TORONTO, le 2 févr. 2026 /CNW/ - GreenShield, seule entreprise sans but lucratif de services d'assurance et de soins de santé au Canada, a reçu ses premières notes de qualité investissement de DBRS Limited (Morningstar DBRS), marquant ainsi une étape importante dans son évolution.

L'agence de notation a accordé la cote de solidité financière « A » pour les opérations d'assurance d'Assurance Green Shield Canada (AGSC), et la cote de crédit de l'émetteur « BBB » (élevée) pour Green Shield Holdings inc., avec des perspectives stables dans les deux cas.

Ces premières notations constituent une validation indépendante de la solidité financière, de la rigueur opérationnelle et de la stabilité à long terme de GreenShield - et soulignent la croissance, la maturité et la résilience que l'organisation a consolidées en un laps de temps relativement court.

« Ces notations inaugurales viennent une fois de plus confirmer la solidité du plan stratégique que nous avons lancé en 2019 et la constance de nos résultats depuis lors. », a déclaré Zahid Salman, président et chef de la direction de GreenShield. « Elles mettent en lumière notre performance en tarification, la gestion rigoureuse de notre capital et la durabilité de notre modèle intégré de fournisseur-payeur, élaboré pour permettre une croissance guidée par notre mission. Nous avons démontré qu'il est possible de croître rapidement, de gérer les risques avec prudence et, conjointement, d'améliorer considérablement l'accès aux soins de santé ».

Validation indépendante d'un modèle intégré et évolutif

Morningstar DBRS a évalué GreenShield en adoptant une perspective globale à l'échelle de l'entreprise : l'agence a fondé son analyse quantitative sur les résultats financiers d'AGSC tout en intégrant une évaluation qualitative du groupe d'entreprises dans son ensemble pour y inclure à la fois les opérations d'assurance et les services de soins de santé.

Ces notations confirment la présence bien établie de GreenShield sur le marché canadien de l'assurance de soins de santé, où elle offre des régimes d'assurance collective et individuelle, des solutions d'assurance de soins dentaires et voyage, de même qu'un portefeuille de services de soins de santé intégrés en plein essor. Elles témoignent également de la capacité de l'entreprise à obtenir des résultats financiers constants à travers les différents cycles économiques.

Le profil financier de GreenShield se caractérise par une stratégie d'investissement prudente, avec un portefeuille de grande qualité axé principalement sur les titres à revenu fixe, une exposition limitée aux actions, des réserves de capital réglementaire chez AGSC largement supérieures aux exigences minimales, une expérience stable en matière de réclamations et un programme de réassurance adéquat. L'organisation n'a actuellement aucune dette à long terme, ce qui lui permet de conserver la flexibilité nécessaire pour soutenir les priorités stratégiques futures.

Le modèle intégré de fournisseur-payeur de GreenShield, qui combine les services d'assurance et de soins de santé dans des domaines tels que la santé mentale, les soins virtuels, la pharmacie, la gestion des maladies chroniques et d'autres services de soins de santé, constitue un facteur différenciateur clé qui ressort du résultat de la notation. Ce modèle lui permet de renforcer sa gestion des risques, de diversifier ses revenus et de concevoir des solutions inspirées directement de l'expérience des personnes adhérentes et des résultats en santé.

Croissance et expansion axées sur sa mission

La solidité financière de GreenShield s'est développée et consolidée grâce à la mise en œuvre de son plan stratégique 2025. Depuis le lancement de cette stratégie, GreenShield a multiplié ses revenus par 2,5, sa marge d'exploitation par 8,5 et son investissement dans l'impact social par 7. Aujourd'hui, GreenShield soutient la santé et le bien-être de plus de 7,5 millions de Canadiens et Canadiennes et fonctionne selon un modèle d'affaires de création de valeur partagée, où la performance financière et l'impact social se renforcent mutuellement.

Bien positionnée pour la suite

GreenShield entame son plan stratégique 2030 en position de force, tant financière qu'opérationnelle, tout en restant fermement guidée par sa raison d'être. L'entreprise s'est fixé un objectif clair et ambitieux pour les cinq prochaines années, soit avoir une incidence positive sur la santé et le bien-être de trois millions de Canadiens et Canadiennes supplémentaires.

En tant qu'entreprise sans but lucratif et sans actionnaires, GreenShield adopte une approche à long terme de la création de valeur, réinvestissant 15 à 20 % de ses excédents avant impôts dans des initiatives qui soutiennent les communautés mal desservies, ce qui représente l'un des niveaux les plus élevés d'investissement social durable au sein des entreprises canadiennes.

Grâce à sa gestion financière rigoureuse, à son modèle intégré de fournisseur-payeur et à son engagement à réinvestir dans les communautés qu'elle sert, GreenShield continue de démontrer que l'impact social et le succès commercial peuvent, et devraient, évoluer au diapason.

À propos de GreenShield

Seule entreprise sans but lucratif de services d'assurance et de soins de santé à l'échelle du Canada, GreenShield croit que l'accès aux soins de santé est un droit, et non un privilège. Nous sommes déterminés à améliorer les résultats en santé, à contribuer au changement systémique et à bâtir un avenir où chaque Canadien et chaque Canadienne peuvent atteindre leur plein potentiel en matière de santé et de bien-être.

Nous proposons une toute nouvelle expérience de l'assurance et des soins de santé en regroupant ces services en un seul endroit. Grâce à notre modèle unique de « fournisseur-payeur » : « fournisseur » parce que nous offrons divers services de soins de santé, notamment en santé mentale, en pharmacie, en prise en charge des maladies chroniques et en télémédecine, et « payeur » parce que nous offrons des services d'assurance, d'administration des régimes et de traitement des réclamations.

Sans but lucratif, donc sans actionnaires, nous réinvestissons nos excédents directement dans le soutien des communautés mal desservies. Grâce à GreenShield Communautaire, nous avons eu une incidence positive sur la santé et le bien-être de plus d'un million de Canadiens et Canadiennes depuis 2020.

Ce qui nous motive aujourd'hui, c'est l'engagement d'avoir un impact mesurable sur trois millions de personnes supplémentaires au Canada d'ici 2030 - dans les domaines de la santé mentale, des médicaments essentiels et de la prise en charge des maladies chroniques - grâce à des initiatives évolutives qui apportent des changements significatifs dans le cadre de notre mission, qui est de promouvoir Une meilleure santé pour tousMC.

GreenShield est fière d'avoir reçu à plusieurs reprises le prix Canada's Most Admired Corporate CulturesMC, d'avoir obtenu la certification d'Entreprise généreuse d'Imagine Canada et d'avoir vu son nom inscrit sur la prestigieuse liste « Change the World » de Fortune - ce qui témoigne de notre engagement soutenu à l'égard de l'innovation et de l'impact axés sur les objectifs.

Ella Purtill, responsable, Communications d'entreprise

[email protected]

SOURCE GreenShield