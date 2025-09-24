Seule organisation sans but lucratif de services d'assurance et de soins de santé au Canada, GreenShield prouve que croissance commerciale et impact social vont de pair.

TORONTO, le 24 sept. 2025 /CNW/ - GreenShield, seule organisation sans but lucratif de services d'assurance et de soins de santé au Canada, a vu son nom inscrit sur la liste Change the World de Fortune pour la deuxième année consécutive : une reconnaissance de son modèle d'entreprise unique qui met l'innovation et la croissance commerciale au profit de l'impact social.

« Change the World » 2025 de Fortune (Groupe CNW/GreenShield) Un million de personnes touchées

Cette rare distinction, décernée à GreenShield pour une deuxième année de suite, place l'entreprise au sein d'une cohorte mondiale d'acteurs du changement et souligne l'élan de l'organisation dans la poursuite de sa mission, qui est de promouvoir Une meilleure santé pour tousMC. GreenShield est l'une des rares entreprises canadiennes à figurer sur cette liste et la seule entreprise canadienne de services d'assurance et de soins de santé à recevoir cette distinction deux années de suite.

« Le fait de voir notre nom inscrit sur la liste Change the World de Fortune pour la deuxième année consécutive est une affirmation puissante de notre culture d'entreprise engagée », a déclaré Zahid Salman, président et chef de la direction de GreenShield. « En tant qu'entreprise sans but lucratif, notre mission passe avant notre profit. Tout ce que nous faisons repose sur notre conviction que l'accès aux soins de santé est un droit, et non un privilège - et cette conviction guide nos activités, notre modèle de soins et notre impact social. »

Rallier la mission et le rendement

GreenShield a reçu le prix Change the World de Fortune en raison de son approche évolutive et durable de l'impact social.

GreenShield est la première organisation au Canada à intégrer pleinement assurance et soins de santé, en regroupant ses services d'assurance, de santé mentale, de pharmacie et de santé numérique en une seule expérience connectée. Son modèle unique de fournisseur-payeur élimine les difficultés rencontrées dans un système fragmenté, permettant ainsi aux Canadiens et Canadiennes d'obtenir plus facilement les soins dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin.

Ce même modèle alimente les efforts de GreenShield en matière d'impact social, qui a fait des trois priorités urgentes en matière de santé publique au Canada ses domaines de prédilection : la santé mentale, les médicaments essentiels et la prise en charge des maladies chroniques. En misant sur ses forces en matière de services pour répondre aux besoins de la communauté, GreenShield met sa croissance commerciale au profit du bien social. La mission et le savoir-faire ne fonctionnent pas en parallèle, ils sont interdépendants et étroitement liés, s'unissant pour faire de l'entreprise une véritable force en faveur du bien.

« Notre modèle fonctionne parce que l'impact n'est pas une réflexion après coup, c'est notre moteur », a déclaré Mandy Mail, première vice-présidente et leader de GreenShield Communautaire. « En mettant nos forces au service des besoins des communautés mal desservies, nous établissons un nouveau modèle d'entreprise bienveillante - transformant l'innovation en résultats, et les résultats en changement durable. »

Un million de personnes touchées, et ce n'est pas fini

Cette reconnaissance s'inscrit dans la foulée d'un accomplissement très important pour GreenShield : avoir eu une incidence positive sur un million de Canadiens et de Canadiennes grâce à ses programmes d'impact social depuis 2020. Pour souligner ce jalon marquant, GreenShield a lancé une nouvelle vidéo, « GreenShield, c'est… », qui met en lumière les personnes qui se cachent derrière les chiffres.

C'est plus qu'une reconnaissance, c'est un mouvement, et il est alimenté par la passion des collaborateurs de GreenShield, la confiance de ses clients et la puissance de sa mission.

À propos de GreenShield

Seule entreprise sans but lucratif de services d'assurance et de soins de santé à l'échelle du Canada, GreenShield croit que l'accès aux soins de santé est un droit, et non un privilège. Nous sommes déterminés à améliorer les résultats en santé, à contribuer au changement systémique et à bâtir un avenir où chaque Canadien et chaque Canadienne peuvent atteindre leur plein potentiel en matière de santé et de bien-être.

Nous proposons une toute nouvelle expérience de l'assurance et des soins de santé en regroupant ces services en un seul endroit. Et c'est grâce à notre modèle unique de « fournisseur-payeur » : « fournisseur » parce que nous offrons divers services de soins de santé, notamment en santé mentale, en pharmacie, en prise en charge des maladies chroniques et en télémédecine, et « payeur » parce que nous offrons des services d'assurance, d'administration des régimes et de traitement des réclamations.

Sans but lucratif, donc sans actionnaires, nous réinvestissons nos excédents directement dans le soutien des communautés mal desservies. Grâce à GreenShield Communautaire, nous avons eu une incidence positive sur la santé et le bien-être de plus d'un million de Canadiens et Canadiennes depuis 2020.

Ce qui nous motive aujourd'hui, c'est l'engagement d'avoir un impact mesurable sur trois millions de personnes supplémentaires au Canada d'ici 2030 - dans les domaines de la santé mentale, des médicaments essentiels et de la prise en charge des maladies chroniques - grâce à des initiatives évolutives qui apportent des changements significatifs dans le cadre de notre mission, qui est de promouvoir Une meilleure santé pour tous.

GreenShield est fière d'avoir été reconnue à plusieurs reprises comme l'une des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada, d'avoir obtenu la certification d'Entreprise généreuse d'Imagine Canada et d'avoir vu son nom inscrit à de multiples occasions sur la prestigieuse liste « Change the World » de Fortune - ce qui témoigne de notre engagement soutenu à l'égard de l'innovation et de l'impact axés sur les objectifs.

SOURCE GreenShield

Source : Madeline Salerno, responsable des communications