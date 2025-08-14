TORONTO, le 14 août 2025 /CNW/ - Un nouveau rapport de GreenShield révèle que les soins en ligne transforment les résultats en santé mentale chez les jeunes Canadiens et Canadiennes. L'élément moteur de cette transformation est GreenShield+, une plateforme numérique unique en son genre qui regroupe les services d'assurance et de soins de santé pour une expérience harmonieuse.

Rapport sur les résultats en santé (Groupe CNW/GreenShield)

Selon le nouveau Rapport sur les résultats en santé de GreenShield, intitulé Faire le point sur Une meilleure santé pour tous, plus de la moitié des Canadiens et des Canadiennes de moins de 35 ans qui ont eu recours à une thérapie en ligne par l'intermédiaire de GreenShield+ ont constaté un soulagement de leurs symptômes d'anxiété (52 %) et de dépression (51 %) après trois séances seulement. Le rapport démontre à quel point le fait d'intégrer les services d'assurance et de soins de santé en une seule et même expérience améliore le paysage de la santé mentale chez les jeunes, lequel est marqué par une détérioration préoccupante.

« Les jeunes Canadiens et Canadiennes nous disent, tant grâce aux données qu'à leur expérience vécue, que le système actuel ne répond pas toujours à leurs besoins, a déclaré Zahid Salman, président et chef de la direction de GreenShield, et ce rapport nous confirme que GreenShield est sur la bonne voie : l'avenir des soins de santé doit être intégré, inclusif et responsable. En réunissant assurance et soins de santé en une seule expérience harmonieuse, nous améliorons non seulement l'accès, mais aussi les résultats en santé pour les Canadiens et Canadiennes de tous âges. »

Points saillants

Les jeunes Canadiens et Canadiennes sont engagés : au deuxième trimestre de 2025, près de 800 000 réclamations et rendez-vous ont été traités grâce à GreenShield+. Près d'un utilisateur et utilisatrice sur trois était âgé de moins de 35 ans, ce qui témoigne d'une forte demande chez les jeunes Canadiens et Canadiennes.





au deuxième trimestre de 2025, près de 800 000 réclamations et rendez-vous ont été traités grâce à GreenShield+. Près d'un utilisateur et utilisatrice sur trois était âgé de moins de 35 ans, ce qui témoigne d'une forte demande chez les jeunes Canadiens et Canadiennes. Les soins en ligne permettent un soulagement plus rapide : grâce à GreenShield+, 92 % des problèmes de santé ont été résolus en une seule consultation en ligne, offrant ainsi un accès aux soins en toute simplicité aux personnes qui doivent concilier travail, études et vie personnelle.





grâce à GreenShield+, 92 % des problèmes de santé ont été résolus en une seule consultation en ligne, offrant ainsi un accès aux soins en toute simplicité aux personnes qui doivent concilier travail, études et vie personnelle. La thérapie cognitivo-comportementale (TCC) en ligne fonctionne : après seulement trois séances de TCC en ligne, plus de la moitié des utilisateurs et utilisatrices de moins de 35 ans ont constaté un soulagement de leurs symptômes d'anxiété (52 %) et de dépression (51 %).





après seulement trois séances de TCC en ligne, plus de la moitié des utilisateurs et utilisatrices de moins de 35 ans ont constaté un soulagement de leurs symptômes d'anxiété (52 %) et de dépression (51 %). Un système intelligent de jumelage avec un professionnel ou une professionnelle en santé mentale : l'outil de jumelage de pointe de GreenShield+ permet aux utilisateurs et utilisatrices de prendre rendez-vous avec un professionnel ou une professionnelle en santé mentale dans les 24 heures, avec un taux de satisfaction de 93 %.





l'outil de jumelage de pointe de GreenShield+ permet aux utilisateurs et utilisatrices de prendre rendez-vous avec un professionnel ou une professionnelle en santé mentale dans les 24 heures, avec un taux de satisfaction de 93 %. Amélioration de l'observance thérapeutique : GreenShield a enregistré des taux d'observance thérapeutique supérieurs de 6 % aux moyennes du secteur, notamment des taux d'observance de 92 % pour l'asthme et de 84 % pour les médicaments pour la santé mentale.

