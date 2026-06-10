D'après un récent rapport, près d'un jeune homme sur deux interrompt sa démarche en santé mentale avant d'obtenir le soutien nécessaire.

L'étude de GreenShield et de Recherche Santé mentale Canada met en évidence un système qui n'est pas conçu pour les jeunes hommes, dont un tiers perçoit ses problèmes de santé mentale comme une faiblesse.

TORONTO, le 10 juin 2026 /CNW/ - Un nouveau rapport de GreenShield, la seule organisation nationale sans but lucratif d'assurance et de soins de santé au Canada, en partenariat avec Recherche en santé mentale Canada (RSMC), révèle qu'un jeune homme sur trois perçoit demander de l'aide pour recevoir des soins de santé mentale comme un signe de faiblesse.

Bien que les besoins soient considérables - un jeune sur cinq présente des symptômes de dépression ou d'anxiété d'intensité modérée à sévère - nombreux sont ceux qui n'accèdent pas aux soins ou abandonnent en cours de suivi. Quarante-quatre pourcent des jeunes hommes qui avaient besoin de soutien au cours de la dernière année n'y ont pas eu recours, tandis que près de la moitié de ceux qui ont obtenu de l'aide ont abandonné leur démarche avant d'en ressentir les effets.

Les résultats indiquent que le système n'est pas adapté à la réalité des jeunes et devrait être conçu de sorte à les mobiliser et à les garder engagés.

Peu de jeunes vont chercher du soutien professionnel, préférant se tourner vers des mécanismes d'adaptation plus risqués - jeux d'argent, consommation de substances ou outils numériques dont la qualité et la sécurité ne sont pas garanties.

Ces constats surviennent à un moment charnière, dans un contexte où le Canada entreprend l'élaboration de sa première Stratégie sur la santé des hommes et des garçons, ouvrant la voie à une réponse systémique à ces enjeux.

« La stigmatisation reste un véritable obstacle pour de nombreux jeunes hommes, mais ce n'est qu'une partie du problème », a déclaré Zahid Salman, président et chef de la direction de GreenShield. Trop souvent, les soins ne sont pas adaptés à la réalité des jeunes, ce qui explique leur désengagement ou le fait qu'ils se tournent vers d'autres solutions. Alors que le Canada amorce l'élaboration de sa première Stratégie sur la santé des hommes et des garçons, nous avons une occasion cruciale de concevoir des soins qui reflètent la façon dont les jeunes hommes cherchent de l'aide, s'engagent et maintiennent leur parcours vers une meilleure santé. »

Faits saillants

Stigmatisation et désengagement - Un jeune homme sur trois perçoit demander de l'aide pour recevoir des soins de santé mentale comme un signe de faiblesse, et cette proportion atteint 50 % chez les nouveaux arrivants. Parmi ceux qui recherchent de l'aide, 49 % se désengagent - le plus souvent en raison d'un sentiment de manque de contrôle sur leurs soins (20 %), d'horaires peu flexibles (18 %) et de progrès limités (15 %).

Un jeune homme sur trois perçoit demander de l'aide pour recevoir des soins de santé mentale comme un signe de faiblesse, et cette proportion atteint 50 % chez les nouveaux arrivants. Parmi ceux qui recherchent de l'aide, 49 % se désengagent - le plus souvent en raison d'un sentiment de manque de contrôle sur leurs soins (20 %), d'horaires peu flexibles (18 %) et de progrès limités (15 %). Mécanismes d'adaptation - Les jeunes hommes sont deux à trois fois plus susceptibles de se tourner vers des mécanismes d'adaptation plus risqués - jeux d'argent, consommation de substances - ce qui accroît les risques de problèmes de santé mentale, ainsi que de difficultés financières et sociales à long terme. Les jeunes hommes sont deux fois plus à risque de s'adonner aux jeux de hasard que la moyenne nationale (15 % contre 7-8 %).

