurable sur trois millions de personnes supplémentaires au Canada d'ici 2030 - dans les domaines de la santé mentale, des médicaments essentiels et de la prise en charge des maladies chroniques - grâce à des initiatives évolutives qui apportent des changements significatifs dans le cadre de notre mission, qui est, rappelons-le, de promouvoir Une meilleure santé pour tous.

GreenShield est fière d'avoir reçu à plusieurs reprises le prix Canada's Most Admired Corporate CulturesMC, d'avoir obtenu la certification d'Entreprise généreuse d'Imagine Canada et d'avoir vu son nom inscrit sur la prestigieuse liste « Change the World » de Fortune - ce qui témoigne de notre engagement soutenu à l'égard de l'innovation et de l'impact axés sur les objectifs.

SOURCE GreenShield

Source : Madeline Salerno, responsable des communications, [email protected]