« Les soins en ligne intégrés sont en train de révolutionner les résultats en santé mentale pour les Canadiens et Canadiennes, non seulement en facilitant l'accès aux services, mais aussi en proposant des soins personnalisés, fondés sur des données et adaptés aux besoins individuels », a déclaré le Dr Andrew Bond, vice-président principal et directeur médical de GreenShield. « Les conclusions de notre rapport réaffirment notre conviction : lorsque les systèmes de soins sont connectés et coordonnés, ils font plus qu'améliorer les résultats : ils outillent les gens, renforcent les communautés et transforment des vies. »

Un engagement national en faveur de la santé mentale des jeunes

En tant que seul fournisseur national de services d'assurance et de soins de santé sans but lucratif au Canada, GreenShield redouble d'efforts pour remplir sa mission de promouvoir Une meilleure santé pour tousMC. Au début de l'année, elle a lancé une nouvelle initiative d'impact social visant à transformer les soins de santé mentale pour les jeunes Canadiens et Canadiennes âgés de 15 à 29 ans.

L'une des pierres angulaires de cette initiative est le Carrefour de données sur la santé mentale des jeunes de GreenShield, la ressource la plus complète au pays fournissant divers ensembles de données sur la santé mentale des jeunes, élaborée en partenariat avec Recherche en santé mentale Canada. Le Carrefour est une source gratuite de renseignements en temps réel destinés à éclairer les politiques, la recherche et la prestation de soins.

Plus tard dans l'année, GreenShield lancera une solution complète de santé mentale pour les jeunes afin de s'attaquer aux principaux obstacles auxquels ils sont confrontés : le parcours de soins de santé, l'accès équitable et l'abordabilité.

En regroupant assurance et soins de santé dans une seule plateforme, GreenShield ne se contente pas de soutenir plus efficacement les jeunes; elle redéfinit ce qui est possible pour la prochaine génération.

Assurance et soins de santé en un seul endroit

Les Canadiens et Canadiennes passent 2,5 fois plus de temps à tenter d'obtenir des services d'assurance et de soins de santé qu'à en recevoir. GreenShield+ change la donne.

Premier écosystème en ligne d'assurance et de soins de santé en son genre, GreenShield+ simplifie le parcours de soins en regroupant les protections de soins de santé, les services de santé mentale, la télémédecine, la pharmacie et la gestion des maladies chroniques au sein d'une plateforme intégrée et facile à utiliser.

GreenShield+ permet aux utilisateurs et utilisatrices de vérifier leur assurance, d'accéder à des soins et de soumettre leurs réclamations, le tout en un seul endroit. Il s'agit d'une solution simple et intelligente qui aide les Canadiens et Canadiennes à passer moins de temps à se frayer un chemin dans le système de santé et plus de temps à prendre soin de leur santé.

Pour lire la version complète du Rapport sur les résultats en santé, consultez : https://grnshld.com/HO2025AugFr

À propos de GreenShield

Seule entreprise sans but lucratif de services d'assurance et de soins de santé à l'échelle du Canada, GreenShield croit que l'accès aux soins de santé est un droit, et non un privilège. Nous sommes déterminés à améliorer les résultats en santé, à contribuer au changement systémique et à bâtir un avenir où chaque Canadien et chaque Canadienne peuvent atteindre leur plein potentiel en matière de santé et de bien-être.

Nous proposons une toute nouvelle expérience de l'assurance et des soins de santé en regroupant ces services en un seul endroit. Et c'est grâce à notre modèle unique de « fournisseur-payeur » : « fournisseur » parce que nous offrons divers services de soins de santé, notamment en santé mentale, en pharmacie, en prise en charge des maladies chroniques et en télémédecine, et « payeur » parce que nous offrons des services d'assurance, d'administration des régimes et de traitement des réclamations.

Sans but lucratif, donc sans actionnaires, nous pouvons réinvestir en priorité nos revenus excédentaires directement dans le soutien des communautés mal desservies. Par l'intermédiaire de GreenShield Communautaire, l'entreprise s'est engagée à investir 75 millions de dollars pour améliorer la santé de plus d'un million de Canadiens et Canadiennes d'ici la fin de 2025, et particulièrement dans le cadre de ses programmes de santé mentale, de médicaments essentiels et de gestion des maladies chroniques. Nos initiatives évolutives permettent d'apporter d'importants changements en faveur d'Une meilleure santé pour tousMC.

GreenShield est fière de sa culture, qui a été reconnue comme l'une des cultures d'entreprise les plus admirées du Canada, d'avoir obtenu la certification d'Entreprise généreuse d'Imagine Canada et d'avoir vu son nom inscrit sur la liste « Change the World » de Fortune.

SOURCE GreenShield

Source : Sarah Mortimer, directrice, Communications, [email protected] | 647 221-9037