Les jeunes hommes sont deux à trois fois plus susceptibles de se tourner vers des mécanismes d'adaptation plus risqués - jeux d'argent, consommation de substances - ce qui accroît les risques de problèmes de santé mentale, ainsi que de difficultés financières et sociales à long terme. Les jeunes hommes sont deux fois plus à risque de s'adonner aux jeux de hasard que la moyenne nationale (15 % contre 7-8 %). Jeunes hommes en quête d'équité - Les jeunes hommes racisés se tournent moins vers leur entourage (54 % contre 68 %) et sont presque deux fois plus nombreux à garder le silence sur leurs préoccupations (29 % contre 15 %). L'augmentation de la stigmatisation chez les nouveaux arrivants fait apparaître des obstacles supplémentaires à l'accès aux soins.

Les jeunes hommes racisés se tournent moins vers leur entourage (54 % contre 68 %) et sont presque deux fois plus nombreux à garder le silence sur leurs préoccupations (29 % contre 15 %). L'augmentation de la stigmatisation chez les nouveaux arrivants fait apparaître des obstacles supplémentaires à l'accès aux soins. IA et forums en ligne - Si les jeunes hommes sont généralement moins susceptibles d'aller chercher du soutien, ils sont tout aussi enclins que les jeunes femmes à se tourner vers des outils d'IA (12 %, 16-29 ans) et plus susceptibles d'aller chercher de l'aide sur des forums en ligne (7 % contre 3 %).

Si les jeunes hommes sont généralement moins susceptibles d'aller chercher du soutien, ils sont tout aussi enclins que les jeunes femmes à se tourner vers des outils d'IA (12 %, 16-29 ans) et plus susceptibles d'aller chercher de l'aide sur des forums en ligne (7 % contre 3 %). Approches universelles - Il ne suffit pas d'élargir l'accès aux soins. Pour répondre aux besoins des jeunes hommes, il faut trouver des solutions adaptées à leur réalité et qui favorisent un engagement plus précoce et durable dans les soins.

« Les besoins des jeunes hommes en santé mentale ont été négligés pendant trop longtemps, a déclaré Akela Peoples, présidente-directrice générale de Recherche en santé mentale Canada. Ce que nous constatons, ce n'est pas seulement un problème d'accès, mais aussi des retards dans les soins et de réelles difficultés à naviguer dans le système. Beaucoup de jeunes hommes ne prêtent pas suffisamment attention à leurs propres besoins et attendent trop longtemps avant d'aller chercher du soutien - ce qui souligne la nécessité de favoriser une démarche d'aide plus précoce et un accompagnement continu. »

Une prise en charge adaptée aux jeunes hommes

En tant qu'organisation sans but lucratif, GreenShield s'engage à aider les jeunes à obtenir le soutien dont ils ont besoin pour s'épanouir. Dans le cadre de son Initiative de santé mentale pour les jeunes, GreenShield collabore avec des partenaires communautaires et des jeunes de partout au pays afin de cocréer des solutions élaborées par et pour les jeunes.

Ses efforts sont essentiellement concentrés vers les communautés en quête d'équité, où les besoins de soins culturellement adéquats sont criants.

GreenShield a également lancé, l'an dernier, son écosystème de santé mentale pour les jeunes - une plateforme numérique centralisée qui permet aux jeunes d'aller chercher un soutien opportun et culturellement adapté au sein d'une expérience unique, simple et intuitive. Cette plateforme est conçue pour réduire les obstacles courants aux soins, à savoir les coûts, les délais d'attente prolongés et les difficultés à trouver un soutien approprié.

Consciente des difficultés pour les jeunes hommes d'accéder à des soins et de rester engagés, GreenShield s'est concentrée sur des solutions façonnées en fonction de leurs besoins et de leurs expériences vécues. Plus tôt cette année, GreenShield a réuni des organisations nationales et communautaires - dont Movember, la Fondation canadienne pour la santé des hommes, Jack.org, YAAACE et le Black Daddies Club - afin d'encourager des approches plus coordonnées et dirigées par la communauté.

En travaillant avec des partenaires de recherche, des organisations communautaires et des employeurs, GreenShield contribue à la mise en place d'un système plus inclusif et agile, aligné sur les parcours des jeunes hommes et conçu pour les garder engagés dans les soins.

