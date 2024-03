TORONTO, le 21 mars 2024 /CNW/ - Robert Logan, président et chef de la direction de Greenfire Resources Ltd. (« Greenfire » ou la « société »; NYSE : GFR; TSX : GFR) et son équipe se sont joints à Robert Peterman, chef des affaires commerciales, Bourse de Toronto (TSX), afin d'ouvrir les marchés et de souligner l'inscription de la société à la Bourse de Toronto.

Greenfire Resources Ltd. ouvre les marchés Jeudi 21 mars 2024

Greenfire est un producteur de sables bitumineux intermédiaire, à faible coût et axé sur la croissance, qui met l'accent sur le développement durable de ses actifs de niveau 1 concentrés dans l'Ouest canadien, en utilisant la méthode de drainage par gravité au moyen de vapeur. Greenfire exploite deux installations dotées d'importantes infrastructures qui ont produit environ 20 800 barils nets par jour pour la société en décembre 2023.