Depuis 2020, GreenShield a investi 29,1 millions de dollars dans des initiatives d'impact social liées à la santé mentale - dont plus de 8 millions de dollars ont été consacrés à la santé mentale des jeunes - permettant à plus de 100 000 jeunes d'accéder gratuitement à des services et à des ressources adaptés à leur réalité culturelle.

Lire le rapport complet.

Méthodologie

Cette enquête en ligne a été réalisée entre le 4 et le 20 février 2026 auprès d'un échantillon de 3 519 Canadiens et Canadiennes. La marge d'erreur est de +/- 1,7 % avec un intervalle de confiance de 95 %. Ce sondage a été réalisé en même temps que le vingt-septième sondage de cette série. Il s'agit d'une étude en aveugle, c'est-à-dire que les participants et participantes ne connaissaient pas le sujet avant de commencer l'enquête. Les résultats nationaux ont été pondérés par les données du recensement le plus récent en termes de sexe, d'âge et de région afin de garantir que l'échantillon total est représentatif de la population.

À propos de GreenShield

Seule entreprise sans but lucratif de services d'assurance et de soins de santé à l'échelle du Canada, GreenShield croit que l'accès aux soins de santé est un droit, et non un privilège. Nous sommes déterminés à améliorer les résultats en santé, à contribuer au changement systémique et à bâtir un avenir où chaque Canadien et chaque Canadienne peuvent atteindre tout leur potentiel en matière de santé et de bien-être.

Nous proposons une toute nouvelle expérience de l'assurance et des soins de santé en regroupant ces services en un seul endroit. Et c'est grâce à notre modèle unique de fournisseur-payeur : « fournisseur » parce que nous offrons divers services de soins de santé, notamment en santé mentale, en pharmacie, en prise en charge des maladies chroniques et en télémédecine, et « payeur » parce que nous offrons des services d'assurance, d'administration des régimes et de traitement des réclamations.

Sans but lucratif, donc sans actionnaires, nous sommes en mesure de donner la priorité au réinvestissement de nos excédents pour soutenir directement les communautés mal desservies. Grâce à GreenShield Communautaire, nous avons eu une incidence positive sur la santé et le bien-être de plus d'un million de Canadiens et Canadiennes depuis 2020.

Ce qui nous motive aujourd'hui, c'est l'engagement d'avoir un impact mesurable sur trois millions de personnes supplémentaires au Canada d'ici 2030 - dans les domaines de la santé mentale, des médicaments essentiels et de la prise en charge des maladies chroniques - grâce à des initiatives évolutives qui apportent des changements significatifs dans le cadre de notre mission, qui est de promouvoir Une meilleure santé pour tousMC.

GreenShield est fière d'avoir été reconnue à plusieurs reprises comme l'une des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada, d'avoir obtenu la certification d'Entreprise généreuse d'Imagine Canada et d'avoir vu son nom inscrit sur la prestigieuse liste « Change the World » de Fortune - ce qui témoigne de notre engagement soutenu à l'égard de l'innovation et de l'impact axés sur les objectifs.

À propos de RSMC

En tant qu'organisation caritative non gouvernementale nationale, nous nous efforçons de bâtir un avenir où les preuves, les données et l'engagement des parties prenantes améliorent la santé mentale au Canada. Nous nous engageons à transformer la recherche sur la santé mentale en solutions concrètes. Nous réunissons des chercheurs, des communautés et des personnes ayant une expérience vécue afin de combler les lacunes en matière de soins grâce à des sondages nationaux, à la communication rapide de données et à des partenariats qui permettent d'orienter les politiques afin d'améliorer les résultats. Nous investissons également dans la prochaine génération de chercheurs grâce à des bourses d'études et des stages, et nous encourageons les collaborations entre le monde universitaire et les communautés afin de stimuler l'innovation. Les investissements en amont conduisent à des solutions en aval et, sans recherche, il n'y a que des conjectures.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site https://www.mhrc-rsmc.ca/

SOURCE GreenShield

Source : Sarah Mortimer, directrice, Communications, [email protected]